Mark Zuckerbergia esittäneellä Hollywood-tähdellä erikoinen syy rakastaa näyttelemistä: ”Lavalla en voi hiplata puhelintani”

Joskus ihminen paljastuu pienistä asioista. Taiteilijat kehuvat usein omia töitään, mutta näyttelijä Jesse Eisenbergin tapa esitellä näytelmäänsä The Spoils on erikoinen.

”Parasta siinä taitaa olla, että en voi kolmeen tuntiin hiplata puhelintani”, Eisenberg sanoo.

Eisenberg on kirjoittanut näytelmän, ja näyttelee siinä itse myös. Esityksiä on ollut vastikään Lontoossa.

”Näytteleminen pakottaa olemaan siinä hetkessä se hahmo siinä lavalla, näytteleminen pakottaa minut keskittymään”, Eisenberg sanoo.

Hollywoodin kärkinimiin kuuluva 33-vuotias näyttelijä kärsii siis kännykkäriippuvuudesta. Puhelimesta hän kuulemma katsoo päivittäin koripalloa ja lukee ”pöhköjä” uutisjuttuja.

Voisi luulla, että tämä kaikki on huumoria, mutta siltä se ei täysin vaikuta.

Leikiksi Eisenberg osaa kyllä lyödä. Istumme pienessä hotellihuoneessa Cannesissa, ja Eisenberg on saapunut tapaamaan toimittajia kädessään Yhdysvaltain passi. Että miksi?

”En tiennyt, miten tämä tilaisuus menee”, Eisenberg sanoo vitsikkäänä.

”Että tuleeko nopea lähtö.”

Sitten hän vakavoituu. Hän on menossa seuraavaksi lentokentälle, tavarat on pakattu, mutta passia hän ei halunnut laittaa mukaan.

”Olen vainoharhainen”, Eisenberg sanoo.

”Ja täällä välissä on myös mun rahat. Olen vainoharhainen, ja juutalainen.”

Jesse Eisenberg on näytellyt kymmenissä yhdysvaltalaiselokuvissa, ja tunnetuin hänen rooleistaan on vuonna 2010 valmistuneessa elokuvassa The Social Network. Elokuva kertoi Facebookin synnystä, ja Eisenberg esitti siinä jättiyhtiön perustaja Mark Zuckerbergia. Rooli toi hänelle Oscar-ehdokkuuden.

Merrick Morton

”En koskaan tavannut Zuckerbergia. Tai ehkä jotain 30 sekuntia jossain”, Eisenberg sanoo miehestä, jota esitti elokuvassa.

Eisenberg ei ole klassista Hollywoodin tähtityyppiä, vaan leimallisesti enemmän Dustin Hoffmanin kaltainen draamanäyttelijä. Isoja Hollywood-elokuviakin hän on kyllä tehnyt, kuten esimerkiksi Batman v Superman: Dawn of Justicen. Supersankaritarinassa hän esitti Lex Luthoria.

Elokuvabisneksen markkinamylly ei kunnianhimoista näyttelijää kuitenkaan hirvitä.

”Näyttelijälle on mitä onnekkainta päästä sivurooliin tällaisessa elokuvassa. Saa näytellä hyvin muutamissa kohtauksissa, eikä tarvitse tuntea olevansa joku Warner Bros -studion suurlähettiläs, ja kokea painetta, siitä että on jonkun suuryhtiön kasvot.”

Warner Bros

Roolit Woody Allenin elokuvissa kuitenkin määrittelevät Eisenbergia pisimmälle. Eisenberg on neuroottinen, hän puhuu itsestään ja epävarmuuksistaan paljon ja sellaisella rytmillä, että kuulijaakin vieressä alkaa hengästyttää.

Onkin sanottu, että Eisenberg on enemmän Woody Allenin elokuvahahmo kuin mitä Allen itse koskaan oli.

”Tiedän mitä tarkoitat”, Eisenberg myöntää.

