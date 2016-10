Rolling Stonesin hauskanpitolevyllä mukana yllätysnimi – ”50 vuoden valmistelu, 3 päivän äänitys”

The Rolling Stones on ilmoittanut viimein virallisesti, pitkään jatkuneiden spekulaatioiden jälkeen, tarkempia tietoja tulevasta levystään.

Toisin kuin alkuviikosta huhuttiin, levyä ei julkaistu vielä kokonaan. Blue & Lonesome -niminen levy julkaistaan kokonaisuudessaan 2. joulukuuta.

Kyseessä on seitsemänkymppisten rockveteraanien ensimmäinen levy 11 vuoteen ja kaikkiaan bändin uran 25:s levy.

Torstaina levyltä julkaistiin maistiainen, Just Your Fool, joka osoittaa levyn tyylilajin. Musisointi on jämäkkää, perinnetietoista bluesia:

Blueslevyn myötä yhtye astuu takaisin omille roots-juurilleen, alkuvuosiinsa, jolloin bändillä oli tapana soitella lempibluesartistiensa covereita.

Kaikki kappaleet ovat lainoja kuuluisilta ja klassisilta bluesnimiltä. Mukana on esimerkiksi Howlin’ Wolfin Commit a Crime, Little Walterin I Gotta Go sekä Jimmy Reedin Little Rain.

Tulevaa levyä kuvaillaan sanoilla ”viiden vuosikymmenen valmistelu, mutta vain kolmen päivän äänitys”.

Levyn kaikki 12 kappaletta äänitettiin kolmessa päivässä Lontoon British Grove -studioilla joulukuussa 2015. Yhtyeen mukaan levytysprosessi oli hyvin spontaani ja ilmeisen hauska. Kaikki kappaleet äänitettiin samanaikaisesti, livenä.

Keith Richards paljasti Rolling Stone -lehdelle syyskuussa, että yhtye oli äänittänyt kappaleita kovalla vauhdilla, monta kappaletta yhdessä päivässä.

”Se oli hauskaa - ainahan se on”, hän sanoi.

Mick Jagger taas latasi Twitteriin kuvan huuliharppukotelostaan ja plektroistaan.

Mukana vierailevana tähtenä levyllä on ”vanha kaveri”, kitaristilegenda Eric Clapton, joka sattui olemaan äänityshetkellä viereisessä studiossa tekemässä omaa levyään.

Clapton soittaa levyllä kahdessa kappaleessa, Little Johnny Taylorin ja Otis Rushin tunnetuksi tekemissä klassikoissa.

”Tämä levy on ilmeinen osoitus heidän rakkaudestaan musiikin tekemiseen, ja blues on Stonesille heidän kaikkien tekemisiensä alkulähde”, sanoo Don Was, joka tuotti levyn yhdessä Keith Richardsin ja Mick Jaggerin kanssa.