”Nörtin” löytö pimeästä nurkasta yllätti: muutaman euron taulu olikin miljoonien Rafael

Skotlannin kulttuuriperintöä vaaliva The National Trust of Scotland on saanut haltuunsa melkoisen arvotaulun, ja melkein vahingossa.

Eräässä sen hallinnoimassa talossa vuosia seinällä ollut Madonna-taulu onkin osoittautunut luultua arvokkaammaksi: teos on todennäköisesti Italian renessanssimaalari Rafaelin kätten jälkeä 1500-luvun alusta. Asiasta kertoo The Guardian.

Teoksen oli kuviteltu olevan jonkun paljon Rafaelia tuntemattomamman taiteilijan tekosia. 1800-luvun lopulla se oli arvioitu nykyrahassa vain 2 300 euron arvoiseksi. Nyt, Rafaelin teoksena, sen arvo on 23 miljoonaa euroa.

Teoksen todellisen olemuksen tajusi historioitsija Bendor Grosvenor, joka oli mennyt Skotlannin Aberdeenshiressä sijaitsevaan 1700-luvun taloon eli Haddo Houseen tutkiakseen tauluja BBC:n televisiosarjaansa varten.

Historioitsijan katse kiinnittyi oven päälle pimeään nurkkaan piilotettuun tauluun. Sen huonosta kunnosta ja valonpuutteesta huolimatta historioitsija tajusi, että kyseessä saattaa olla aito Rafael.

”Se oli todella likainen ja päällä oli keltaiseksi muuttunut vanha lakka. Olen nörtti ja kuljen ympäri taloja suurennuslasin ja taskulampun kanssa. Muuten olisin varmaan kulkenut taulun ohi”, Grosvenor kertoo Guardianille.

Hän selvitti, että taulu oli ostettu Rafaelin teoksena 1800-luvun alussa. Se oli ollut myös näyttelyssä Lontoossa muiden Rafaelin teosten rinnalla.

Myöhemmin teos oli arvioitu kuitenkin toisen taiteilijan tekemäksi Rafael-kopioksi. Tekijäksi oli arveltu renessanssitaiteilija Innocenzo Francucci da Imolaa.

”Se on yksinkertaisesti liian hyvä ollakseen Innocenzo”, Grosvenor sanoo.

Nyt teos on konservoitu ja se on nähtävillä Haddo Housen ruokailuhuoneessa.

Taulun päältä poistettiin monta kerrosta likaa ja lakkaa. Esiin tuli jotakin, jota Grosvenor kuvaa ”äärimmäisen kauniiksi” ja ”henkeä salpaavaksi”.

Rafaelin teoksen uudesta elämästä kerrotaan BBC:n Britain’s Lost Masterpieces -televisiosarjan osassa Britanniassa tällä viikolla. Grosvenor on toinen sarjan juontajista.

Sarjan teon hektisyyden vuoksi Rafaelin tekemäksi arvioitua teosta ei ole ehditty näyttää Euroopan muille Rafael-asiantuntijoille.

Grosvenorin mukaan kuitenkin ”kaikki todisteet näyttävät osoittavan oikeaan suuntaan”.