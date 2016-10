Näin syksyisin ajattelen sitä kaupungissa pyöräillessäni vähän väliä. Lehdet putoavat puista, kasaantuvat raitiovaunukiskoille. Lehtikeli.

Muistan sen jotenkin näin: Nainen ajaa pyörällä, on kiire, tärkeä asia. Lehtikeli, raitiovaununkuljettaja ei mahda mitään. Traaginen, surullinen juttu.

Kohtauksen on kirjoittanut Anja Snellman, enkä minä unohda sitä koskaan, vaikka tajuankin etten enää tiedä mistä Snellmanin kirjasta se tarkalleen on.

Snellmanilla on toinenkin kohtaus, jota ajattelen usein. Se on Pelon maantieteestä (1995), sivulta 383 ja siinä Maaru pelkää, että joskus vielä seisoo lentokentällä ja huomaa, ettei saapuvien ja lähtevien taululla luekaan Helsinkiä. Vain Helsingborg ja Helsingör jossakin pohjoisessa. Ei Helsinkiä.

Löydän kohdan nyt, olen jostain syystä asettanut väliin paperinpalan merkiksi. Kun vuosia sitten olisin tarvinnut tekstikatkelmaa, en löytänyt sitä. Jouduin soittamaan Snellmanille.

Se kauhistutti ja ilahdutti samalla: hassu pieni puhelu, hei, oletko kirjoittanut näin, tarvitsen kohdan Helsinkiä käsittelevään lehtijuttuuni. Snellman myönsi, enkä edes kysynyt, mistä kirjasta kohtaus on, hölmö minä. Kiitin, lopetimme puhelun.

Helsingin katoaminen näyttötaululta on monella tapaa hieno, havahduttava kohta, joka saa tunnistamaan itsessä asuvan irrationaalisen pelon kaiken katoamisesta. Samalla se hahmottelee edelleen – ainakin ajoittain – olemassa olevan Helsingin, jossa ”on vain tämä kylmä valo”, kaupungin, ”jonka piti olla maan pääkaupunki mutta on aina niin autio kuin jatkuva ulkonaliikkumiskielto voimassa, kirkkaasti valaistut tyhjät raitiovaunut surkeina katujen kurveissa ulisten, karstainen merituuli--”.

Ja niin Stadin Friidu vuosimallia 2004 kuin Anja Snellman onkin, Helsingissä syntynyt ja kasvanut, en ole tajunnut koskaan ajatella häntä kirjailijana, jonka kirjoissa Helsinki toden totta on läsnä.

Muut, äänekkäämmät teemat ovat aina nousseet etualalle.

Aika kuluu, kaikki unohtuu ja sumenee. Kirjat kasautuvat toistensa päälle, niiden tarinat murenevat, haihtuvat. Muisti häilyy.

Viime viikolla luetusta romaanista voi olla vaikea palauttaa mieleensä edes juonta.

Siksi tunnenkin erityistä onnea, kun joku lehtikelin tai Helsingin katoamisen kaltainen yksityiskohta on painunut mieleen niin syvälle, että siitä on tullut osa omaa horisonttia, henkistä tarpeistoa. Aina mukana.

Kirjoja löytyy kirjahyllystäni yksitoista. Määrä yllättää minut, yksitoista Snellmanin kirjaa. Olkoonkin, että se on vain noin puolet kirjailijan tuotannosta, niin onhan se monta.

Ja millaisia kirjoja!

Sonja O. kävi täällä (1981), kirjailijanuran aloittanut kulttiromaani, tasan 35 vuotta sitten ilmestynyt Tapaus. Ehkä eniten koskaan myyty esikoisromaani, ihasteltu ja kauhisteltu. Intuitiivinen purkaus, aikaansa edellä, uraauurtava: mainesanoja on paljon.

Ihon aika (1993), josta taisin tehdä joskus yliopistossa esseen, mutta millaisen, en lainkaan muista. Kun nyt selaan kirjaa, melkein hämmästyn, liikutun: niin kaunis rakenne ja kieli kirjassa on.

Sitten, tietenkin, vuonna 1995 ilmestynyt Pelon maantiede. Kaboom!

