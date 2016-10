Elvis-imitaattori Pohjoismaiden suosituimman tanssiyhtyeen johtoon – Vikingarna tekee paluun 12 vuoden tauon jälkeen

Ruotsin ja Pohjoismaiden kaikkien aikojen menestynein iskelmäyhtye Vikingarna tekee paluun, kertoo Dagens Nyheter. Yhtye ilmoitti perjantaina tiedotustilaisuudessa, että se palaa lavoille 12 vuoden tauon jälkeen, mutta uudella nimellä.

Yhtye on nyt nimeltään Nya Vikingarna.

Paluu ei ole mikään pikku juttu Ruotsin ja koko Pohjoismaiden tanssimusiikin saralla, sillä Vikingarna on todellinen käsite. Yhtye ehti ennen vuoden 2004 lopettamispäätöstään tanssittaa kansaa yli 40 vuotta ja myydä 11 miljoonaa levyä.

Enää yhtyeen nokkamiehenä ei jatka kuitenkaan legendaarinen laulaja Christer Sjögren, joka ehtii laulaa yhtyeessä vuodesta 1978 alkaen. Vuoden 2004 lopettamisen jälkeen hän siirtyi soolouralle.

Nyt yhtyeen uusi johtotähti on 46-vuotias Kenneth Wahlberg.

Tiedotustilaisuudessa laulaja kuvaili pestiään omien lapsuudenidoleidensa vierellä ”surrealistiseksi”.

Aiemmin mies on työskennellyt Elvis -imitaattorina.

”Se on ollut minun johdatukseni tähän työhön. Olen valtavan tyytyväinen, että olen päässyt sinne, missä nyt olen, sillä se on ollut aika rankkaa”, hän sanoi.

Nya Vikingarna aloittaa heti täysillä. Vuoden alussa se lähtee tanssittamaan väkeä risteilylaivalle, ja tulossa on myös uusi levy.

Yhtye tähtää jopa Melodiefestivaleniin, Ruotsin suosittuun musiikkiohjelmaan, jonka avulla valitaan Ruotsin euroviisuedustaja.

”Se on puhdas tanssikappale ja meidän toivomme kisassa”, Wahlgren kuvaili Nya Vikingarnan kisakappaletta.

Vikingarna aloitti uransa skifflebändinä jo vuonna 1958. Useiden miehistönvaihdosten jälkeen se kohosi Ruotsin huipulle 1970-luvulla.

Kun yhtye lopetti 2004, siinä ei ollut mukana enää yhtään alkuperäisjäsentä.

Yhtyeen suosio on ollut ilmiömäistä etenkin Pohjoismaissa, mutta levyt ovat myyneet hyvin myös Saksassa.

Suomessa yhtyeen suosio on ollut suurinta rannikkoseudun suomenruotsalaisten keskuudessa. Suhde Suomeen on ollut muutenkin vahva: yhtye on esimerkiksi ottanut ohjelmistoonsa suomalaista musiikkia.

Viimeisen Suomen-keikkansa Vikingarna teki vuonna 2004 Porvoossa, jonne se lensi tyylilleen uskollisesti yksityiskoneella.