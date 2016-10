Kehitysvammainen Paul kuoli natsien käsissä 14-vuotiaana – taiteilija ikuisti hänen ja tuhansien muiden tarinat kaikkien eteen

Berliini

Jos Berliinissä kulkee katse maassa, jalkakäytävillä huomaa pieniä messinkilaattoja. Ne ovat Stolpersteineja, suomeksi kompastuskiviä. Niitä on nykyisin melkein joka korttelissa.

Ja monet niistä saavat palan nousemaan kurkkuun.

Prenzlauer Bergin kaupunginosassa on muistolaatta 2-vuotiaalle Sally Wischille, joka kuljetettiin maaliskuussa 1943 äitinsä kanssa Auschwitzin keskitysleiriin.

Reinickendorfissa taas on laatta kehitysvammaiselle Paul Höhlmannille, joka kuoli 14-vuotiaana vuonna 1942 natsien tekemisissä lääketieteellisissä kokeissa.

Pieneen muistolaattaan on kiteytetty uhrin elämäntarina: nimi ja syntymävuosi sekä päivä, jolloin hänet karkotettiin tai vangittiin. Jos kuolinpaikka ja -aika ovat tiedossa, nekin kerrotaan.

Suurin osa Stolpersteineista on omistettu juutalaisille holokaustin uhreille, mutta laattoja on myös esimerkiksi romaneille, homoseksuaaleille ja vastarintaliikkeen jäsenille.

Marzahnin omakotitaloalueella kuvanveistäjä Gunter Demnig on työn touhussa. Demnigillä on päässään leveälierinen hattu, hänen tavaramerkkinsä.

Taiteilija nakuttaa betonikuutiota jalkakäytävään. Kuution päälle on etukäteen kiinnitetty messinkilaatta, joka ainoastaan jää näkyviin kadulla.

Muistokivi muurataan aina sen talon eteen, missä laatassa mainittu henkilö viimeksi vapaaehtoisesti asui.

Tämä laatta on omistettu Hedwig Mentzen -nimiselle naiselle, joka murhattiin Piaskin getossa Puolassa. Talon edessä on jo ennestään kaksi Stolpersteinia.

Joukko lähiseutujen asukkaita on kokoontunut paikalle. Tilaisuus on hiljaisen juhlava, pieni orkesteri soittaa surumielistä sävelmää.

Lopuksi Demnig kiillottaa muistolaatan räsyllä. Sitten hän hyppää punaiseen pakettiautoonsa: hänellä on kiire asentamaan seuraavaa laattaa.

Kira Gronow

Demnig, 68, on muurannut lähes jokaisen muistokiven omin käsin.

Urakka on ollut valtava: kiviä on jo yli 60 000, 21 maassa ympäri Eurooppaa. Ja nytkin Demnigin almanakka on täynnä pariksi vuodeksi.

Eikö työ käy raskaaksi?

”Kyllä, mutta lähinnä henkisesti. Välillä tarvitsen nenäliinan”, Demnig kertoo.

”Olin juuri Leipzigissa, jossa muurasin 14 muistolaattaa samalle suvulle. Paikalla tuli perheen sukulaisia New Yorkista ja Tel Avivista. Osa heistä ei ollut koskaan aiemmin tavannut toisiaan.”

Aluksi Demnig valmisti laatatkin itse, mutta nykyään ne tekee pieni metallipaja. Yksikään laatoista ei ole täysin samanlainen.

“Useimmilla natsien vainoamilla ei ole lainkaan hautakiveä. Stolperstein on keino muistaa ja kunnioittaa heitä.”

Mitä Demnigin omat sukulaiset tekivät toisen maailmansodan aikana?

”Isäni oli Wehrmachtin sotilas. Hän ei kuitenkaan koskaan suostunut puhumaan sota-ajoista, vaikka kuinka kyselin.”

Kuvataitelija Demnig sai idean muistolaatoista 1990-luvun alussa kotikaupungissaan Kölnissä. Vuonna 1996 hän kiinnitti ensimmäiset laatat Berliiniin – ilman lupaa.

”Osallistuin taideprojektiin, joka liittyi Auschwitzin muistamiseen. Muurasin 31 muistokiveä Berliinin Oranienstrasselle. Viranomaiset eivät siitä ilahtuneet. He eivät kuitenkaan ottaneet niitä pois.”

Aluksi Demnig itsekin ajatteli kivien olevan vain väliaikainen taideteos. Toisin kävi.

