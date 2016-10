Kun yöllä tuli lähtö Siperiaan, kyyditettävä nappasi mukaan silmälasit ja kravatin – Viron uusi kansallismuseo kertoo ihmisten arjesta

Fakta Lähellä Tarton keskustaa Viron kansallismuseo aukesi yleisölle lauantaina 1. lokakuuta Tartossa Raadin kartanon alueella. Pääsylippu koko taloon: Aikuinen 12 e. Lapset, opiskelijat ja eläkeläiset 8 e. Perhelippu 28 e. Pelkkä suomalais-ugrilainen näyttely: Aikuinen 6 e. Lapset, opiskelijat ja eläkeläiset 4 e. Perhelippu 14 e. Museoon pääsee Tarton keskustasta kävellen vastavalmistunutta kevyen liikenteen väylää Roosi-kadulla vajaassa puolessa tunnissa. Kerran tunnissa kulkee bussi numero 27. Tallinnasta Tarttoon matka kestää noin 2,5 tuntia. Bussi kulkee kahdesti tunnissa, juna vähän harvemmin.

Tartto Punainen muoviämpäri on nurinpäin vauvanvaunun pohjasäleiköllä. Erilaisista metalliosista rakennettu kapine on tarttolaisperheen ruohonleikkuri 1980-luvulta. Se on nyt niin merkittävä kylmän sodan aikakauden symboli, että on lasivitriinissä Viron uuden kansallismuseon pysyvän näyttelyn osiossa nimeltä Elämää rautaesiripun takana.

Aikakaudelle oli ominaista kekseliäisyys. Jos jotakin ei ollut, se tehtiin itse, luonnehtii kuraattori Kristel Rattus.

Näin kompleksittomasti arjen esineiden ja kokemusten kautta Viron uusi kansallismuseo käsittelee kylmän sodan aikaa Virossa.

Historian paino levittäytyy silmien eteen jo ennen museo ulko-ovelle saapumista.

Virolaisen kulttuurin pyhättö kohoaa Neuvostoliiton entisellä strategisella lentokentällä. Täältä olisivat voineet nousta ydinasein varustetut pommikoneet Berliiniin tai Pariisiin vielä 1980-luvulla. Nyt lentoon nousun mahdollisuudesta muistuttaa enää museorakennuksen muoto. 355 metriä pitkän rakennuksen katto kohoaa viistosti ja on pääovella 15 metriä korkealla.

Ympärillä avautuu Raadin kartanon puisto, piharakennukset ja viinatehtaan korkea savupiippu.

Museo on myös kulttuuri- ja konferenssikeskus, jossa on kolme elokuvateatteria, opetusluokkia ja teatterisali. Pelkkää näyttelytilaa on 6000 neliömetrin alueella. Paljon on muuttunut sen jälkeen, kun suomalainen kansatieteilijä Ilmari Manninen alkoi johtaa Viron kansallismuseota 1920-luvulla.

Rakennuksen keskellä näyttelyalueella kävellään kuin aikajanalla nykyajasta kivikaudelle.

Presidentti Lennart Meri viittoo etusormella, johdattaa Tallinnan lentokentän vessaan ja pysähtyy pöntön viereen pitämään lehdistötilaisuutta Japanin-matkansa jälkeen. ”Japanilaiset ystäväni olivat oikeassa”, presidentti sanoo. Neuvostoaikainen vessa oli huono käyntikortti itsenäisen Viron lentokentällä ja presidentin tempauksen jälkeen se kunnostettiin.

Tempaus pyörii videolla kansallismuseon näyttelyosiossa nimeltä Vapauden kausi. Se alkaa vuodesta 1991.

Viron historia on ollut vaikea, mutta kansallismuseon näyttely ei missään vaiheessa ala ahdistaa. Yksittäisten arjen kokemusten kautta näyttely esittää, kuinka Viro on kehittynyt nykyisenlaiseksi maaksi. Esineet ja videot täydentävät toisiaan.

Vapauden kaudelta siirrytään ajassa taakse päin aikakauteen Elämää rautaesiripun takana (1940–1987).

