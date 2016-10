Hollywoodin bilehait Helsingissä – Suomenkin elokuvakerma liehittelee mystistä järjestöä, jonka jäseninä on 90-vuotiaita

Nyt olisi jaossa kutsuja bileisiin, joita pidetään yksinä maailman kovimmista.

Viimeksi nämä Los Angelesin superbileet järjestettiin tammikuussa, ja silloin ne olivat uutinen lähes kaikkialla maailmassa.

Salamavalojen loisteessa Beverly Hilton -hotellissa parhaat päällä poseerasivat muiden muassa Amy Adams, Cate Blanchett, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain, Harrison Ford, Lady Gaga, Ricky Gervais, Kate Hudson, Jennifer Lawrence, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Helen Mirren, Eddie Redmayne, Amy Schumer, Will Smith, Channing Tatum, Harvey Weinstein, Alicia Vikander ja Kate Winslet muun muassa.

Ja samppanja virtasi.

Oli siellä myös muuan Klaus Härö Porvoosta.

Viime viikolla näiden bileiden järjestäjät kävivät Suomessa.

Siinä he tulevat. Vilpoisa tuuli puhaltaa mereltä, kun musta tilataksi kaartaa ravintola Löylyn eteen Helsingin Hernesaarenrannassa. Autonovet aukeavat, ja aurinkoisesta Kaliforniasta saapunut biledelegaatio astuu ulos.

Mutta mitä ihmettä?

Kello on vasta kuusi illalla, mutta kaksi biledelegaation jäsenistä tarvitsee jo taluttajaa.

Hollywoodin kovimmat bilettäjät kävelevät hyvin hitaasti ja varovaisesti ravintolaan.

Ville Männikkö

Hollywood Foreign Press Association eli HFPA on viihdetoimittajien yhdistys, joka on lähellä Hollywoodin seurapiirejä. HFPA järjestää vuosittain Golden Globe -gaalan, juhlan, jossa jaetaan Kultainen maapallo -nimellä tunnettuja palkintoja vuoden parhaimmille tv-sarjoille ja elokuville.

Järjestäjät itse puhuvat juhlasta ”Hollywoodin parhaina bileinä”. Juhlassa elokuvatähdet ja Hollywoodin napamiehet ja -naiset seurustelevat ilman muodollisuuksia pikkutunneille saakka hotellin eri saleissa ja baareissa.

Juhla televisioidaan suorana, ei tosin Suomeen. Juhlimaan hotellin baareihin haluavat monet, myös suomalaiset elokuvien tekijät.

Ja nyt lobbaus kutsun perään on käynnissä Hernesaaren Löylyssä, jonne HFPA:n jäsenet astuvat sisään. On alkamassa iltajuhla, jossa HFPA on isäntänä.

Paikalla on suomalaista elokuvakermaa: on elokuvasäätiön ihmisiä ja tuottajia isoista elokuvayhtiöistä sekä ohjaajista muun muassa Alli Haapasalo, Dome Karukoski, Petri Kotwica ja Aku Louhimies.

HFPA on viihdebisneksen vaikutusvaltainen järjestö, jonka ympärillä leijuu mystiikkaa.

Salaperäisyyttä luo yhdistyksen suljettu luonne, HFPA:lla on jäseniä alle 90. Jäsenistö koostuu Etelä-Kaliforniassa asuvista viihdetoimittajista, jotka kirjoittavat elokuvista ja tv-ohjelmista, haastattelevat näyttelijöitä ja ohjaajia. He ovat kotoisin ympäri maailmaa.

Jäseneksi on helppo hakea, mutta vaikea päästä. Pitää olla kaksi suosittelijaa, ja on saatava yhdistyksen enemmistön hyväksyntä. Jäsenenä voi olla vaikka eliniän. Monet jäsenistä ovat vanhoja, osa yli 90-vuotiaita.

Yksi pitkäaikaisista jäsenistä on Mahfouz Doss, joka nyt syö Löyly-ravintolan pöydässä lohikeittoa.

Ville Männikkö

Egyptiläistoimittaja on 91-vuotias ja päässyt HFPA:n jäseneksi vuonna 1959.

”Koen olevani 60-vuotias”, puoleeni kumartuva Doss sanoo. ”Salaisuuteni on, etten juo enkä polta.” Vieressä istuu hänen vaimonsa.

Doss tekee yhä töitä, kertoo viimeksi kirjoittaneensa artikkelin Tom Hanksista. Pian hän muistelee, miten Golden Globeissa oli 1960-luvulla vieraina tähtiä kuten Julie Andrews ja John Wayne.

