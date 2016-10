Tämä on kulttuurissa parasta juuri nyt: Räppiä, Varpu, Sumu, Tristan ja Astrid Lindgrenin päiväkirja

Varpu ottaa ohjat

Suomalaisessa elokuvassa eletään monien mielestä huippuvuotta.

Yksi vuoden parhaista kotimaisista elokuvista on Selma Vilhusen ohjaama ja kirjoittama Tyttö nimeltä Varpu. Ohjaaja käsittelee siinä taiteen keinoin muun muassa omaa isättömyyttään. Elokuvassa pienituloisen yksinhuoltajan 12-vuotias tytär harrastaa hevosia. Kausi on päättymässä jännittävään kisaan, mutta valmistautumista häiritsee se, että tytär kiinnostuu isästään, josta ei tiedä mitään.

Elokuvateatterit kautta Suomen.

Tuntuu niin todelta

Juha Jokelan käsikirjoittama ja ohjaama Sumu kuvaa Suomen ja Venäjän suhdetta.

Vaikka tapahtumat sijoittuvat parin vuoden taakse, Krimin valloituksen aikaan, näytelmän teema on ollut tälläkin viikolla mitä ajankohtaisin.

Olemmeko yhä suomettuneita?

Tasapainoilu eettisten arvojen ja bisneksen välillä saa Sumussa aikaan jopa trillerimäisen tunnelman. Tuntuu niin todelta. Voisiko tämä tapahtua oikeasti?

Sumu, Kansallisteatteri, suuri näyttämö.

Tunnetko räpin?

Tunsit tai et, kannattaa katsoa The Get Down. Minisarja räpin synnystä on häpeilemättömän romanttinen ja musikaalimainen ilotulitus, josta jää hyvä mieli.

www.netflix.com

Sota ahdisti Astridia

Astrid Lindgren loi merkittävän kirjallisen teoksen vuosia ennen kuin maailmankuulu Peppi Pitkätossu näki päivänvalon.

Konekirjoittaja Lindgrenin uniikissa päiväkirjadokumentissa Suomenkin vaiheita seurataan sydämeenkäyvästi.

Astrid Lindgren: Sotapäiväkirjat 1939–1945. Wsoy.

Lähde oopperaan New Yorkiin!

Oopperafriikit odottavat kiihkeästi ensi lauantaita, sillä silloin pääsee helposti New Yorkin Metropolitaniin.

Tarvitsee vain mennä elokuvateatteriin ja kokea suorassa lähetyksessä, miten ylistetty ruotsalaissopraano Nina Stemme laulaa Wagneria Tristan ja Isolde -oopperassa. Orkesteria johtaa Sir Simon Rattle, esityksen ohjasi Mariusz Trelinski.

Finnkino, 11 paikkakuntaa 8.10. klo 19.

Lokki pikakelauksella

Ella Mettänen ja Eero Ojala ovat puristaneet Anton Tšehovin nelinäytöksisen klassikon 80 minuuttiin. Vaikka näyttelijöitä on vain kaksi, ei henkilöissä säästellä. Valloittava ja eheä esitys.

Lokki Teatteri Jurkassa la 8.10. klo 19.

Suosittelijat: Veli-Pekka Lehtonen, Hanna Mahlamäki, Mikko-Pekka Heikkinen, Pirkko Kotirinta, Leena Pallari, Sanna Kangasniemi.