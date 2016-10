Rihanna pukeutui suomalaissuunnittelijan jättitakkiin

Viikonloppuna maailman tunnetuimpiin muotivaikuttajiin kuuluva poptähti Rihanna näyttäytyi Pariisin yöelämässä.

Katseet vangitsivat Rihannan valtava pinkki talvitakki. Takkikuvat nostettiin heti Rihannan muotia seuraavalle sivulle ja Instagramiin.

Takki on helsinkiläisen vaatesuunnittelijan Ella Bouchtin, 23, käsialaa. Rihannan stylisti otti Bouchtiin yhteyttä ja kysyi, voisiko Boucht lainata uudesta mallistostaan vaatteita supertähdelle.

Ensin vaatteita oli tarkoitus lainata Rihannan Los Angelesissa vetämään esitykseen. Pian paikka vaihtuikin Pariisin muotiviikoiksi. Boucht suostui ja lähetti Rihannalle sekä pinkin takin että mustan haalaripuvun.

Rihannan puoli maksoi postituskulut, ei muuta. Kun supertähti pyytää lainaksi, luvassa on mediajulkisuutta, jota ei rahalla saa. Lauantaiyönä Bouchtin Instagramiin alkoi yhtäkkiä tulvia linkkauksia Rihannaan pinkissä jättitakissa ja ihastelevia kommentteja.

”Mallistossani on monta vaatekappaletta, joista mietin, että ne sopisivat hänelle. Olen nähnyt, että Rihannalla on ollut samantyyppisiä vaatteita päällä esityksissään. Ajattelin, että olisi hauskaa, jos hän innostuisi.”

Viime vuosina useammatkin suomalaiset vaatesuunnittelijat ovat tehneet yhteistyötä supertähtien kanssa: esimerkiksi Central Saint Martinsin muotikoulusta valmistunut Sasu Kauppi suunnittelee vaatteita Kanye Westille, Minna Parikka teki kengät Lady Gagalle. Poptähtien Instagrameja seuraavat sadat miljoonat, joten näkyvyys vaatteille on älytöntä.

Yhteistyö Rihannan kanssa on iso saavutus Bouchtille, joka vasta kesäkuussa valmistui kandidaatiksi Boråsissa sijaitsevasta Swedish School of Textilesistä. Sitä ennen hän oli syksyllä 2015 kolme ja puoli kuukautta työharjoittelussa muotimerkki Marques’Almeidalla.

Nyt Boucht odottelee, että Rihanna palauttaisi lainatut vaatteet. Rihannan pitämä takki on aina arvokkaampi kuin mikä tahansa, mutta on toinenkin syy:

”Minulla on vain yksi kappale per vaate. Kerroin heille, että haluan vaatteet takaisin, koska muutenhan ne häviävät itseltäni. Luotan siihen, että he pitävät lupauksensa.”