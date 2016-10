Hyvää Aleksis Kiven päivää!

Tänään juhlitaan kansalliskirjailijaamme ja samalla upeaa kotimaista kirjallisuutta.

Päivän kunniaksi voisikin vähän päivittää veljesgalleriaa. Ketkä olisivat nykyiset Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero?

Vastaus löytynee sieltä, missä kansakuntamme kohtaa pienoiskoossa: entisestä ja nykyisestä eduskunnasta.

Kuka siis olisi Juhani? Hän olisi tietysti Paavo Lipponen. Veljessarjan vanhin on luonnollinen johtajatyyppi, jonka äkkiväärää luonnetta kunnioitetaan, mutta myös pelätään. Eduskunnan äkäpussin suuhun voisi helposti kuvitella Juhanin sanat: ”Minä olen isäntänne; minunpa kämmenpäistäni imetään kerran vereni teidän tähtenne.”

Tuomas on Timo Soini. Konflikteissa jatkuvasti luoviva persoona, joka suuttuu harvoin, mutta kunnolla. Uskonnollisen vakaumuksen omaava Tuomas on se, joka joutuu selittelemään joukkojensa idioottimaisimpia tolvailuja ja yrittää epätoivoisesti pitää näitä poissa pahanteosta. Myös Tuomaksen lausahdus ”herrat ovat narreja” on kuin Soinin repertuaarista.

Aapo on Osmo Soininvaara. Hän on järjen ääni Jukolassa, harkitseva ja sovitteleva persoona, joka laitetaan asialle, kun hanketta on vietävä kiihkottomasti eteenpäin. Aapo on siis juuri sellainen selvitysmies kuin millaiseksi Soininvaarakin on nykyisin vihkiytynyt. Ja saattaisipa tämä Aapon lause sopia sote-laitosten päällekkäisyyksiä setvivän Soininvaarankin suuhun: ”Mutta jo on aika viisastua, aika on panna kaikki halut ja himot järjen ikeen alle ja etunenässä tehdä se, joka tuo hyötyä, vaan ei sitä joka makeammalle maistuu. Nyt viipymättä rakentamaan taloamme kunnialliseen kuntoon taas!”

Simeoni on Jussi Halla-aho. Vahvasti omaan asiaansa uskova julistaja, johon muut suhtautuvat usein varauksellisesti. Voimansa Simeoni ammentaa pelottelusta ja tulevien manaamisella; hänen sanavarastossaan vilahtelevat usein tuomionpäivä ja kosto. Toisaalta hän pyrkii korostamaan väkivallattomuutta. Kaiken kaikkiaan syntyy kuva varsin rauhattomasta ja itsensäkin kanssa kamppailevasta sielusta. ”Halaanpa minäkin rauhan kammioon. Veljet, uusi koto ja uusi sydän luokaamme itsellemme metsien kohdussa”, Simeoni voihkii.

Timo on Teuvo Hakkarainen. Hän on vilpitön, joskin yksinkertaiseksi parjattu ihminen, joka saa kuulla muilta pahanilkisiä naljailuja. ”Se tiedetään, ettei Timon pää ole juuri terävimpiä tässä maailmassa”, analysoi Juhani. ”Vaikk'ei. Mutta tällä päällä vaellan halki tämän maailman yhtä kunniallisesti kuin sinäkin taikka jokin muu, mies tai vaimo”, antaa Timo takaisin. Karaokesta pitävän Hakkaraisen lailla Jukolan Timo on laulumiehiä, ja hänen esittämänään kaikuvat Impivaaran metsät Oravan laulua.

Lauri on Erkki Tuomioja. Hän on veljeksistä filosofisin, vähän nukkavieru ajattelija, joka varjelee Eeroa Juhanin vihalta ja vimmastukselta. Rauhanmerkki sopisikin tämän introvertin rintapieleen kuin häntä oravalle, näin siitäkin huolimatta, että veljeksistä hänellä on tarkin silmä ja vakain kiväärikäsi. Luonnonsuojeluliittoon kuuluva ja hektistä aikaamme ajoittain kauhisteleva Tuomioja voisi hyvinkin allekirjoittaa Laurin hartaan toivomuksen: ”Sanoisinpa jotain. Muuttakaamme metsään ja heittäkäämme hiiteen tämän maailman pauhu.”

Entä sitten Eero? Hän on tietysti Mauri Pekkarinen, ärhäkkä terrieri, jonka pistämättömät puhelahjat on todistettu eduskuntasalissa moneen kertaan. Pieni, mutta viekas Eero on veljeksistä se, joka tarkoituksella ärsyttää vanhinta veljeään Juhania. Usein Juhani karkaakin julmistuneena kohden Eeroa, joka jäniksenä pakenee metsään. Nahkurin orsilla siis tavataan, voisi Juhani hyvinkin sanoa, ja nimittääpä hän Eeroa usein lillipojaksi ja rakkikoiraksikin. ”Purenpa takaisin ja terävästi”, näpäyttää siihen Eero.

Vaan takaisin kansalliskirjailijaamme. Aleksis Kiven merkkipäivän kunniaksi Jukolan talossa järjestetään tänään juhlat.

Pitkä pöytä on ruokaa koreanaan. Pöydässä seisoo seitsemän reikäleipää, kaksi tammipöytyrillistä höyryävää karhun-lihaa sekä olutkiulu, kuohuva ja vahtoova kuin Kyrön koski. Myös maisema on kohdillaan; Impivaaraan ulottuvasta, ilta-auringon purppuraiseksi värjäytynneestä metsästä kuuluu raukea kohina, teeri illastaa urpuisessa koivussa, ja harakka, männistön kärkäs neito, kantelee varpuja vastaisen pesänsä perusteeksi.

Ilmassa on rakkautta ja toivoa!

Ja niin saavat vatsansa kylläkseen Jukolan seitsemän veljestä: Paavo, Timo, Osmo, Jussi, Teuvo, Erkki ja Mauri.

Kuka veljeksistä sinä olisit? Tökerrä testi ja ota selvää!