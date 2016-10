Kirjamaailman pitkä odotus päättyy: intialainen sensaatiokirjailija julkaisee toisen romaaninsa 20 vuoden jälkeen

Intialaiselta menestyskirjailijalta Arundhati Roylta (s. 1961) ilmestyy uusi romaani – kaksikymmentä vuotta esikoisteoksen jälkeen.

Esikoisromaani Joutavuuksien jumala (The God of Small Things) voitti 1997 Booker-palkinnon ja oli ilmiömäinen menestys ympäri maailman. Se oli myös kaikkien aikojen myydyin Intiassa asuvan kirjailijan teos.

Suomeksi romaanin käänsi Hanna Tarkka ja se ilmestyi Otavan kustantamana syksyllä 1997. Roy vieraili tuolloin Suomessa Turun kirjamessuilla.

Joutavuuksien jumalan tapahtumat sijoittuivat Royn synnyinkylään Ayemenemiin Intian Keralassa, ajankohtana oli joulukuu 1969, jolloin kommunistit nousivat valtaan.

Vaikka toista romaania alettiin odottaa kiihkeästi heti ensimmäisen jälkeen, on Arundhati Roy kuluneet vuosikymmenet keskittynyt aktivismiin ja kirjoittamaan esseitä esimerkiksi Yhdysvaltain Irakin ja Afganistanin sodista sekä Intian ydinkokeista.

Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 1997 Roy sanoikin: ”Minua kiinnostaa poliittisuuden ja henkilökohtaisuuden yhdistäminen.”

Toisen romaanin kirjoittamisesta hän puhui haastattelussa esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, mutta vuodet kuluivat eikä mitään kuulunut.

Nyt julkistettu romaani on nimeltään The Ministry of Utmost Happiness (”Äärimmäisen riemun ministeriö”) ja sen pitäisi ilmestyä ensi vuonna. Teoksen kustantaa Britanniassa Hamish Hamilton ja Intiassa Penguin.

”Olen iloinen, että The Ministry of Utmost Happinessin hullut (ja jopa häijyt) sielut ovat löytäneet tiensä maailmaan ja minä olen löytänyt kustantajani”, Arundhati Roy sanoo kustantajansa tiedotteessa.

Royn kirja-agentti luonnehtii teosta kertakaikkisen omaperäiseksi ja että teos on ”kaiken odottamisen arvoinen”.