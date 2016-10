Star Trekin tekijät vastustavat Donald Trumpia

Iso joukko Star Trekin tekijöitä kannattaa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Hillary Clintonia. ”Yksikään ehdokas ei ole koskaan ollut niin kaukana Star Trek -ihanteista kuin Donald Trump ”, ryhmä kirjoittaa Facebookissa.

”Ja äänestää jotakuta kolmatta ehdokasta olisi epäloogista”, ryhmä jatkaa siteeraten Spockia, Star Trekin kulttihahmoa.

Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa ohjaaja J. J. Abrams sekä näyttelijät Chris Pine, George Takei sekä Simon Pegg.

Allekirjoittajien joukossa on myös Spockia esittäneen näyttelijä Leonard Nimoyn leski ja poika.

Julistuksen allekirjoittajat korostavat, miten televisiosarjana aloittanut Star Trek on aina tunnettu erilaisuutta kunnioittavana ja tasa-arvoa ajavana. Lisäksi he huomauttavat, että sarja on aina katsonut tulevaisuuteen myönteisin mielin.

Vetoomuksen keskeisenä ideana Trumpin torjumisen lisäksi on innostaa nuoria ja ensikertalaisia vaaliuurnille.