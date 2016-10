Veteraaniyhtye Rolling Stones yllättää: uusi levy tulossa jo huomenna, 11 vuoden jälkeen

Britannialainen veteraaniyhtye The Rolling Stones vihjaa Twitter-sivullaan julkaisevansa uutta materiaalia huomenna 6. lokakuuta, mutta ei vielä tarkkaan kerro, mistä on kyse.

COMING OCTOBER 6 pic.twitter.com/c7XSocAIDK — The Rolling Stones (@RollingStones) 4. lokakuuta 2016

Yhtye ja sen laulaja Mick Jagger ovat twiitanneet viime päivinä useita teasereita. Kahdessa kymmenen sekunnin mittaisessa videotwiitissä yhtye nähdään studiossa soittamassa bluesia, yhdessä on kuva blueshuuliharpuista.

The Rolling Stonesin pitkäaikainen tuottaja Don Was kertoi viime viikolla ranskalaiselle Le Figaro -lehdelle, että tulossa on Chicago blues -kappaleita sisältävä coveralbumi.

Urbaania Chicago bluesia pidetään suoraviivaisempana kuin perinteistä etelävaltioiden bluesia ja sen tyypillisiä soittimia ovat sähkökitara ja huuliharppu. Chicago blues syntyi, kun bluesmuusikot lähtivät töiden perässä etelävaltioista pohjoisen teollisuuskaupunkeihin.

”Äänitimme levyn kolmessa päivässä. Muusikot soittivat ympyrässä mikrofonien ympärillä, emmekä korjailleet äänityksiä mitenkään. Levy kuulostaa hyvin raa’alta ja autenttiselta”, Don Was kertoi Le Figarolle.

The Rolling Stonesin edellinen studioalbumi on vuonna 2005 julkaistu A Bigger Bang. Sen jälkeen yhtyeeltä on ilmestynyt konserttiäänitteitä ja kokoelmia.

Perjantaina 7. lokakuuta The Rolling Stones esiintyy Kaliforniassa Desert Trip -festivaalilla, jota kutsutaan epävirallisesti myös Oldchella-nimellä – viitaten siihen, että sen esiintyjät ovat kaikki rockin veteraanitähtiä ja sen järjestää suositun Coachella-festivaalin taustaorganisaatio.

The Rolling Stonesin lisäksi festivaalilla esiintyvät Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters ja The Who. Kaikki heistä esiintyvät kahtena viikonloppuna, ensin 7.–9. lokakuuta ja uudestaan 14.–16. lokakuuta.