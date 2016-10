Joukko professoreita vetoaa Yleen: Kulttuurin näkyvyys on turvattava televisiossa ja radiossa

Yleisradion tuoreet suunnitelmat jakaa kolmas kanavapaikka televisiossa Yle Teeman ja Yle Femin kesken sekä ”tarkastella” myöhemmin radiokanavia ovat saaneet suomalaiset kulttuuri- ja media-alan professorit toimimaan.

Joukko kulttuurin, taiteen ja media-alan professoreita toimitti eilen keskiviikkona Ylen hallintoneuvostolle lausunnon, jossa he esittävät vakavan huolensa kulttuurijournalismin saatavuuden ja tavoittavuuden tulevaisuudesta Suomessa.

Professorit päättivät toimia, sillä he pitävät osia uudistusehdotuksesta erittäin kauaskantoisina Ylen kulttuuritehtävän kannalta.

Vetoomuksen allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen Tukholman yliopistosta, elokuvatutkimuksen apulaisprofessori Susanna Helke Aalto-yliopistosta ja näyttelijätyön professori Elina Knihtilä Taideyliopistosta.

Lisäksi mukana on professoreita Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista.

Allekirjoittaneet kiittävät uudistusten suurta tavoitetta, tv-tarjonnan saatavuuden parantamista, ja varsinkin alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Ongelmana on kuitenkin Teeman ja Femin ohjelmiston yhdistäminen. Allekirjoittajien mukaan toimet uhkaavat marginalisoida julkisen palvelun tehtävän kannalta keskeiset kulttuuri- ja tiedeohjelmat, dokumentit ja muut kuin valtavirtaelokuvat.

”Jos ohjelmisto kutistuu suurten yleisöjen broadcast-puolella, vaarana on kierre, jossa ohjelmiston kokonaistarjontaa myös nimeke- ja tuntimäärissä supistetaan. Tämä olisi kohtalokasta, sillä juuri Yle Teeman profiilitarjonnan suhteen Yle on mediakentässä ainoa toimija, ja kulttuuriohjelmiston tarjonnan suhteen tv-puolella täysin korvaamaton”, lausunnossa todetaan.

Yle ilmoitti viime viikolla televisio-ohjelmiston uudistuksista. Taustalla ovat halu varautua tulevaisuuteen mutta myös parlamentaarisen työryhmän viime kesänä antamat velvoitteet.

Uusien suunnitelmien mukaan mukaan Yle Teema ja Femin ohjelmistot siirrettäisiin samalle kanavapaikalle. Ruotsinkielistä ohjelmistoa tarjottaisiin pääasiassa alku- ja keski-illassa, kun taas Teeman sisällöt sijoitetaan loppuiltaan.

Lausunnon jättäneet professorit toivovat nyt, että Femin laadukkaiksi tunnetut ohjelmat sijoitettaisiin jatkossa kolmelle aiotulle kanavapaikalle (TV1, TV2, Yle Teema) eikä niitä yhdistettäisi samalle kanavalle Teeman kanssa.

”Näkemyksemme mukaan kanavan ohjelmisto olisi tavoittavuuden kannalta kaikkein mielekkäintä ’taittaa’ sisältöjen eikä kielen perusteella nyt kun tekstitykset ovat kaikkien valikoissa ja ohjelmisto muutoinkin monikielistä”, allekirjoittajat mainitsevat.

Viime viikolla samansisältöisen vetoomuksen toimitti hallintoneuvostolle yrittäjä Alex Nieminen. Hänen kokoamansa allekirjoittajien joukko toivoo yhtä lailla, että Femin ohjelmat ripoteltaisiin tasaisesti kaikille kanaville, jotta ne saisivat paremman näkyvyyden

Viime viikolla Yleisradion johto ilmoitti myös, että uudistusten yhteydessä radiokanavia tarkastellaan uusiksi ensi vuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana.

Uutisissa mainittiin muun muassa suunnitelmat vähentää radion kulttuuriohjelmia. Nimenomaan tämä huolestuttaa nyt jätetyn lausunnon allekirjoittaneita.

”Ylen uutisoimat suunnitelmat radion kulttuuriohjelmien vähentämisestä kertovat julkisen palvelun mediamaisemasta, jossa kulttuuriohjelmia on muutaman vuoden päästä vähemmän, harvemmassa ja entistä kapeammin profiloiduissa lokeroissa. Se on kiistaton uhka Ylen kulttuuritehtävälle”, professorit kirjoittavat.

Heidän mukaansa nimenomaan kulttuurijournalismi on yksi suurimmista median murroksen uhreista – siitä huolimatta, että suomalaiset ovat ahkeria kulttuurin kuluttajia.

”Katsojien ja lukijoiden on entistä vaikeampi löytää muuta kuin sponsoroitua ja markkinointivetoista kulttuurijulkisuutta”, he kirjoittavat ja lisäävät, että Yleisradiolla on velvollisuus tarjota laadukasta ja kattavaa kulttuuriohjelmistoa – myös parhaaseen katseluaikaan.