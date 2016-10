Musiikkitalon johtaja Pekka Kauranen: Yhteistyö mahdollista Finlandia-talon kanssa

Musiikkitalon palveluyhtiön toimitusjohtajan Pekka Kaurasen mukaan yhteistyö Finlandia-talon ja muiden tapahtumajärjestäjien kanssa voisi hyvinkin olla mahdollista.

Kauppalehti uutisoi keskiviikkona, että Musiikkitalon omistajat pyrkivät tehostamaan talon käyttöä yhteistyötä lisäämällä.

”Finlandia-talolla on hyvä myyntiorganisaatio ja heillä on hyvät verkostot. Yhteistyö voisi olla mahdollista”, Pekka Kauranen sanoo.

”Yhteistyötä voisi olla esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että heidän tilansa ovat varattuna ja meille mahtuisi, tai jos esimerkiksi meidän salimme kävisi asiakkaalle paremmin kuin Finlandia-talon omat tilat.”

Kauranen tosin muistuttaa, että Musiikkitalo ja Finlandia-talo ovat kilpailijoita keskenään, joten yhteistyötä valmisteltaessa pitäisi tarkistaa, onko se ristiriidassa kilpailulainsäädännön kanssa.

”Meidän tilanteemme on myös erilainen siinä, että meillä ei ole lupaa ottaa bisnesriskiä järjestämällä omia tilaisuuksia. Se on myös se syy, miksi tilat ovat vähällä käytöllä kesäisin ja sunnuntaisin – kesäisin yleisöä on vähän, ja pyhäpäivinä konserttien järjestäminen on liian kallista työvoiman tuplakustannuksien takia”, Kauranen sanoo.

Musiikkitalon palveluyhtiö on kolmen pääkäyttäjän eli Yleisradion, Helsingin kaupungin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian omistama yhtiö, joka toimii Musiikkitalon kiinteistöä hallinnoivan kiinteistöyhtiön rinnalla.

Palveluyhtiön tavoitteena ei ole voiton tekeminen vaan pääkäyttäjien toiminnan mahdollistaminen ja tilojen myyminen ulkopuolisille silloin kun pääkäyttäjät eivät niitä tarvitse.

Kaurasen mukaan Finlandia-talo ei suinkaan ole ainoa taho, jonka kanssa Musiikkitalo voisi tehdä yhteistyötä.

”Teemme toki yhteistyötä jo nyt sellaisten asiakkaidemme kuin Helsingin barokkiorkesterin ja Livenationin sekä ravintolatoiminnasta vastaavan Restelin kanssa. Yhteistyötä voisi tehdä muidenkin konserttitalojen kuin Finlandia-talon kanssa – esimerkiksi Tampere-talon tai Lahden Sibeliustalon kanssa.”

Musiikkitalon palveluyhtiön taloutta ovat rasittaneet Musiikkitalon laitteistosta syntyneet poistot, eli käytännössä palveluyhtiö on tehnyt tappiota konserttisalin ja muiden tilojen laitehankintojen vuoksi.

Helmikuussa palveluyhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi tulleen Kaurasen johdolla tätä kiinteätä omaisuutta on alettu siirtää kiinteistöyhtiön omistukseen. Kiinteistöyhtiö päättää asiasta lähiaikoina.

”Silloin palveluyhtiön tase saadaan rakenteellisesti tasapainoon”, Kauranen sanoo.