Saara Aalto muutti jo Lontoon tosi-tv-taloon – ensimmäisessä finaalissa kuullaan nettihitiksi noussut Disney-laulu

Suomalaislaulaja Saara Aalto eteni sunnuntaina Britannian X Factor -laulukilpailun finaalivaiheeseen yhdessä 11 muun laulajan ja lauluryhmän kanssa.

Nyt kisaajat ovat jo muuttaneet Lontooseen X Factor -taloon, jossa he valmistautuvat suoriin lähetyksiin.

Aalto ei voi antaa nyt haastatteluja.

Hänen managerinsa lähetti kuitenkin Helsingin Sanomille tiedotteen, jossa Aalto kertoo omin sanoin kokemuksiaan suuren laulukilpailun osanottajana.

”Nyt alan vasta tajuamaan, mihin olen itseni pistänyt. The X Factor on todellakin maailman isoin laulukilpailu, ja livelähetyksiin valmistautuessa todella tajuan, miten iso koneisto tässä on takana, ja miten tämä kisa voi muuttaa mun elämän. Ei sitä Suomessa ohjelmaa katsoessa ole edes tajunnut”, Aalto kertoo.

”Ihmiset täällä rakastavat X Factoria, ja faneja ja paparazzeja on joka puolella. Turvamiehet ovat meidän kanssa koko ajan ympäri vuorokauden, jotta me saadaan olla rauhassa. Myös tästä seuraavat yhteistyökuviot voivat aukaista vaikka mitä ovia maailmalle”, hän jatkaa.

Finaalivaiheen jaksot nähdään Britanniassa suorina lähetyksinä lauantaista lähtien. Sunnuntaisin on luvassa tuloslähetys.

Finaalirupeama on pitkä: finaaleja esitetään kaikkiaan kymmenen viikon ajan.

Kilpailusta tiputetaan viikoittain pois laulajia sekä yleisön että tuomareiden äänillä. Voittajan päättää lopulta yleisö.

Aalto aikoo jatkaa kisassa omalla vahvuusalueellaan.

Ensimmäiseksi kuullaan Disneyn suositusta Frozen-animaatioelokuvasta peräisin oleva Let it Go. Aalto on esittänyt elokuvan tunnuskappaleesta Youtube-kanavallaan version 15 eri kielellä.

Syyskuun alussa julkaistua videota on katsottu yli 1,5 miljoonaa kertaa.

Finaaliin Aallon tie kulki viikonloppuna nähtyjen Tuomareiden talo -jaksojen kautta. Niissä X Factor -tuomarit veivät valmennusryhmäänsä kuuluneet laulajat esiintymään luokseen.

Aalto kuuluu Sharon Osbournen valmentamaan yli 25-vuotiaiden ryhmään, ja Osbourne vei ryhmän kotiinsa Los Angelesiin. Aputuomarina oli laulaja Robbie Williams.

”Esitykset meni omalta osaltani hyvin. Tilanne oli tosi haastava, kaikilla oli väsymystä aikaeron takia, pitkiä päiviä ja ennen esitystä ei tehdä mitään soundcheckiä”, Aalto kertoo tiedotteessa.

”Kuvauspäivät ovat yllättävän raskaita ja pitkiä, ja meillä ei ollut juurikaan mahdollisuuksia jutella Sharonin ja Robbien kanssa. Sharon otti meidät kyllä erittäin lämpimästi vastaan ja esitteli taloa ja Robbien!”

Aalto lauloi Osbournelle ja Williamsille kaksi laulua, Abban The Winner Takes it Allin ja Kate Bushin Running Up That Hillin. Niistä vain The Winner Takes it All näytettiin ohjelmassa.

Osbourne kehui Aaltoa vuolaasti, Williams taas sanoi pitkästyneensä.

”Pitkät kuvauspäivät vaikuttavat kaikkiin ja Robbieta olisi kai tällä kertaa piristänyt menevämpi meininki. Tosin hän tykkäsi todella toisesta laulustani ja kertoi tykänneensä asustani ja persoonastani. Jäi siis oikein hyvä mieli, telkkarissa näytetään kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta, ja toisaalta halutaan rakentaa dramatiikkaa ja kasvua kilpailijoille”, Aalto sanoo tiedotteessa.

Osbournen ryhmään kuului seitsemän laulajaa, joista viikonlopun aikana pudotettiin neljä pois. Aallon lisäksi Osbournen ryhmästä valittiin finaaleihin Honey G ja Relley C.

Finaalissa nähdään yli 25-vuotiaiden ryhmän lisäksi tyttöjen ja poikien ryhmät sekä laulubändien ryhmä.