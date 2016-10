Julkkisparfymööri Max Perttula purkitti Helsingin tuoksut ja toi ne museoon, mutta Linnanmäen tuoksu osoittautui haasteeksi

Miltä Helsinki haisee?

Kuumalta asfaltilta, kahvipaahtimolta, sateessa kastuneilta ratikkamatkustajilta, Linnanmäen vuoristoradalta ja hattaralta, pakkaselta, tietyömailta, pissalta, lehmuksenkukilta ja tietenkin mereltä.

Meren mainitsi vastaajista kaksi kolmasosaa, kun Helsingin kaupunginmuseo kysyi maaliskuussa 2015, miltä Helsinki haisee.

Tosiaan. Jos Helsingin kaupunginmuseo esittelee kaikenlaisia muita osia helsinkiläisestä elämästä, miksei se esittelisi myös Helsingin hajua?

Tuoksuja on tuotu museoon ennenkin. Kiasmassa Christian Skeelin ja Morten Skriverin ”tuoksuruukkuteos” Babylon kuuluu kävijöiden ikisuosikkeihin.

Helsingin hajuun tartutaan museossa perjantaina avautuvassa uudessa näyttelyssä tai aistielämyksessä, kuten sitä museossa kutsutaan.

Toisin kuin museon edellisessä näyttelyssä, suositussa Museum of Broken Relationships -kokonaisuudessa, nyt museon neljännessä kerroksessa näyttää tyhjältä.

Ilmankostuttimet puhisevat ilmoille yhtä parfymööri Max Perttulalta tilatusta kuudesta Helsinki-tuoksusta.

Kerrallaan tilassa on yksi haju, viikon verran kerrallaan. Etukäteen kävijälle ei kerrota, mikä haju on vuorossa, jotta kävijällä on tilaa nuuhkia ja muodostaa omat mielleyhtymänsä.

Sen verran kaupunginmuseon tuottaja Sauli Seppälä paljastaa, että näyttelyssä on keskitytty miellyttäviin hajuihin. Museon strategiaan ei kuulu ajaa ihmisiä pois kauhealla löyhkällä.

Parhaimmillaan nenään tulvahtava tuoksu voi viedä aikamatkalle: palauttaa voimakkaasti mieleen henkilön, hetken, miljöön tai tunteen vuosikymmenien takaa. Muistot voivat olla tiedostamattomia mutta vaikuttavat silti ihmisten arkeen.

”Ihmiset voivat karttaa kaupungissa sellaisia paikkoja, joissa on ollut tavalla tai toisella epämiellyttävä haju”, sanoo Seppälä.

Tuoksumuisti on yksilöllinen ja varmasti myös nirso sen suhteen, mitä hajuun kuuluu ja ei kuulu.

Tulee nimittäin tenkkapoo: museossa leijaileva tuoksu ei aiheuta ainakaan toimittajan amatöörinenässä minkäänlaisia värinöitä. Se on makea, mutta mielleyhtymiä se ei synnytä.

Seppälän täytyy paljastaa sen olevan Linnanmäki. En löydä tuoksusta omaan nenääni tuttua hattaran, popcornin ja vuoristoradan puunkyllästysaineen yhdistelmää. Mieleeni ei nouse valokarnevaalien hieman haikeaa kesänloppumistunnelmaa tai sitä pudotusta, jonka vuoristoradan alamäki vatsassa aiheuttaa.

Parfymööri Perttulan mukaan ympäristön tai tilanteen tuoksun rekonstruointi on haastavaa, sillä ympäristön tuoksu voi koostua niin monesta osasesta.

Perttula luottaa työssään omaan tuoksumuistiinsa, mutta hän myöntää että on riski, että ihmiset mieltävät tuoksun eri tavalla. Hän kuitenkin uskoo, että tuoksujen kanssa paljon tekemisissä olevat ihmiset tunnistavat ne kyllä.

Ihan aitoa tuoksua kreosootteineen päivineen ei museoympäristöön tosin kai oikein voi tuottaakaan.

Tuoksuja kehittäessä täytyi vältellä esimerkiksi allergeeneiksi luokiteltavia ainesosia ja löydettävä vaihtoehtoisia ainesosia, joilla luoda sama tuoksumaisema, Max Perttula sanoo.

Mitä aineita Linnanmäki-tuoksussa sitten on?

”Piti luoda puinen vuoristorata, jossa on aavistus metallisuutta ja se terva. Mukaan piti saada hattaraa ja vähän sellaista savuisuutta”, Perttula kuvailee.

Perttula ei halua paljastaa reseptiään, mutta muutamia ainesosia hattaran tuoksustaan hän suostuu mainitsemaan: jononiyhdisteitä, etyylimaltolia, furaneolia.

Jononi tuoksuu orvokille, ja etyylimaltoli puolestaan karamellimaiselta. Sitä käytetään muun muassa elintarviketeollisuudessa. Furaneolilla on mansikkainen tuoksu.

Vaikka kaupunginmuseo ei veisikään nostalgiselle Lintsi-aikamatkalle, kokemus herkistää kuitenkin haistelemaan kaupunkia arjessaan.

Perttulan nenään Helsinki on tuoksumaisemaltaan puhdas – toisin kuin vaikka Pariisi, joka ei ollenkaan tuoksu hienojen daamien hajuvesiltä vaan viemäreiltä ja roskiksilta.

”Kyllä Helsinki tuoksuu paremmalta”, Perttula sanoo ja nauraa.

Helsingin hirvein tuoksu löytyy Perttulan mielestä linja-autoaseman vessasta. Se lienee monelle tuttu eikä sitä ole syytä tarkemmin kuvailla lehdessä, jota moni lukee aamiaisaikaan.

Sitä hajua ei kaupunginmuseon näyttelyyn ymmärrettävistä syistä tuotettu.

Haju Helsingin kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16) 7.10.2016–15.1.2017 ma–pe 11–19, la–su 11–17. Vapaa pääsy.