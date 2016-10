Suomalaiset ovat tekemässä taas elokuvissakäynnin uutta ennätystä – Luokkakokous sekä Tatu ja Patu ratkaisevat tuloksen

Fakta Vuoden 2016 kymmenen katsotuinta elokuvaa 1. Risto Räppääjä ja yöhaukka: 345 051 katsojaa 2. The Angry Birds Movie: 328 646 3. Lemmikkien salaperäinen elämä: 268 378 4. Deadpool: 246 398 5. The Revenant: 208 604 6. Suicide Squad: 189 214 7. Järven tarina: 181 698 8. Star Wars: The Force Awakens: 167 926 (ensi-ilta 2015, katsoja yhteensä: 594 834) 9. Zootropolis: 147 407 10. Ice Age: Collision Course: 137 115

Suomalaiset kävivät viime vuonna elokuvissa enemmän kuin vuosikymmeniin. Elokuvateattereihin vaellettiin vuoden 2015 aikana kaikkiaan 8,8 miljoonaa kertaa. Luku oli paras sitten vuoden 1983 ennätyksen.

Nyt vuonna 2016 suomalaiset ovat pistämässä taas paremmaksi. Ainakin juuri nyt kävijämääriä mittaavan Suomen Filmikamarin mukaan näyttää siltä, että viime vuotta ollaan edellä pari prosenttia.

Kaikkiaan elokuvissa on käyty tässä vaiheessa vuotta yli kuusi miljoonaa kertaa.

Se, rikotaanko viime vuoden ennätys, riippuu vuoden kolmesta viimeisestä kuukaudesta.

Erityisesti se riippuu loppuvuoden elokuvista. Niistä Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen veikkaa kovimmiksi hiteiksi Luokkakokous 2:sta, lastenelokuva Tatua ja Patua sekä Harry Potter -maailmaan sijoittuvaa Ihmeotukset ja niiden olinpaikat -elokuvaa – ”sillä Potterin brändi on edelleen todella vahva”.

Lisäksi Koistinen heittää hihastaan yllätysnimen:

”Minä luulen, että Eppu Normaali -dokumentti tulee olemaan kova kaikkien isojen brändien keskellä.”

Lisäksi loppuvuodesta on ilmestymässä Star Warsin seuraava saaga, Rogue One.

Vuosi sitten loppuvuoden hittejä olivat Bond-elokuva 007 Spectre, Star Wars -saagan aloitus The Force Awakens, Nälkäpeli ja Yksin Marsissa -elokuva.

”Jos näille löytyy voittajansa tai vastinparinsa – tai edes lähellekin – , voimme päästä samoihin lukuihin. Jos hyvin käy, voimme päästä ylikin”, Koistinen sanoo.

Spectre oli lopulta koko vuoden 2015 katsotuin elokuva Suomessa 692 000 katsojallaan.

Tämän vuoden katsotuimmaksi Tero Koistinen veikkaa Luokkakokous 2:sta, jolle hän povaa 500 000-600 000:n katsojamäärää.

Tässä vaiheessa vuotta katsotuimmat elokuvat ovat koko perheen elokuvat Risto Räppääjä ja yöhaukka, Angry Birds -elokuva sekä Lemmikkien salaperäinen elämä, jotka ovat keränneet keskimäärin 300 000 katsojaa.

Kotimaisten elokuvien katsojaosuus on neljännes kaikista katsotuista, eli lukema on varsin hyvä. Katsojia kotimaisilla on tähän mennessä noin 1,6 miljoonaa.

Ennätyksiä kotimaisen elokuvan saralla tuskin kuitenkaan rikotaan. Viime vuoden 2,5 miljoonaa katsojaa oli paras lukema ainakin 40 vuoteen, mitä on vaikea rikkoa, sanoo Koistinen.

Mistä elokuvan jatkuva suuri suosio sitten johtuu?

Koistisen mukaan tärkein tekijä ovat kiinnostavat elokuvat.

”Kotimaisia elokuvia tehdään nykyään erittäin monipuolisesti erilaisille yleisöille. Niitä on myös monta. Siitä jo tulee enemmän katsojia. Ja jos hyvänä kotimaisena vuonna tulee hyvä ulkomainen vuosi, sekin vaikuttaa.”

Myös Suomen uudistuneet teatterit houkuttelevat väkeä aiempaa enemmän. Varsinkin suurten paikkakuntien teatteriuudistukset vaikuttavat katsojamääriin merkittävästi, Tero Koistinen sanoo.

Kävijämääriin eivät vaikuta edes lipunhinnat, vaikka tavallisesta elokuvissa kävijästä tuntuu, että elokuvalippujen hinnat nousevat vuosi vuodelta. Usein ollaan jo kipurajoilla.

Tero Koistisen mukaan lippujen keskihinta on Suomessa edelleen vain kymmenen euroa. Tähän vaikuttavat esimerkiksi halvemmat päiväelokuvat ja elokuvien ”heavyuserit”, jotka käyvät elokuvissa halvemmilla sarjalipuilla.

Pääkaupunkiseudulla lipun hinta voi olla joskus 15–16 euroa riippuen salista, ajasta ja elokuvasta, mutta Koistinen muistuttaa, että nämä ovat vain yksittäisiä lippuja. Ne eivät heilauta isosti keskihintaa.

”Onhan se yksittäisen lipun hinta tällöin aika iso, mutta ei ihminen välitä siitä. Hinta ei ole iso suhteessa viikonlopun muuhun kulutukseen”, Koistinen sanoo.

Elokuvavuotta 2016 ovat leimanneet koko perheen elokuvien hyvä menestys, samoin Deadpoolin ja Suicide Squadin kaltaisten supersankarielokuvien kansainvälisestikin yllättävä menestys.

Ja sitten, kaiken keskellä, on kotimainen dokumentti järvistä. Järven tarina on katsotuimpien elokuvien listalla sijalla seitsemän.

”On meillä kyllä mielenkiintoinen ja hauska elokuvayleisö! Pitää muistaa kertoa tämä kansainvälisille kollegoille, kun tapaamme”, Koistinen nauraa.