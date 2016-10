Näin olet hauska netissä – koomikolle Facebook-hauskuuttaminen on osa työtä

Aikuisen ihmisen kokoinen Pikachu-hahmo kävelee Tampereen keskustassa ”Lopettakaa ajojahti” -kyltin kanssa ja huutaa mielenosoituksellisia lauseita. Lähellä kulkevat ihmiset tuijottavat pokémonia ihmeissään.

Tämä video oli yksi kesän suurimmista suomalaisista nettihiteistä. Facebook-laskurin mukaan alle minuutin pätkä on kerännyt tähän mennessä jo yli 350 000 näyttökertaa. Olennaista on myös se, että videon on jakanut eteenpäin lähes 2 500 ihmistä, koska ”onhan tämä pakko jakaa”.

Juuri tähän ”pakko jakaa” -tunteeseen videon tehnyt stand up -koomikko Jussi Simola halusi iskeä, eikä hän ole ainut.

Suomalaiset koomikot pyrkivät nykyisin olemaan lavojen lisäksi hauskoja myös netissä, koska se auttaa heidän uraansa. Netissä hauskuutus tuo lisää seuraajia omille profiileille, mikä lisää tunnettavuutta, mikä voi tuoda lisää ihmisiä keikoille.

”Facebook on tällä hetkellä paras markkinointiväline”, Simola myöntää.

Simola ei ole ainut, joka on alkanut käyttää tuota markkinointivälinettä oman näkyvyyden lisäämiseen. Hän sanoo huomanneensa, että suomalaiset koomikot ovat alkaneet olla aktiivisempia Facebook-vitsailussa. Silti kyse ei Simolan näkemyksen mukaan ole siitä, että Facebook-jutuilla voi todistaa oman lavakomiikkansa vetovoiman.

”Ei se toimi niin, koska mun lavajutut on tosi erilaisia kuin Facebookissa kertomani jutut.”

Aihepiirit ovat silti samoja some- ja lavahuumorissa. Jutut voivat myös jalostua myöhemmin lavajutuiksi.

”Monet koomikot kirjoittavat esimerkiksi yhteiskunnallisia ja ajankohtaisia asioita kommentoivia juttuja omalle profiililleen, mutta mun jutut eivät ole muutenkaan sellaisia, joten en ole niitä myöskään Facebookiin kirjoittanut.”

Sen sijaan Simolan kanssa samaan aikaan Naurun tasapaino -ohjelmassa kilpaillut Iikka Kivi on keskittynyt ajankohtaisiin ja kantaaottaviin juttuihin.

Kiven onnistuneimmat päivitykset keräävät Facebookissa tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Esimerkiksi viime viikolla yli 2 000 ihmistä tykkäsi tästä Kiven päivityksestä:

”Ex-poliisijohtaja Mikko Paatero on huolissaan turvapaikanhakijoiden aiheuttamasta turvallisuusuhasta. Erityisen hälyttävänä Paatero pitää sitä, että monilla turvapaikanhakijoilla on aseellinen koulutus.

Se on kieltämättä kuumottava ajatus. Miettikää nyt miten ahdistavaa olisi, jos iso osa suomalaisista nuorista miehistä olisi koulutettu käyttämään tappavaa voimaa.

Ei kun hetkinen.”

Yhteiskunnalliset jutut tulevat Kivelle luontevasti, koska hän käyttää samoja aiheita myös lavajuttujensa lähteenä. Facebook-vitsien keksiminen alkaa siitä, että Kivi selaa päivän puhutuimpia keskustelunaiheita.

Kiven mielestä on selvää, että koomikon on oltava hauska myös sosiaalisessa mediassa. Kyse ei ole hänen mielestään niinkään markkinoinnista, vaan siitä, että hauskuus on osa koomikon yleispersoonaa. Markkinointi tulee siinä ohessa: ihmiset löytävät vitsien avulla uusia hauskuuttajia.

”Ei tätä voi ajatella niin, että yrittää kirjoittaa nettiin sellaisia juttuja, joiden ajattelee naurattavan mahdollisimman monia. Silloin niistä tulee väkinäisiä”, Kivi sanoo.

Väkinäisyyden välttää sillä, että kirjoittaa omasta mielestään hauskoja juttuja samalla tyylillä kuin jakaisi ne vain omille kavereille.

Sosiaalisessa mediassa hauskuuttavia Kiveä, Simolaa ja konkarikoomikko André Wickströmiä yhdistää se, etteivät he ole luoneet profiilejaan varta vasten suurten massojen naurattamista varten, vaan virallisella sivulla vitsien kertominen on vain jatkumoa aikaisemmin esimerkiksi henkilökohtaisella Facebook-sivulla heitetyille jutuille.

