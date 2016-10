Tänä vuonna on palkittu 1980-luvun brittiläisen postpunkin ystäviä pitkästä odotuksesta. Ensin New Order esiintyi Suomessa 34 vuoden tauon jälkeen, ja perjantai-iltana palasi The Cure, jonka edellinen Suomen keikka oli Provinssirockissa kesällä 1996.

Curen keikalle lipun ostaneet eivät voi valittaa ainakaan musiikin määrästä: yhtye soitti runsaan kolmen tunnin mittaisen keikan, jossa kuultiin 35 kappaletta.

Se oli tyrmäävä annos, varsinkin kun kyse ei ole yhtyeestä, jonka valttina olisi ollut monimuotoinen ja genrestä toiseen poukkoileva ilmaisu.

The Curen tuotannosta huomattava osa on hidasliikkeisiä, enintään neljän soinnun muodostaman toistuvan kierron varaan rakennettuja kappaleita, joiden melodiat ovat mollivoittoisia ja joiden lyriikassa puidaan tuskaa, turhautumista ja pelkoa.

Mutta jos ei anna sen häiritä, niin Curen maratonesitys oli lumoavinta areenarockia aikoihin.

Euroopan kiertueen avanneen Helsingin keikan ensimmäisen tunnin aikana tuli aimo annos klassikoita ja hittejäkin: A Night Like This, Inbetween Days, Lullaby, Let's Go to Bed ja Pictures of You.

Ne olivat kuitenkin vielä lämmittelyä, sillä yhtye oli pakannut keikan puoliväliin annoksen raskaita ja jumittavia kappaleita pitkän uransa varrelta. Sointi muuttui tiiviimmäksi, ja 34 vuotta sitten levytetty One Hundred Years ja kahdeksan vuoden takainen, "uutta" tuotantoa edustava The Hungry Ghost kuulostivat tulevan samasta maailmasta.

The Cure on keikkaillut jo vuosia vanhan tuotantonsa varassa, vaan ei enää aivan sataprosenttisesti, sillä tänä kesänä ohjelmistoon on lisätty yksi levyttämätön uusi kappale, It Can Never Be the Same, jonka poljento oli – jos mahdollista – vieläkin hitaampi ja hypnoottisempi kuin vanhoissa kappaleissa.

Raskaassa jumituksessa laulaja Robert Smithin kauniisti viiltävän äänen rinnalle nousi Simon Gallupin bassonsoitto.

Curessa jo 1970-luvun lopulla soittanut 56-vuotias Gallup erottui lähes liikkumattomista kollegoistaan karikatyyrimäisenä, edestakaisin juoksevana ikipunkkarina, mutta hänen kolkosti möyrivä bassonsa on usein juuri se, joka rakentaa Curen kappaleiden paikallaan vellovien äänimassojen pohjalle liikettä, jännitystä ja melodisilla linjoilla myös popmaista tarttuvuutta.

The Curen maailmankiertueen aikaisemmissa konserteissa ohjelma on jatkunut neljälläkin ylimääräisellä osuudella, Helsingissä ne oli tiivistetty kolmeen, joista viimeinen oli Just Like Heavenin, Boys Don't Cryn ja The Love Catsin sisältänyt hittiputki.

Illan ainoa lattea esitys oli putken avannut ja varmasti monien odottama Friday I'm in Love. Robert Smith on joutunut laulamaan sen monesti ennenkin perjantai-iltana, mutta tällä kertaa kuulosti siltä kuin Smith olisi pitänyt asetelmaa nolona, eikä mainio popkappale saanut ylleen ansaitsemaansa kirkasotsaista säihkettä.

Viimeistään illan päättäneen Why Can't I Be Youn raikuessa kaikki oli taas anteeksi annettu.

