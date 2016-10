Saara Aalto pääsi Britannian X Factorin finaaleihin ja suoriin lähetyksiin

Suomalaislaulaja Saara Aalto selvitti tiensä Britannian X Factor -laulukilpailun finaaliin ja live-esiintymisiin.

”Tämä jotain sanoinkuvaamatonta”, Aalto itse iloitsee Twitterissä.

Made it to the live shows!! 😍❤ This is something beyond words,I'm finally starting to understand what I got myself into😃🙏 pic.twitter.com/cykRLCWwT7