Elämää rautaesiripun takana luonnehtivat rinnakkaiset maailmat, sanoo kuraattori Kristel Rattus. Rinnakkaisista maailmoista kertovat esineet, joita ihmiset ottivat lähteissä mukaansa:

Kyyditetyn hyllyllä ovat silmälasit, kravatti. Ne hän otti Virosta mukaansa, kun hänet haettiin aamuyöllä kotoaan Siperiaan.

Marko Mumm

Muualta Neuvostoliitosta Viroon siirretty toi mukanaan hopeareunaisen posliiniastiaston, kosmonauttikoristeen ja nuken. Länteen paennut vei mennessään raamatun ja kitaran.

Rautaesiripun takana kuuluu kahinaa. Aikakauden virstanpylväs on radio, josta kuuluu musiikkia Radio Luxemburgin kaSutta tai uutisia Raadio Vaba Euroopan tai Amerikan äänen kautta, kunnes Neuvostoliitto onnistuu sotkemaan ääntä.

Marko Mumm

Vain parin askeleen päässä on Moderni aikakausi (1816–1940). Se alkaa, kun feodaaliyhteiskunta päättyy ja talonpojat vapautuvat kartanonherrojen alaisuudesta maaorjuudesta koko nykyisen Viron alueella.

Kirjakaudelta (1680–1816) ovat jääneet historiaan noitavainot, sillä oikeudenkäynnit kirjattiin muistiin.

Marko Mumm

Peruukkipäinen tuomari ja kaksi naista puhuvat rinnakkaisilla videoilla. Meneillään on oikeudenkäynti noituudesta syytettyä vastaan. Puheenvuoroja esittävät näyttelijät oikeudenkäyntiasiapapereiden pohjalta.

Oikeudenkäynti sai alkunsa jostakin tyhjänpäiväisestä asiasta. Naapuri syytti reikien pistelemisestä huiviin, minkä jälkeen ohra ei kasvanut.

Ruotsin valtakausi muistetaan Virossa yleensä hyvänä aikana, mutta juuri siltä aikakaudelta on kirjattua tietoa lukuisista noitavainoista, sanoo museon lehdistöpäällikkö Kaarel Tarand.

Marko Mumm

Kirkon kello kumahtelee merkiksi kristinuskon tulon aikakaudesta (1227–1525). Ääni jäljittelee Järva-Jaanin kirkon kellon ääntä. Kello kuuluu museon vanhoihin näyttelyesineisiin. Se löydettiin järven pohjasta ja kunnostettiin museokokoelmia varten jo neuvostoaikana.

Metallikauden (1150–1100eKr) kautta päädytään aikajanan loppuun kivikauteen (1800 eKr–8900 eKr).

Tässä vaiheessa museokierros on vasta aluillaan. Museossa on oma osastonsa museoalueen Raadin historialle, ja perinteiselle talonpoikaiskulttuurille. Interaktiivinen tilassa nimeltä Kielikattila voi opetella viron kielen äänteiden erikoisuuksia, kuten õ. Yleviin tunnelmiin päästään Viron lipun salissa.

Kunniapaikalla on kuivunut männyn runko, johon on puukolla kaiverrettuja ristejä. Ristipetäjän luona oli tapana pysähtyä raapustamaan risti, kun vainajaa kuljetettiin hautausmaalle.

”Tapa ei ole koskaan täysin kadonnut. Jotkut noudattavat yhä perinnettä”, sanoo kuraattori Rattus.

Museolle petäjä siirtyi pari vuotta sitten Etelä-Virosta Laatren hautausmaan läheltä tien varresta, kun kuollut puu uhkasi kaatua.

Viron kansallismuseolle ei riitä pelkkä virolaisen kulttuurin esittely.

Suomalaisugrilaisten kansojen kulttuurille on omistettu oma vakituisen näyttelyn osio nimeltä Uurali kaja, Uralin kaiku. Edustettuna on 18 kansaa, multimediassa 20.

”Se on edustamattomien kansojen suurlähetystö”, luonnehtii lehdistöpäällikkö Tarand.

Lähetystötalot ovat pieniä hirsimökkejä, jotka jäljittelevät eri kansojen rakennuskulttuuria.

Suomen kansallismuseon suomalaisugrilaisten esineiden laajat kokoelmat ovat päätyneet varastoon. Tämän vuoksi Tartossa on tiettävästi ainoa kaikkien suomalaisugrilaisten kansojen kulttuureja esittelevä museo maailmassa.