”Meidän juhlamme poikkeaa muista, koska se on spontaani: on ruokaa, näyttelijöitä ja samppanjaa.”

Suomeen Doss on lentänyt HFPA:n rahoilla katsomaan elokuvia, joista voi loppuvuodesta tulla Golden Globe -ehdokkaita. On nähty Juho Kuosmasen Hymyilevä mies, Antti J. Jokisen Pahan kukat sekä Selma Vilhusen Tyttö nimeltä Varpu.

”Toimittajana on kiva nähdä eri maita ja kulttuureja. Ihmiset ovat Suomessa ystävällisiä”, Doss sanoo diplomaattisesti.

Juhliin voi aina saada kutsun, jos tuntee oikeat ihmiset. Sääntö pätee myös Golden Globeen.

Elokuvaohjaaja Klaus Härö ja tuottajansa olivat viime vuonna kutsuvieraina, koska elokuva Miekkailija oli ehdolla Golden Globeissa. Miten tämä oli mahdollista?

Ehkä siksi, että Miekkailija on elokuvana hyvä. Mutta myös suhdetoiminta taisi onnistua.

© Mario Anzuoni / Reuters

HFPA:n suomalaisjäsenet, toimittajat Kirpi Uimonen ja Erkki Kanto, puhuivat helsinkiläisen Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin yhdistyksen festivaalilistalle muutama vuosi sitten.

”Sen verran pitää vetää kotiinpäin”, Kirpi Uimonen kertoo.

Myöhemmin, syksyllä 2015, yhdeksän HFPA:n jäsentä tuli Helsinkiin katsomaan elokuvia. Vierailu oli ensimmäinen laatuaan. Vieraat näkivät Miekkailijan, ja paria kuukautta myöhemmin elokuva nousi ehdolle jäsenäänestyksessä. Olisiko Miekkailija noussut ehdolle ilman tuota matkaa?

”Luultavasti ei”, Kirpi Uimonen sanoo. Varmaksi emme voi tietää, sillä äänestys 90 HFPA:n jäsenen kesken on salainen.

Ville Männikkö

”Kaikki elokuvat ja tv-sarjat kamppailevat ajasta. Mitä katsotaan ja mitä ei. Nyt ajoitus osui nappiin. Oli hyvä, koskettava elokuva, ja ihmisiä tuli Helsinkiin sitä katsomaan”, 44-vuotias Uimonen kertoo.

Latvialaistaustainen toimittaja Sergei Rakhlin on yksi HFPA:n vaikutusvaltaisimpia jäseniä suomalaisnäkökulmasta. Hän vetää komiteaa, joka seuraa ulkomaisia elokuvia. Nyt kuusissakymmenissä oleva Rakhlin siirtyi Yhdysvaltoihin 1979 ja päätyi samalla ei-toivotuksi Neuvostoliitossa.

Rakhlin on yksi viidestä HFPA:n Helsingissä vierailevasta jäsenestä. Hän tunnustautuu elokuva-addiktiksi. ”Suklaariippuvuudesta pääsin eroon, mutta elokuvahulluudesta en. Voin katsoa kuusikin elokuvaa päivässä”, Rakhlin sanoo.

Miekkailija oli Rakhlinille läheinen, sillä Anna Heinämaan kirjoittama tarina kertoo virolaisten sorrosta kommunistisessa Neuvostoliitossa.

”Tarina on minulle tuttu. Samaa tapahtui Latviassa”, Rakhlin myöntää ja viittaa KGB:n toimiin entisessä kotimaassaan.

Kiinnostavaa on, että vain vuosi ennen Miekkailijaa Gloden Globe -ehdokkuuden sai virolainen elokuva Mandariinit, joka sekin käsittelee samaa aihetta, etnisiä ristiriitoja entisessä Neuvostoliitossa. Nämä kaksi elokuvaa olivat sinulle läheisiä?

”Tietenkin”, Rakhlin vastaa.

No, äänestitkö Miekkailijaa ja Mandariineja ehdokkaiksi?

”Siitä en voi puhua”, Rakhlin sanoo mutta jatkaa pian perään:

”Sanotaan näin, että roolini oli suuri, kun elokuvien merkitystä piti selittää jäsenille.”

Reuters

Kun julkkiskulttuurista on viime vuosina tullut aiempaa isompaa, yksi hyötyjistä on ollut HFPA. Yhdistyksen jakamista Kultaisista maapalloista on tullut aiempaa näkyvämpiä, ja usein palkinto ennakoi Oscaria.

