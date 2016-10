Sanni: Sanni Warner. ★★★★

Ellie Goulding, hohhoijaa. Taylor Swift, Of Monsters and Men, joo-o. Suomalainen valtavirtapop on jo pidempään vaikuttanut referenssikimaralta. Uutuuslevyjä kuunnellessa huomio keskittyy siihen, että kuulee jotain liian tutun kuuloista ja yrittää keksiä, miltä ulkomaiselta hitiltä mikäkin kohta enemmän tai vähemmän kuulostaa.

Lainaaminen ei tietenkään ole uusi tai edes syytteen arvoinen ilmiö, sillä indiebändit jos jotkut kuulostavat soittajiensa levyhyllyiltä. PMMP:stä puhumattakaan.

Mutta kun bongaa muunnelman tutusta melodiasta, jää usein miettimään, onko viittaus tarkoituksellinen vai jotain mielikuvituksettomuuden ja laskelmoinnin väliltä. Sitten päätyy jälkimmäiseen, koska mikään ei viittaa ensimmäiseen.

Näin on käynyt myös Sannin aiempien levyjen kohdalla, mutta hänen suursuosionsa kummin seikka on aivan toinen.

Kun kaverini pyysi loppukesästä Facebook-statuksessaan listaamaan Sannin kappaleiden viiden kärjen, parikymmentä ihmistä mainitsi järjestään kuusi tai seitsemän biisiä. Lopuille jäi vain hajamainintoja. Syystä, sillä Sannin kaksi edellistä levyä ovat olleet neljän huippusingleä ja kakkoslaatua niiden ympärillä.

Jos nyt pitäisi listata parhaita Sannin biisejä, hajontaa olisi varmasti monin verroin enemmän kuin pari kuukautta sitten.

Nimittäin: Sannin kolmas, nimetön levy enemmän kuin optimistikaan saattoi toivoa ja varmasti tuotannoltaan rajoja rikkovin platinaluokan popalbumi Suomessa koskaan.

Sanni on levy, jolla esiintyvä artisti sopisi paljon Iggy Popia paremmin Flow-festivaalin profiiliin. Siis jos Flow ei olisi muuttunut nostalgiafestivaaliksi.

Suuri osa kunniasta kuuluu Henri Saloselle alias Hank Sololle, joka selvästi tietää mitä tekee.

Hän on varmasti kuunnellut ja ymmärtänyt Jamie xx:n viimevuotisen levyn, joka oli perfektionistinen synteesi kaikesta brittikonemusiikista ja toisaalta lontoolaisen PC Music -levymerkin vaaleanpunaiselta Flubber-mönjältä kuulostavaa muovipurkkaa.

Levyn ilmeisin referenssikappale voisikin olla PC Music -tuottajan Danny L. Harlen ja Call Me Maybe -hitistään tunnetun Carly Rae Jepsenin Super Natural – joka tosin ilmestyi vasta silloin, kun Sannin levy oli jo liki valmis.

Hank Solon taustat on ahdettu yltäkylläisen täyteen efektejä, kimalletta ja duurimelodioita, mutta muuten levy tulee jostain melankolian ja surun välisestä tummanharmaasta. Se toki on parhaan pop-musiikin merkki, mistä todisteeksi käyvät vaikka Robyn ja Pet Shop Boys.

Sanni Kurkisuo on hyvin perinteinen laulaja-laulunkirjoittaja siinä mielessä, että on vaikea kuvitella Kurkisuon ja hänen alter egonsa Sannin välille juurikaan eroja.

Varsinkaan, kun Sanni puhuu suoraan kuulijalle parinkin biisin päätteeksi ja kansilehdykässä kerrotaan levyllä olevan: ”Mun kuulumiset sitten viime kerran.” (Lisäksi kiitetään Jari Sarasvuota.)

Mutta ei Sanni mikään Lana Del Rey ole, vaan traagisuuden sijaan lähinnä epävarma. Erityisen helppo on lukea autofiktiivisesti se, koko levyn ja lähestulkoon Sannin tuotannon lävistämä teema, jossa laulun kertoja määrittelee jatkuvasti itseään jonkun toisen ihmisen tai julkisuuden kautta.

Kuten Sanni levyn kunnianhimoisimmassa kappaleessa Sinkku laulaa:

Mun mielenterveys alkaa horjuu / tarviin terapiaa / Juodaan kolme pulloo vinkkuu ja sovintorakastellaan / mä en haluu olla sinkku.

Se on kaukana Katy Perrystä, jonka Roar-hitti käskee nousta ja pudistaa pölyt ja jatkaa, eikä ihan Beyoncéakaan, joka sanoo kaikille naisille heidän olevan flawless. Mutta voimalauluja ne ovat juuri siksi.