Nuoruuden vaikeat vuodet leimasivat näyttelijää. Hän sanoo olevansa ujo, hermostunut ihminen. Nuorena hän eli hyvin sulkeutunutta elämää, vertaili itseään muihin.

”Minun sosiaalinen elämäni ei ollut kovin hyvää.”

Eisenberg sanookin mielellään näyttelevänsä henkilöitä, jotka ovat hänen vastakohtiaan.

”Tykkään esittää pahoja kundeja. Se on jotain, mitä omasta elämästä puuttuu.”

Hermostunutta levottomuuttaan, energiaansa, hän purkaa näyttelemisen ja ohjaamisen lisäksi kirjoittamiseen ja myös hyväntekeväisyystyöhön. Hän on kerännyt rahaa esimerkiksi turvakodille, jossa autetaan seksuaalisen ja perheväkivallan uhreja.

Monissa kohdin Woody Allen kietoutuu osaksi Eisenbergia ja tämän uraa. Eisenberg kirjoittaa Allenin tapaan pieniä novelleja, ja viime vuonna yksi niistä, satiiri elokuvakriitikoista pillastutti filmihulluja internetissä. Sekin oli saanut alkunsa Woody Allenista. Eisenberg oli satiiria kirjoittaessaan Allenin uuden Café Society -elokuvan kuvauksissa. Elokuva tulee tänään perjantaina ensi-iltaan Helsingissä.

Scanbox

”Se lähti siitä, kun näin artikkelin, jossa arvosteltiin Woody Allenia siitä, että hän tekee liian paljon elokuvia. Tajusin, että arvostelija ei ollut haukkumassa Woodya tai hänen elokuvaansa vaan, että hän kirjoitti omasta saamattomuudestaan. Niinhän me kaikki teemme, kanavoimme omaa epävarmuuttamme toisten arvosteluun.”

Eisenberg ajatteli, että aiheesta saisi hyvän hupijutun. Toisin kävi. Lunta tuli tupaan.

”Jälkikäteen ajatellen vika oli minun. Juttua ei osattu lukea oikein, koska olen Hollywood-näyttelijä. Minulla ei ole mitään syytä haukkua kriitikoita. Minun urani alkoi heidän avullaan, ja saan tehdä elokuvia heidän tuellaan.”

”Mutta hei, viiden minuutin päästä netissä käydään seuraavan ihmisen kimppuun.”

Eisenberg sanoo, että ainoastaan Allen on sellainen arthouse-elokuvien tekijä, joka nykyään tavoittaa yleisöä Yhdysvalloissa. Esikuvansa vastaisesti hän itse suuntautuu enemmän televisioon.

Woody Allenista Eisenbergin elokuva ura oikeastaan alkoikin. Teini-ikäisenä vuosituhannen vaihteessa Eisenberg kirjoitti elokuvakäsikirjoituksen, jossa pääosassa oli henkilö nimeltä Woody Allen.

”Se sijoittui nykyaikaan, ja Woody Allen olisi ollut siinä 16-vuotias, käynyt samaa taidepainotteista high schoolia New Yorkissa kuin minä, ja minä olisin näytellyt häntä.”

Eisenbergille nuo vuodet high schoolissa olivat tärkeitä. High school oli alueella, jossa asui mustia ja latinoja. Käsikirjoituksessa Allenin hahmo olisi ollut koulun ainoa valkoinen oppilas. Hän kiinnostui muista kulttuureista ja antropologiasta ja maahanmuuttajia.

Nuoren Eisenbergin Allen-aiheinen käsikirjoitus kiersi jonkun verran Yhdysvaltain elokuvabisneksen agenteilla. Ideana oli saada Allen mukaan rahoittamaan elokuvaa, ja lopulta Allenin asianajajat saivat tekstin käsiinsä.

”Hän oli haastamassa minua oikeuteen.”

Elokuva jäi tekemättä, mutta vuosia myöhemmin Eisenberg päättyi näyttelemään esikuvansa elokuviin. Kerroitko Allenille tästä, kun ryhdyitte tekemään elokuvia yhdessä?

”En.”