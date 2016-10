Donna Leon: ”Kirjoitan niin kauan kuin henki pihisee”

Kuka?

Donna Leon on syntynyt Montclairissa New Jerseyssä 29. syyskuuta 1942. Venetsiaan hän muutti 1981.

Hän on asunut myös Iranissa, Kiinassa ja Saudi-Arabiassa.

Ensimäinen Guido Brunetti -dekkari Death at La Fenice julkaistiin alkukielellä 1992. Suomennos Kuolema oopperassa ilmestyi vuonna 1997.

Viimeisin Guido Brunetti -suomennos on Ansionsa mukaan viime keväältä. Sen jälkeen on ilmestynyt englanniksi kaksi Brunetti-dekkaria – Falling in Love ja The Waters of Eternal Youth.

Kirjailija on intohimoinen oopperan ystävä. Hän tukee myös taloudellisesti Il Pomo d’Oro -barokkiyhtyttä. Kolme vuotta sitten hän juonsi Turun musiikkijuhlilla kaksi barokkikonserttia.