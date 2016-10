Yayoi Kusama aikoo maalata kuolemaansa asti – taiteen supertähti kertoo HS-haastattelussa elämästä, kuolemasta ja pilkuista

Kuka? Yayoi Kusama Syntynyt Japanin Matsumotossa 1929. Asuu ja työskentelee Tokion Shinjukussa. Muutti Yhdysvaltoihin 1957. Oli 1960-luvulla erityisesti installaatiotaiteen edelläkävijöitä. Vetäytyi Japaniin 1970-luvulla. Teki paluun taidemaailman valokeilaan edustaessaan Japania Venetsian biennaalissa 1993. On nykyään maailman tunnetuimpia ja kalleimpia nykytaiteilijoita. Tehnyt yhteistyötä muun muassa Louis Vuittonin ja Coca-Colan kaltaisten yritysten kanssa. Valittu tänä vuonna Time-lehden sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon sekä taidemaailman vaikutusvaltaa mittaavalle ArtNetin Power 100 -listalle.

Yritän kysyä, millaista taiteilija Yayoi Kusaman (87) elämä nykyään on.

”Menen studiolle joka päivä ja omistaudun luomistyölle aamusta iltaan”, hän vastaa ykskantaan.

Kusaman arkikin kiinnostaa, sillä hän on maailman arvostetuimpia taiteilijoita. Korkeasta iästään huolimatta hän työskentelee edelleen, ja hänen teoksiaan myydään upporikkaille keräilijöille miljoonilla euroilla. Toki hänen arkensa on kiinnostavaa siksikin, että hän asuu mielisairaalassa, mutta siitä lisää myöhemmin.

Helsingin kaupungin taidemuseo Hamissa juuri avautuneen näyttelyn vuoksi Kusama on lupautunut antamaan sähköpostihaastattelun.

Vastausten perusteella on vaikea välttää ajatusta, että Kusama elää eri ulottuvuudessa kuin me muut – vaikka osa viestistä saattaa ehkä vääristyä myös käännöksen myötä.

Kysyn häneltä, millaisia tunteita hän toivoo näyttelyn herättävän helsinkiläisissä.

”Haluan kaikkien ympäri maailmaa yrittävän ajatella pilkun näkökulmasta, nousta yhtenä pilkkuna. Nyt on aika kaikkien liittoutua”, Kusama vastaa assistenttiensa välityksellä.

Kusama

Kusamalla on pitkä suhde pilkkuihin. Hän alkoi maalata nuorena, ja vuonna 1948, 19-vuotiaana, hän aloitti taideopinnot Kiotossa vanhempiensa vastustuksesta huolimatta.

”Uskon, että synnyin taiteilijaksi”, Kusama sanoo.

Ura lähti käyntiin, ja Kusama piti useita yksityisnäyttelyitä Japanissa. Pilkut olivat mukana jo hänen 1950-luvun alun teoksissaan.

Vuonna 1955 Kusama löysi kirjan amerikkalaistaiteilija Georgia O’Keeffen taiteesta. Hän kirjoitti O’Keeffelle, joka siinä vaiheessa oli jo suuri taiteilija, ja pyysi neuvoja uran luomiseen Yhdysvalloissa. O’Keeffe vastasi ja auttoi, joskin varoitteli, että New York voi olla vaikea paikka japanilaistytölle.

New Yorkissa Kusama piti ensimmäiset yksityisnäyttelynsä vuonna 1959. Alkuvuosinaan Yhdysvalloissa hän tuotti muun muassa Äärettömyysverkko-nimisiä toisteisia maalauksia ja fallisia muotoja toistavia pehmeitä veistoksia, jotka keräsivät kiittäviä kritiikkejä. New Yorkissa hänen teoksiaan nähtiin samoissa varhaisissa pop-taiteen näyttelyissä kuin esimerkiksi Claes Oldenburgin ja Andy Warholin. Usein Kusamaa kutsutaankin ”naispuoliseksi Andy Warholiksi”, mutta Kusama oli niin vallankumouksellinen, että hänen kuvailemisensa miestaiteilijoiden kautta tuntuu tarpeettomalta.

1960-luvun puolessavälissä Kusama heittäytyi hippikulttuurin vietäväksi ja rupesi järjestämään vartalomaalaus- ja muita nakuhappeningeja muun muassa Wall Streetillä, YK:n päämajalla ja Vapaudenpatsaalla. Kusama suunnitteli avantgardistisia vaatteita ja julkaisi alaikäisiltä kiellettyä lehteä ”Kusama Presents an Orgy of Nudity, Love, and Sex & Beauty”.

Hal Reiff

Kusama kärsi näkö- ja kuuloharhoista jo lapsena Hän on kertonut näyistä, joissa pöytäliinan kukkakuvio laajenee ja täyttää koko huoneen, orvokit puhuvat hänelle tai jossa verkkomaalaus sulautuu yhteen hänen kehonsa kanssa.

Myös hänen taiteensa ammentaa näistä hallusinaatioista, ja samalla toisteisen taiteen tekeminen on tapa pärjätä pelkotilojen kanssa. On helppo ajatella, että Kusama koristelee asioita pilkuilla, mutta hän itse puhuu ”itsensä hävittämisestä” (self-obliteration). Toisteinen prosessi saa taiteilijan unohtamaan itsensä. Se on hänen taiteensa käyttövoima.

