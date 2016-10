Musikaali-iltaman isäntä jännittää, tuleeko Saara Aalto sovitusti Helsinkiin – vai jatkuuko X Factor -menestys

Musiikkiteatteri Kapsäkissä on 20. lokakuuta musikaali-iltama, jonka esiintyjäksi on merkitty laulaja Saara Aalto. Onko se mahdollista nyt, kun Aalto on pärjännyt Britannian X Factorissa niin hyvin?