Vuonna 2000 Berliiniin saapui eteläafrikkalainen sosiologian professori Steven Robins, joka huomasi kadulla muistolaatat. Hän toivoi juutalaisille sukulaisilleen samanlaisia.

Robinskyn suku sai Stolpersteinit, ja asiasta kirjoitettiin lehdissä. Yksittäiset berliiniläiset alkoivat ehdotella uusia paikkoja muistokiville.

Pian projekti paisui, ja muistolaatat laillistettiin. Demnig keksi laajentaa hankkeen myös muihin Euroopan maihin. Perustettiin Stolperstein-toimisto, ja ympäri Saksaa syntyi vapaaehtoisryhmiä. Asukkaita tarvittiin myös laattojen puhdistamiseen, sillä ne likaantuvat kaduilla nopeasti.

Sovittiin pelisäännöistä: Ennen kuin laatta kiinnitetään katuun, uhrista tehdään aina arkistoselvitys. Rahoitus hoidetaan osin yksityisten ihmisten lahjoituksilla, osin julkisella tuella. Yksi muistokivi maksaa 120 euroa.

Stolpersteineista on vähitellen tullut Euroopan laajin muistomerkki – tai suurin taideteos.

Mutta mikä niistä oikeastaan tekee taidetta?

”Se, että projektiin osallistuu aina niin monta ihmistä. Ja se, että laatat saavat ohikulkijat ajattelemaan”, sanoo kuvanveistäjä, joka tunnettiin aiemmin myös käsitetaiteilijana.

Demnig kutsuu muistokiviä ”yhteisöllisiksi veistoksiksi”. ”Eniten iloitsen siitä, että tästä on muodostunut opetusprojekti koululuokille”, hän sanoo.

Koululaiset ovat tuttu näky Stolperstein-tilaisuuksissa. Usein he ovat itse kaivaneet tiedot kotinsa lähellä asuneesta natsien uhrista. Välillä luokka on myös kerännyt rahat laattaa varten.

“Se tekee historiasta konkreettisempaa, kun lapset perehtyvät yhden ihmisen elämään. Joskus uhri on ollut vieläpä samanikäinen kuin he itse.”

Marzahnin kaupunginosan tilaisuudessa on paikalla eläkeläinen Monika Walter kukkakimppu kädessään. Hän on kerännyt naisyhdistyksen kanssa varat kahteen muistolaattaan, jotka ovat lähikadulla.

”Kävin arkistoissa tutkimassa, keitä täältä vietiin sodan aikana keskitysleireihin. Näiden ihmisten kohtaloa ei pidä unohtaa”, hän sanoo.

Tänään muistokivi muurataan siististi kunnostetun omakotitalon eteen. Talon omistava nainen hääräilee samaan aikaan puutarhassa eikä selvästikään halua osallistua seremoniaan.

Walterin mukaan kaikki eivät iloitse muistolaatoista.

”He eivät halua, että heidän talonsa saa ylimääräistä huomiota. On tapauksia, joissa suku on ostanut talon aikoinaan halvalla juutalaisilta.”

Berliinin kaupunki on kuitenkin linjannut, että jalkakäytävä on julkista tilaa ja siihen saa kiinnittää muistolaattoja. München sen sijaan on kieltäytynyt Stolpersteineista.

”Se ei kyllä ole ihme, ne ovat etelässä niin konservatiivisia”, rouva Walter tuhahtaa.

Tärkein syy on kuitenkin se, että Münchenin juutalaisyhteisö ei ole halunnut muistolaattoja.

Myös eräät romanijärjestöt ovat vastustaneet Stolpersteineja. Niiden mielestä ei ole kunnioittavaa kiinnittää muistolaattoja katuun, jossa niiden päällä kävellään.

Välillä muistokiviin on kohdistunut ilkivaltaa.

”Joskus se on selvästi ollut uusnatsien tekemää. Kerran kiviä varastettiin 9. marraskuuta, Kristalliyön muistopäivänä”, Demnig päivittelee.

”Mutta laitoimme tilalle uudet laatat, eikä niihin enää koskettu.”

Suurin osa saksalaisista suhtautuu muistolaattoihin erittäin myönteisesti. Monet ovat alkaneet niiden ansiosta tutkia asuinalueensa historiaa.

Uusille muistokiville on pitkät jonotuslistat.

Myös lapset ovat innostuneita Stolpersteineista: he ovat huomanneet, että osa laatoista on Pokémon Go -pelin pokestoppeja.