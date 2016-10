Led Zeppelinin vanhoista radiotallenteista tuli albumien veroisia teoksia

Lontoo ”Tässä salissa äänitettiin Led Zeppelinin ensimmäinen levy”, toteaa yhtyeen kitaristi Jimmy Page, 72, istuessaan pöydän ääreen Lontoon Olympic-studioiden ison salin lavalla.

Nykyisin elokuvateatterina toimivassa salissa kuunnellaan tällä kertaa valittuja paloja Led Zeppelinin uunituoreesta The Complete BBC Sessions –paketista.

Page on tullut paikalle kertomaan lisää viimeisimmästä arkistourakastaan. Hän on muun muassa metsästänyt Led Zeppelinin studiosessiota, jonka Britannian yleisradioyhtiö BBC aikoinaan taltioi mutta sittemmin hukkasi nauhoja kierrättäessään.

19 vuotta sitten Led Zeppelin julkaisi kahden cd-levyn paketin yhtyeen BBC:lle äänitettyjä livesessioita.

Levystä on sittemmin muodostunut niin merkittävä osa Led Zeppelinin levykaanonia, että yhtyeen vanhaa tuotantoa remasteroinut Page lisäsi sen urakkaansa käytyään läpi varsinaiset studiolevyt.

Alkuperäisessä nimittäin oli yhden session menevä aukko: Led Zeppelin äänitti maaliskuussa 1969 BBC:n Maida Valen studiolla kolmen kappaleen livesession, joka lähetettiin yleisradioyhtiön maailmalla kuultavassa World Service -palvelussa.

Sittemmin sen nauhat ovat kadonneet BBC:n arkistosta, mutta radiosta äänitettyjä tallenteita sessiosta on olemassa, lähinnä lukuisilla bootleg-levyillä.

Page kertoo löytäneensä aikoinaan ”Itä-Euroopassa” radiosta äänitetyn version, joka on nyt päätynyt tälle täydelliselle BBC-kokoelmalle äänenlaadultaan korjattuna versiona.

Sen soundit ovat silottelusta huolimatta huomattavan rajut verrattuna levyn muihin sessioihin, jotka on remasteroitu suoraan alkuperäisiltä BBC:n nauhoilta. Lisäksi levylle on päätynyt viisi muutakin alun perin julkaisematta jäänyttä ja BBC:n taltioimaa kappaletta.

Äänenlaatu ei kuitenkaan ole yhtä oleellinen asia kuin tämän kadonneen session varsinainen sisältö.

Alexis Kornerin Rhythm and Blues –ohjelmaan äänitetty studiolive oli hieno esimerkki varhaisen Led Zeppelinin dynaamisuudesta ja luovuudesta.

Erityisesti hetkessä improvisoitu boogie Sunshine Woman, biisinä esitelty jami, johon yhtye ei koskaan palannut, muodostui sittemmin Led Zeppelin –keräilijöiden piirissä jonkinlaiseksi Graalin maljaksi, koska se oli ainutlaatuinen virallisesti julkaisematon Zeppelin-kappale.

”Minulta on kysytty miksi me emme koskaan levyttäneet sitä esimerkiksi tässä studiossa”, Page sanoo Olympicin lavalla.

”Syy oli yksinkertaisesti se, että siihen aikaan loimme musiikkia niin vapaasti, että se vain vyöryi ulos meistä. Tuollaiset kappaleet oli tarkoitettu sitä hetkeä varten. Sitten jatkoimme taas johonkin muuhun. Se oli Led Zeppelinin eetos.”

Led Zeppelinin eetos teki heistä myös selkeästi albumipainotteisen yhtyeen.

Vaikka Zeppelinin levy-yhtiö Atlantic irrotti heidän levyiltään singlejä erityisesti yhtyeen uran alkupuolella, olivat singleraidat niin pitkiä, etteivät ne sopineet BBC:n kevyen musiikin kanavan Radio 1:n formaattiin, jossa suosittiin kahden ja puolen miunuutin mittaisia popkappaleita.

Yhdysvalloissa tämä ei ollut ongelma, koska siellä AOR-kanavat soittivat lähtökohtaisesti albumiraitoja. Lisäksi Led Zeppelinin diktatorinen manageri Peter Grant halveksi television popohjelmia.

Yhdessä nämä tekijät vaikuttivat siihen miksi BBC:n studiolivet olivat Led Zeppelinille elintärkeä promootiokanava.

”Olin ollut The Yardbirdsissä ja nähnyt kuinka singleillä oli mahdollista lyödä läpi. Led Zeppelinissä en halunnut lähteä pelaamaan sinkkujen kanssa. Yhdysvalloissa kaikki pyöri albumien ympärillä. Undergroundia oli FM-radio, jossa saatettiin soittaa albumipuoliskoja kerrallaan ja se sopi täydellisesti Led Zeppelinille”, Page kuvailee.

”Täällä kotona taas emme saaneet radiosoittoa, koska emme tehneet singlejä. Siksi BBC:n sessiot olivat meille merkittävä tapa tehdä promootiota. Musiikkilehtiä oli kourallinen ja radiosoitto oli tärkeää”, hän jatkaa.

Led Zeppelinin merkityksestä 1970-luvun alussa kertoo se, että vuonna 1971 Radio 1:n tuottaja Jeff Griffin ehdotti Led Zeppelinille, että yhtye tekisi BBC:lle kokonaisen tunnin konsertin.

Lopputulos on kuultavissa paketin kakkoslevyllä, Lontoon Paris-teatterissa äänitetty John Peel’s In Concert -ohjelma, jossa kuullaan muun muassa Dazed and Confusedista kolossaalinen yli 18 minuutin versio.