Wickström on erityisen aktiivinen Twitterissä, koska hänen mielestään alusta on erinomainen kevyiden juttujen julkaisulle.

”Mä kirjoitan niitä juttuja Twitteriin, jotta saan ne pois omasta systeemistäni. Ne ovat kiinni juuri kyseisessä hetkessä. Ei niitä voi selittää enää vuosia myöhemmin”, Wickström sanoo.

Särkänniemen delfiinien siirron jälkeen Wickström kirjoitti Twitteriin näin:

”Saadaanko nyt Särkänniemeen joitain kreikkalaisia tekemään temppuja vai oliko se siinä?”

Parin vuoden päästä juttua voi olla aika vaikea enää tajuta.

Miten henkilökohtaisella tileillä kerrotuista jutuista on siis edetty virallisella profiililla vitsailuun? Kivi uskoo, että monet koomikot ovat alkaneet tajuta, että pelkkien keikka-aikataulujen ja -klippien linkittäminen ei yksinkertaisesti kiinnosta ihmisiä sosiaalisessa mediassa.

Saman on todennut Wickström.

”Mun mielestä on hauska seurata Twitterissä hauskoja ihmisiä. Mua ei kiinnosta seurata ihmisiä, jotka linkittelevät vain omia tulevia keikkojaan.”

Edelleen esimerkiksi monet muusikot keskittyvät virallisilla profiileillaan juuri tähän, omien tulevien tapahtumiensa jakamiseen. Instagramissa jaetaan keikkakuvia ja satunnaisia selfieitä.

Koomikot sen sijaan tuottavat varsinaista materiaalia, hauskoja juttuja, suoraan nettiin. He miettivät siis työkseen sitä, minkä lähes jokainen Facebookia käyttävä on halunnut selvittää: miten voisi olla mahdollisimman hauska sosiaalisessa mediassa?

Some-hauskuuteen ei ole yksinkertaista ohjetta, mutta ammattilaiset antavat muutaman oleellisen ohjeen. Kaiken ytimessä on tiiviys.

”Sosiaalisessa mediassa ihmisten keskittymiskyky kestää vain murto-osan verrattuna siihen, miten he keskittyvät esimerkiksi lavalla kerrottavien juttujen kuunteluun. Juttujen on toimittava siis tosi lyhyinä, ja heti ensimmäisten sekuntien pitää koukuttaa”, Simola sanoo.

Tiiviydestä huolimatta hauskan some-jutun on oltava hyvin selitetty. Iikka Kivi kertoo alleviivaavansa toisinaan juttujensa pääasiaa tarkoituksellisesti niin paljon, että jutun ainakin ymmärtää.

”Se on toinen asia, pitävätkö he juttua hauskana, mutta ainakin he ymmärtävät sen”, Kivi sanoo.

Twitterissä selittämisen raja tulee nopeasti vastaan, kun jutun on mahduttava 140 merkkiin. Andre Wickström sanookin, että jotkut hänet juttunsa eivät ole toimineet toivotulla tavalla, kun kaikki eivät ole tajunneet sen tausta-ajatusta.

Oleellista hauskassa somepäivityksessä on myös yllätyksellisyys. Vaikka Kivi sanoo hyödyntävänsä jutuissaan joskus kaikkein ilmeisimpiä juttuja, parhaiten toimivat oikeasti yllättävät näkökulmat jo käsiteltyyn aiheeseen.

”Sosiaalinen media on täynnä juttuja, joten sieltä pitää pystyä erottumaan. Ilmeisiä vitsejä kertovat meidän isät”, Kivi sanoo.

Sitten on vielä ajoitus. Netissä vitsin aihe saattaa vanheta jopa parissa tunnissa. Jos jutun keksii, on se hyödynnettävä heti.

Kun nämä kaikki piirteet yhdistyvät, käsissä voi olla somehitti, kuten kävi Simolan Pikachu-tapauksessa. Senkin idea lähti Simolan veljelle automatkalla heittämästä nopeasta vitsistä, jonka Simola päätti julkaista myös Facebookissa.

”Onko jollain lainata Pikachu-pukua? Haluan pukea sen päälleni ja juosta läpi Helsingin keskustan samalla huutaen "JÄTTÄKÄÄ MUT RAUHAAN!"”, kuului Simolan alkuperäinen päivitys.

Tiivis, selitetty, yllättävä ja täydellisesti ajoitettu. Päivitys levisi ympäri Facebookia hetkessä. Kaksi päivää myöhemmin ilmestyi video.

Aina ei toki käy yhtä hyvin, ei edes ammattikoomikoille. Mutta kuten Simola, Kivi ja Wickström muistuttavat, netissä se ei haittaa. Jos yksi juttu ei toimi, seuraavana päivänä voi yrittää uudestaan.