The Hollywood Reporterin mukaan gaalan tv-oikeuksista maksetaan yli 20 miljoonaa dollaria vuodessa, josta HFPA:n osuus on noin puolet. Kun hinnasta kysyy HFPA:n jäseniltä Helsingissä, tarkkaa vastausta ei saa. ”En ole hyvä matematiikassa”, kuuluu Rakhlinin vastaus.

HFPA korostaa, miten rahaa jaetaan hyväntekeväisyyteen. HFPA tukee elokuvakouluja ja -festivaaleja ja elokuvien restaurointia. Tänä vuonna on lahjoitettu yli kaksi miljoonaa dollaria. Yhdistys pystyy myös kustantamaan jäsentensä matkoja ulkomaille ja maksamaan palkkaa tv-gaalan taustatöistä.

Yhdistyksestä on kirjoitettu myös kriittisesti. HFPA ja Hollywood toimivat niin läheisessä yhteydessä, että jääviyskysymykset ovat ilmeisiä. Kuulu esimerkki on vuosituhannen vaihteesta, jolloin näyttelijä Sharon Stone lähetytti ehdokkuuden toivossa HFPA:n jäsenille kelloja.

”Ne kellot palautettiin”, Rakhlin sanoo.

HFPA on vähän kuin olympiakomitea. Jäsenet ovat elinikäisiä, ja valtaa on harvoilla ja valituilla. Tarjolla on paljon mainetta ja mammonaakin.

Suomalaisetkin elokuvantekijät suhtautuvat järjestöön kaksijakoisesti. Yhdistyksen tarjoama väylä julkisuuteen ja Yhdysvaltain-markkinoille kiinnostaa, mutta juhlapuheiden ulkopuolella myönnetään, että lobbauksessa on koomisetkin puolensa.

Yksi HFPA:n vanhimmista jäsenistä on intialaistaustainen Noel de Souza, toimittaja, joka on ollut HFPA:n jäsen vuodesta 1956. De Souza on syntynyt vuonna 1925, samana vuonna kun Charlie Chaplin teki mykkäelokuvan Kulta-aika.

Ville Männikkö

Nyt De Souza mutustaa innostuneena saaristolaisleipää Löyly-ravintolassa. Konkarin mielestä on selvää, että HFPA:ta arvostellaan, sillä Golden Globe on juhla, jonne niin moni haluaa.

”Paljon on kateellisia”, De Souza vastaa kun kysyn miksi HFPA:ta arvostellaan.

Entä miksi yhdistyksessänne on niin vähän jäseniä?

”Eikö se ole ihan luonnollista? Jos päästäisimme kaikki jäseneksi, meiltä itseltämme loppuisivat työt.”

Hämmentävintä De Souzassa ei sittenkään ole ikä, vaan väitteet, joita hänestä on levitetty netissä. Hänen on kerrottu äänestävän Golden Globeissa, vaikka hän olisi sokea. Silmälasit vanhuksella on, mutta valkoista keppiä ei näy missään, kun tapaamme. Väitteet huvittavat 90-vuotiasta.

”En ole sokea. Sairastan vain glaukoomaa”, De Souza sanoo. Ikäihmisillä yleinen sairaus supistaa näkökenttää.

”Näen siis vähän muita heikommin, mutta vain vähän.”

De Souza kertoo, että hänellä on vaikeuksia nähdä astuessaan kirkkaasta valosta pimeään elokuvateatteriin. Silloin hän on tarvinnut saattajaa, joutunut tarttumaan jotakuta hihasta. Siitä huhut ovat saaneet alkunsa, de Souza sanoo.

Tällä kertaa de Souza ottaa käsikynkkään minut, kun HS:n valokuvaaja pyytää HFPA:n jäsenet yhteiskuvaan. Toisella puolella 90-vuotiasta toimittajaa auttaa hänen mukanaan matkustava avustajansa, serkku.

Kun terassilla tulee eteen askelmia, serkku kuiskii vieressä ohjeita de Souzan korvaan.

”Step, step, step”, serkku sanoo. Porras, porras, porras.

De Souza antaa itsestään veitikkamaisen vaikutelman. Hän ei aio koskaan jäädä eläkkeelle.

”Elokuvat pitävät minut virkeänä. Jos jäisin eläkkeelle, luultavasti kuolisin.”

Innostuneesti De Souza puhuu Helsingissä näkemistään suomalaiselokuvista. Hymyilevässä miehessä oli ”sydäntä” ja Tyttö nimeltä Varpu oli ”hyvä”.

Sitten ääneen tulee taas paljon nähnyt veteraani ja veitikka.

”Neljän vuoden päästä uskon olevani kuollut. Olen jo tainnut kokea kaiken.”