”Chekkonen, Chekkonen, Chekkonen, Chekkonen.”

Se oli Cheekin viime syksynä ilmestyneen Alpha Omega -albumin ensimmäinen ja tehokkain koukku.

Tietysti Cheek oli Chekkonen! Suurin mahdollinen mittapuu, mitä viimeisen sadan vuoden aikaisesta Suomen historiasta löytyy.

Nauratti myös siksi, että Cheek pääsi yllättämään. Vaikka Cheekin kappaleissa oli ollut nokkelaa sanailua ja rehvakasta menoa, niin suomalaisen räppiskenen ulkopuolelta katsottuna Cheek näytti elävän omassa kuplassaan.

Siellä heitettyä huumoria ymmärtää helpommin vain jos on sisällä samassa kuplassa tai haluaa sinne kovasti päästä.

Chekkonen-hitillä Cheek paljasti, että hänellä on sittenkin yhtymäkohtia kuolevaisten elämään. Tai ainakin hän tietää Urho Kekkosen.

Nyt Cheek on paljastanut paljon vahvemman yhtymäkohdan kuolevaisten elämään kertomalla Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelussa mielenterveysongelmistaan. Kaiken lisäksi hän kertoi myös purkaneensa kaksisuuntaisen mielialahäiriön aiheuttamia tuntoja Alpha Omega -albumin kappaleissa.

Olisi väärin sanoa, että Alpha Omega kuulostaa yhä ihan samalta kuin vuosi sitten.

Osa kappaleista kuulostaa. Chekkosen hokemisessa on edelleen Uuno Turhapuron holtitonta henkeä, ja esimerkiksi Nikke Ankaran kanssa tehty Me ollaan ne on taas konservatiivista hedonistiräppiä puhdasoppisimmillaan. Siinä seikkaileva Cheek ei erityisemmin empatiaa kaipaa.

Mutta näin jälkiviisaasti tekstistä on helppo erottaa painavampia sanoja.

Sä huudat -hitissä Cheek kähisee, että ”illan pimeinä tunteina kelaan et kai pakko tappaa Cheekki / Oon eksyksissä mun pään sisällä, anna mulle anteeks”. Tämä kuulosti alun perin vain urasuunnitteluun viittaavalta ongelmalta.

Jo avausraidalla mainittiin Eino Leino.

Cheek vertasi itseään Suomen kansallisrunoilijaan, mutta sehän oli vähän sama kuin Chekkonen-läppä: vain ikonit kelpasivat vertailukohdiksi.

Cheekhän tuli loistoautojen ja kalliiden tuotemerkkien maailmasta, jossa ongelmat ja ratkaisut ovat yksinkertaisia ja johon menneestä ajasta kelpaavat vain vahvat miesroolit. Eino Leinon kaltaisten taiteilijoiden pohdiskeluilla ei siellä olisi sijaa.

Keinu-kappaleessa viesti tuntuu nyt selvältä. Cheek oli nähnyt itsensä lukiessaan Eino Leinon Jumalien keinu -runoa ja halusi mukailla Leinon tekstiä kuvatessaan mielialojensa hallitsematonta vaihtelua.

Kaikilta viesti ei jäänyt huomaamatta.

Rosvot-musiikkiblogisivustolle kirjoittava Mikko Toiviainen ihmetteli Keinu-kappaleen lyriikkaa jo lokakuussa 2015.

”Paljastaako Cheek tässä itsestään enemmän kuin luulemmekaan? Kärsiiko Cheek Leinon maanis-depressiivisyydestä; keinusta maan ja taivaan välillä”, Toiviainen kysyi.

Itse en tätä viestiä osannut kuulla. Sen jyräsi viihteen kuningas, voittamaton Chekkonen.

