Tv-draaman rikospoliisi näyttelee nyt Strindbergiä Tukholmassa – Ville Virtanen lähti teatteriuralle Ruotsiin

Tukholma

Suomalaisia näyttelijöitä nähdään Ruotsissa jo muutenkin kuin alkoholisteina ja salametsästäjinä, mutta että suuressa Strindberg-roolissa ja vielä pääkaupungin näyttämöllä!

Tukholman kaupunginteatterin Klara-näyttämön ovelta voi tähyillä kohti kansalliskirjailija August Strindbergin (1849–1912) viimeistä kotitaloa, joka kohoaa risteilymatkustajille tutun Drottninggatanin pohjoispäässä.

Kadun pintaan upotettujen sitaattien joukosta löytyvät mestarin kuuluisat sanat: ”Minun tuleni on Ruotsin suurin”.

Joudutaanko roihun ilmentäjät noutamaan nyt jo meren takaa?

Kahvilassa Klara-näyttämön sisäänkäyntiä vastapäätä istuu näyttelijä Ville Virtanen.

Leiskuvassa tukassaan ja tuuheine kulmakarvoineen hän muistuttaa hämmästyttävästi August Strindbergiä, mutta muuten mies on jo oma levollinen itsensä, muutama viikko viimeisimmän ensi-iltansa jälkeen.

Virtanen näyttelee Tukholmassa koko syksyn nimiosaa Strindbergin näytelmässä Fadren (Isä, 1887). Se ei ole muotokuva Strindbergistä, mutta halutessaan esityksen voi tulkita tapahtumiksi Virtasen esittämän Ratsumestarin pään sisällä.

Petra Hellberg

Virtanen etsii vertailukohtaa roolilleen. Minkälainen meteli syntyisi, jos virolainen näyttelijä pantaisiin esittämään Nummisuutarien Eskoa Helsingissä?

”Isä on Strindbergin esitetyin näytelmä Ruotsissa. Se varmasti osaltaan on vaikuttanut siihen, ettei kukaan ole paheksunut minun valintaani rooliin – ainakaan päin naamaa. Näytelmästä on nähty hyvin monenlaisia tulkintoja ennenkin.”

Suurin ero Suomeen on hänestä siinä, että Ruotsissa on totuttu aivan toisella tavalla kuulemaan näyttämöltä erilaisia aksentteja. Meillä viroksi murtava Esko voisi kuulostaa pelkästään oudolta.

Ruotsiksi näyttelemisessä on satakertainen työ: tunnetta ei voi lisätä, ennen kuin repliikki on selkärangassa.

Näyttelijälle se ei ole kuitenkaan mikään iso asia. ”Brititkin pärjäävät Shakespearen kanssa, vaikka se tuskin on kenenkään äidinkieli. Ja onhan Strindbergin teksti samalla tavalla vanhaa ruotsia,” Virtanen toteaa.

Vertailukohta löytyy myös oopperasta, jossa esiinnytään jatkuvasti eri kielillä. Virtanen ajattelee etenkin näytelmän loppupuolen monologeja eräänlaisina aarioina.

Virtanen on ensimmäistä kertaa teatterilavalla Ruotsissa, mutta Suomessa hän on ehtinyt tehdä ruotsiksi pari suurta roolia Viiruksessa ja Svenska Teaternissa.

Hän alkoi käyttää ruotsia aktiivisesti vasta nelikymppisenä. Muutama vuosi sitten hän päätti siirtyä kokonaan Ruotsiin, kun puoliso Birthe Wingren sai musikaaliroolin myötä pitkän sopimuksen Göteborgista. Uskallusta riitti, koska elokuva- ja televisiotöidensä kautta hän oli saanut tuntuman naapurimaan työmarkkinoista. Nyt pariskunta suunnittelee elävänsä Ruotsissa pitempäänkin.

Virtanen pitää Ruotsin ilmapiiristä, jossa näyttelijäntyötä arvostetaan omana taidemuotonaan. Suomessa näyttelijät ovat enemmän ohjaajan työkaluja.

Ruotsissa myös keskustellaan enemmän. Isän harjoitukset aloitettiin yleensä keskustelemalla siitä, mihin osaan teatterirakennusta tänään mentäisiin keskustelemaan.

”Käyn Ruotsissa kolmatta teatterikouluani”, Virtanen sanoo.

Mielenhäiriöön johtanut Jouko Turkan kausi Teatterikorkeakoulussa oli ensimmäinen. Näyttämöpelosta vapauttanut työskentely improvisaatioteatteri Stella Polariksessa oli toinen.

Nyt hän ottaa haltuunsa ”verbaaliapparaattia” vieraalla kielellä näyttelemällä.

Parin viikon kuluttua TV1:ssä käynnistyvän Sorjonen-sarjan tähti on tyytyväinen saadessaan vaihteeksi puhua pelkästään teatterista: ”Teatterissa prosessi on tärkeä, siellä saa ja täytyy heittäytyä hommaan mukaan vähintään pariksi kuukaudeksi kerrallaan.”

Fadrenin ohjaaja Mellika Melouani Melani saa puolestaan vuolasta kiitosta hyvin valmistelluista harjoituksista. Liikkeelle on lähdetty vasta, kun suunta on ollut selvä, ja Strindbergin maailmaa on rikottu tuomalla mukaan erittäin vahvoja ja ristiriitaisia aineksia.

Virtanen uskoo ohjaajan kiinnostuneen hänestä siksi, että väkivaltaisen isän rooliin tahdottiin turbulenssia.

Tuntia ennen illan esityksen alkua Virtanen astelee kadun poikki teatterille. Rooliin valmistautumisen tärkein hetki on täsmälliseen aikaan tapahtuva alistuminen maskeeraajan käsittelyyn.

Matka Ratsumestariksi alkaa taas.