Luulen, ettei mikään romaani ole itse asiassa koskaan tehnyt minuun suurempaa vaikutusta. Maaru ja hänen Keskiyön Instituuttinsa, naiset, jotka kanavoivat miesvihansa karmeaksi toiminnaksi: tarina soitti säveltä, joka todellakin resonoi maailman epätasa-arvoon juuri heränneessä nuoressa ihmisessä.

Ja Safari Club järjestäytyneine mieasiamiehineen, jo vuonna 2001! Huh, ja kiitos.

Safari Clubista löydän myös lehtikelin, tässähän se olikin, kohtaus, jossa ”Liana otti Helenan uuden kirkkaanpunaisen pyörän ja läksi ajamaan kuin riivattu. Helena katsoi ystävänsä perään ikkunasta niin kauan kuin pystyi. Kadut olivat liukkaat sateen jäljiltä. Lehtikeli.”

Sitten Äiti ja koira, Lyhytsiipiset, Lemmikkikaupan tytöt, Parvekejumalat. Nostelen kirjat kahteen pinoon ja katselen niitä. Monenlaista, todellakin monenlaista.

Snellmanilla on aina ollut taito poimia ajassa olevat teemat – seksuaalinen vapautuminen, feminismi, tasa-arvo, mediayhteiskunnan kritiikki, eläinten oikeudet, islam – kirjoihinsa etunenässä, hyvissä ajoin ennen kuin aiheet tuntuvat loppuun kalutuilta.

Se, että Snellman on opiskellut terapeutiksi, on viime vuonna kertonut olevansa erityisherkkä sekä vetää omaa ohjelmaa HSTV:ssä tuntuu jo melkein, no, liiankin osuvalta.

Mutta miksi olin asettanut kirjat hyllyssäni takariviin?

Mitä useampaa nidettä nyt selailen, sitä erikoisemmalta se tuntuu. Miten minä tämän naisen tuuppasin taaemmas? Ajattelin, että ei tämä nyt enää ole minulle relevanttia.

Tunnen itseni taas hölmöksi, vaikka samalla ymmärränkin syyn. Niin se helposti menee, kun kulkee kirjailijan kanssa samassa ajassa.

Sitä elää itse, kirjailija elää. Suhde elää. Suunnat vaihtuvat.

Joku tärkeä muuttuu yhdentekeväksi.

Katson luetteloa Snellmanin julkaistuista kirjoista. Parvekejumalat ilmestyi 2010, se taisi jäädä viimeiseksi. Ote irtosi. Ivana B:stä (2012) tulee mieleen vain jokin julkinen riita, Pääomasta (2013) luin lehdestä mutten enää kävellyt kirjakauppaan.

On kuitenkin niin, että yhtä varmasti kuin asiat katoavat, kaikki myös kiertyy takaisin. Uudeksi.

Viime viikot olen kuljeskellut Syysprinssin (1996) pokkari repussani. Kirjassa on upouusi kansi, elokuvasta, Laura Birn ja Lauri Tilkanen poseeraavat. Alli Haapasalon Syysprinssi tulee ensi viikolla ensi-iltaan.

Solar Films

Ennen uudelleenlukemista mielikuvani kirjasta oli suurin piirtein: juhlat omenapuun alla, kaunis, traaginen nuori mies.

Luettuani kirjan uudelleen, muistan kaiken taas paremmin, kirjailija Harri Sirolan ja Anja Snellmanin fiktioksi puetun rakkaustarinan, kovin kauniin. Huomaan myös muistin murenten jälleen sekoittuneen: omenapuun alla taitavatkin seistä Rakkauden maanosien Oona ja Bastian, Anja Snellman ja nykyinen puoliso Jukka Orma.

En sure sekoittumista. Kokonaisuus on eheä, enkä voi olla huomaamatta, miten tapa, jolla Snellman kirjoittaa rakkaudesta, on minussa kiinni.

Luulin, että lehtikeli ja Helsingin katoaminen ovat erityistapauksia. Eivät ne ole. Kirjoja selaillessa löydän vähän väliä palasia, jotka olen varastanut, sovittanut itseeni. Salaa peilikaappiin katsominen, iho, pako, asenne. Täältäkö ne olivatkin.

Naurattaa. Kukaan ei ole ainutlaatuinen, senkin luin Snellmanilta enkä taaskaan löydä kohtaa.

Tartun Snellmanin uuteen, toissapäivänä ilmestyneeseen Lähestymiseen. Luen. Olen taas alussa, keskellä, en koskaan lopussa.