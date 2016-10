Luksusasuntoja Roomasta ja Toscanasta – paljastivatko kääntäjän ökyostokset hittikirjailija Elena Ferranten henkilöllisyyden?

Yksi nykykirjallisuuden suurimmista mysteereistä on saattanut ratketa.

Jo yli kaksi vuosikymmentä on pohdittu, kuka voisi olla oikea ihminen Elena Ferrante -nimimerkin takana. Esimerkiksi HS selvitti asiaa Torinon kirjamessuilla viime vuonna.

Ferrante on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista kirjailijoista, ja häntä on povattu joissain spekulaatioissa jopa Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Nyt italialainen tutkiva toimittaja Claudio Gatti on saattanut lopultakin onnistua selvittämään Ferranten tarkoin varjellun salaisuuden.

Gattilta julkaistiin sunnuntaina kuukausien tutkimusten tuloksena artikkeli yhteensä neljässä sanomalehdessä ympäri maailmaa.

Artikkelissaan hän todisteli, että nimen Ferranten takaa löytyy todennäköisesti Roomassa asuva italialainen kääntäjä Anita Raja (s. 1953).

Ferrante on noussut kansainväliseen suurmenestykseen muutaman viime vuoden aikana ”napolilaisromaanien” sarjallaan.

Napoli-kvartetti (2011–2014) kertoo kahden työläistaustaisen tytön elämänmittaisesta ystävyydestä. Ajallisesti sarja kulkee toisen maailmansodan jälkeisestä Napolista aina tähän päivään.

Kaksikon kautta Ferrante kuvaa paitsi italialaisen yhteiskunnan muutosta myös ihmispsyyken ristiriitaisuutta. Sarjaa on verrattu yksityiskohtaisuudessaan Karl Ove Knausgårdin Taisteluni-sarjaan.

Neliosaisen romaanisarjan viimeinen osa julkaistiin viime vuonna englanniksi. Suomessa WSOY julkaisi sarjan ensimmäisen romaanin Helinä Kankaan suomennoksena Loistava ystäväni viime keväänä.

Anita Rajaa on epäilty Ferranteksi aiemminkin. Hän on työskennellyt vuosia Edizioni e/o -nimisessä pienessä roomalaiskustantamossa saksankielen kääntäjänä. Edizioni e/o on Elena Ferranten kustantaja.

Rajan puoliso on napolilainen kirjailija Domenico Starnone. Häntäkin on – ironista kyllä – povailtu Ferranteksi.

Samanlaisia epäilyjä on saanut niskaansa tosin moni muukin, esimerkiksi Ferranten kääntäjä Ann Goldstein.

Miten Gatti sitten perustelee väitteensä?

Ratkaisun avaimet löytynevät kirjanpidosta ja julkisista kiinteistötiedoista.

Gatti on muun muassa tutkinut Rajan saamia palkkioita, joita hän on saanut käsiinsä nimettömältä lähteeltä.

Kustantamon mukaan Raja on freelancer, joka ”ei ehdottomasti” ole kustantamon vakituinen työntekijä.

Rajan kustantamolta saamat palkkiot ovat kuitenkin kohonneet viime vuosina dramaattisesti. Vuoden 2015 palkkiot olivat jo seitsenkertaiset siihen verrattuna, mitä hänelle oli maksettu vuonna 2010. Kustantamossa kenenkään muun tulot eivät olleet kasvaneet samalla tavalla.

Gatti päättelee, että Rajan on täytynyt hyötyä Ferranten menestyksestä. Ensin menestystä alkoi tulla Italiassa, sitten kansainvälisillä markkinoilla.

Ferrante totisesti on saavuttanut menestystä. Gattin tutkimusten mukaan kirjoja on myyty jo 40 maassa, niistä miljoona Italiassa ja 2,6 miljoonaa englanninkielisissä maissa.

Palkkioiden kasvun myötä Raja on alkanut hankkia luksusasuntoja, jollaisia freelancerkääntäjän palkkioilla ei tavallisesti osteta.

Sen jälkeen kun Ferranten ensimmäisen romaanin pohjalta tehtiin Italiassa menestyselokuva vuonna 2000, Raja osti seitsemän huoneen asunnon kalliilta alueelta Roomasta. Seuraavana vuonna hän hankki maaseutuasunnon Toscanasta.

Viime kesäkuussa Rajan puoliso osti asunnon Roomasta aivan vaimonsa nimissä olevan toisen asunnon vierestä.

2 500-neliöinen yhdentoista huoneen kattohuoneisto sijaitsee Rooman ehkä kauneimmalla kadulla ja on noin puolentoista miljoonan euron arvoinen. Gattin mukaan pariskunta on saanut merkittäviä verohelpotuksia laittamalla asunnon puolison nimiin.

Elena Ferrante on kertonut pitävänsä henkilöllisyytensä salassa, koska hän haluaa säilyttää yksityisyytensä. Kirjailija on antanut viime aikoina kustantajansa välityksellä useita sähköpostihaastatteluita ja uhannut lopettavansa kirjoittamisen, mikäli hänen nimensä paljastetaan.

Viime joulukuussa Financial Timesin haastattelussa Ferrante sanoi, että anonymiteetillä hän pyrkii suojelemaan teoksiaan ja nostamaan ne huomion keskipisteeksi.

Ferranten oikean nimen paljastuminen herätti viikonloppuna yllättävän voimakkaita vastareaktioita.

Uutistoimisto AP:n mukaan monet kirjailijat ja kirjallisuuden ystävät puolustivat esimerkiksi Twitterissä kirjailijan vapautta valita, kirjoittaako hän omalla nimellään vai salanimellä.

”Ehkä Elena Ferrantella on monta hyvää syytä kirjoittaa salanimellä. Meillä ei ole mitään oikeutta tietää, kuka hän on”, twiittasi muun muassa brittikirjailija Jojo Moyes.

Kirjallisuuden historia tuntee monia muitakin salanimellä kirjoittaneita kirjailijoita. Usein kirjailijat ovat perustelleet ratkaisuaan sillä, että anonymiteetti antaa enemmän vapauksia.

Esimerkiksi brittikirjailija J. K. Rowling loi salanimen Robert Galbraith voidakseen kirjoittaa rikosromaaneja.

Marraskuussa maailmalla julkaistaan Ferranten teos Frantumaglia: A Writer’s Journey, jonka ensi versio julkaistiin Italiassa jo 2003. Sen ideana on ollut tarjota joitakin vastauksia niitä kipeästi kaipaavalle lukevalle yleisölle.

Siihen, kuka Ferrante oikeasti on, kirja ei kuitenkaan vastaa.

Teos kertoo ennen kaikkea kirjailijan työstä kustantajan kanssa käydyn kirjeenvaihdon ja haastattelujen kautta. Kirja selventää myös Ferranten perhetaustaa. Frantumaglian mukaan hän olisi napolilaisen ompelijattaren tytär.

Gattin mukaan näin ei ole. Rajan äiti oli puolanjuutalaisen perheen tytär Saksan Wormsista. Tämä pakeni holokaustia Roomaan ja meni siellä maistraatissa naimisiin.

Italialaistoimittaja Claudio Gattin mukaan kustantamo Edizioni e/o on kieltäytynyt kommentoimasta hänen epäilyksiään. Yksi sen omistajista nimitti Gattin tutkimuksia hyökkäykseksi sekä Ferranten yksityisyyttä että julkaisijaa kohtaan.

Myöskään Elena Ferrante – tai Anita Raja – ei ole vastannut Gattin yhteydenottoihin.