Kysymykseen toisteisuuden merkityksestä hän vastaa nyt näin:

”Maailma koostuu pilkuista. Haluan levittää pilkkujen ajatuksen kaikkialle maailmaan. Pilkut kokoontuvat ja muodostavat valtavan voiman. Yhdessä kaikkien pyrkimysten kanssa maapalloa kohtaan haluaisin rakentaa rakkauden ja rauhan maailman.”

Kusama on iäkäs ja hänen kuntonsa vaihtelee. Nykyään hän ei pysty matkustamaan. Jo muutaman vuoden takaisessa haastattelussa Financial Timesin toimittaja kuvaili reportaasissaan, miten Kusama hukkasi usein keskustelun punaisen langan ja assistentit puhuivat Kusamalle kuin lapselle. Hamin amanuenssin Claire Gouldin mukaan Kusama kuitenkin osallistui aktiviisesti Hamin näyttelyn tekemiseen.

Vaikka osa Kusaman haastatteluvastauksista kuulostaa assistenttien bingokoneella arpomilta, Gouldin mukaan kyse voi yhtä hyvin olla Kusaman runollisesta tavasta ajatella ja kirjoittaa.

Georgia O’Keeffe oli kyllä oikeassa Kusamaa varoitellessaan. Vaikka Kusama ratsasti hetken New Yorkin taidemaailman aallonharjalla, New York otti veronsa. Mediahype laantui, jopa kääntyi taiteilijaa vastaan, ja Kusaman psyykkiset ongelmat pahenivat. Vuonna 1973 Kusama palasi Japaniin masentuneena ja pennittömänä.

”Palasin sairauteni takia”, Kusama kertoo.

Sitten menestystaiteilijan biografiassa on aukko, tai ainakin huonommin tunnetut vuosikymmenet.

Kusama kirjoitti novelleja, romaaneja ja runoja (”Nuoruus on yhtä paskaa”, 1978). Hän tuotti hiljakseen taidetta, mutta joutui myös toistuvasti sairaalahoitoon paniikkikohtauksien takia. Vuonna 1977 hän muutti mielisairaalaan pärjätäkseen ahdistuneisuus- ja pakko-oireisten häiriöiden kanssa.

”Olen asunut mielisairaalassa siitä asti voidakseni keskittyä luomistyöhöni”, hän kertoo sähköpostissa.

Maalaaminen pitää hänet hengissä.

”Polkuni taiteilijana on pelastanut minut monta kertaa itsemurhalta. Toivon voivani viettää loppuelämäni ihmeellisen taiteen kanssa ja kestää kaikki vastoinkäymiset.”

Kusama teki comebackin 1990-luvulla. 1980-luvulla hän oli alkanut pitää taas näyttelyitä, ja vuonna 1993 hänet valittiin edustamaan Japania Venetsian biennaaliin. Sitä on seurannut suuria retrospektiivisia näyttelyitä, jotka kiertävät maailmaa, sekä yhteistyötä Issey Miyaken ja Louis Vuittonin kaltaisten muotitalojen kanssa.

Nykyään Kusama on Japanissa kansallisaarre, ja hänen taiteensa on kuin pieni teollisuudenhaara. Häntä edustavat maailman ykkösgalleristeihin kuuluvat David Zwirner ja Victoria Miro. He määrittelevät hintalapun Kusaman teoksille. Pronssisesta, pilkullisesta kurpitsaveistoksesta saa pulittaa yli miljoonan.

Yayoi Kusama

Vuodesta 2009 Kusama on työskennellyt My Eternal Soul -nimisen maalaussarjan parissa. Siihen kuuluvista teoksista pyydettiin viime keväänä Miron galleriassa Lontoossa 350 000–750 000 dollaria kappaleelta.

Maalauksia on jo satoja, mutta Kusama ei aio lopettaa.

“Niitä voi syntyä 500 tai 1 000, mutta aion jatkaa maalaamista”, hän sanoo.

Kusaman täytyy tienata valtavia summia. Perhettä hänellä ei ole ja hän asuu vaatimattomassa sairaalahuoneessa. On mysteeri, mitä rahalle tapahtuu ja kuka siitä hyötyy. Takavuosina Tokioon oli suunnitteilla Kusama-museo, mutta hankkeen nykytilanteesta ei ole tietoa. Victoria Miron galleriasta asiaa ei suostuta kommentoimaan, eikä asiasta tiedetä myöskään Hamissa.

Myöskään taiteilija itse ei puhu näin maallisista asioista.

”Haluan jatkaa taisteluani suuremmalla henkisellä voimalla, käyttäen taiteeni kehittymistä henkisenä jalansijana. En voi koskaan unohtaa tehneeni suuren vaikutuksen taidemaailmaan ja museoihin ympäri maailmaa. Jos voin edistää taiteen leviämistä ympäri maailmaa, se on suurin iloni”, Kusama kirjoittaa.

Kusama on sanonut aikaisemmissa haastatteluissa olevansa siinä vaiheessa elämäänsä, jossa hänen on pohdittava omaa elämäänsä ja kuolemaansa.

Minkälaisia pohdintoja ne ovat?

“Kuolema on elämämme elämän symboli. Elämä kehittyy kuoleman takia, ja kuolema on asia joka kasvaa loputtomasti ja kehittyy taiteeni rinnalla. Rakkaat ystävät, kuolema tulee meille kaikille. Elämä on syntymästä asti elämän ilmestys, ja kuolema siunaa meitä valtavalla toivolla ja opetuksilla. Toivon voimakkaasti että elämäni loistaa ikuisesti suuremman taiteen hyväksi. Jos pyrkimyksestäni tulee teille henkinen lahja, en voisi olla iloisempi.”