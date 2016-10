Miten oopperalaulaja Essi Luttinen selviää ruuhkaviikostaan? Laulaa samalla viikolla oopperassa, Bollywood-musikaalissa ja televisiossa

Idea syntyi Suomen viimevuotisissa euroviisukarsinnoissa eli Uuden musiikin kilpailussa. Esiintyjien joukossa olivat oopperalaulua ja elektronista tanssimusiikkia yhdistänyt Ooppera Skaala sekä intialaista bhangra-musiikkia esittänyt Shava-yhtye.

Ja se idea: miltä kuulostaisi, jos kaikki nämä yhdistettäisiin samaan pakettiin?

Niin syntyi Bollywood Kaboom -oopperamusikaali, joka tulee ensi-iltaan tänään lauantaina Helsingin Kaapelitehtaalla.

”Tämä on ehkä minun kiireisin viikkoni”, kertoo yhden pääroolin laulava Essi Luttinen.

Viikkoon on sisältynyt Los Elementos -barokkioopperan esityksiä, nyt Bollywood-musikaalia ja huomenna sunnuntaina vielä rockia Tähdet, tähdet -ohjelman suorassa lähetyksessä, jossa Luttinen tulkitsee Maija Vilkkumaan Ei-kappaleen.

”Tässä on oikeastaan koko kirjo barokkioopperasta rockiin saman viikon aikana”, Luttinen toteaa.

Miten tähän kaikkeen ehtii?

”Tätä Bollywood-musikaalia tehtiin elokuussa, Los Elementosia syyskuussa, ja Tähdet, tähdet -ohjelmassa minulla ei tällä viikolla ole ollut koreografiaharjoituksia, joten sitä ohjelmaa harjoitellaan sunnuntaina. Tällä viikolla olemme viimeistelleet tätä musikaalia. Ihan vihoviimeiseen tippaan se menee, mutta se valmistuu kyllä. Se on tyypillistä Ooppera Skaalalle, koska meillä ei ole omaa teatteritilaa”, sanoo Luttinen, joka on myös Ooppera Skaalan hallituksen puheenjohtaja.

Bollywood Kaboomissa Ooppera Skaala tekee yhteistyötä Shava-yhtyeen kanssa, joka toimii esityksen livebändinä. Teoksen ovat säveltäneet Shavan laulaja Kiureli Sammallahti ja basisti Lauri Salokoski sekä Visa Oscar, joka on jo aiemminkin tehnyt yhteistyötä Ooppera Skaalan kanssa.

Luttinen, 38, on ammatiltaan oopperalaulaja, mutta viime vuosina häntä on nähty yhä enemmän muissakin musiikkiyhteyksissä. Hän lauloi solistina euroviisukarsintojen Heart of Light -laulussa ja sijoittui karsinnan kolmanneksi.

Heart of Lightin estetiikka oli jatkoa Ooppera Skaalan aiemmalle La furia delle costellazioni -oopperalle, jossa yhdisteltiin barokkisäveltäjä Antonio Vivaldin aarioita elektroniseen tanssimusiikkiin.

Monien eri tyylien parissa toimiminen on Essi Luttisen mieleen. Tähdet, tähdet -ohjelman edellisen tuotantokauden voitti oopperalaulaja, baritoni Waltteri Torikka, joka ohjelman myötä alkoi saada yhä enemmän suosiota myös kevyemmän musiikin esittäjänä.

Savonlinnan oopperajuhlien taiteellisen johtajan, oopperalaulaja Jorma Silvastin mukaan Torikka ”ajaa kaksilla rattailla”, ja joutuu ennen pitkää tekemään valinnan viihteen ja oopperan välillä.

”Minä hiukan viittaan kintaalla sellaiselle puheelle”, Luttinen kommentoi.

”Eri asioiden tekeminen kuvastaa tämän päivän nuoren freelance-laulajan elämää. Jokaisella on omat kiinnostuksenkohteensa, ja minua kiinnostavat eri musiikkityylit. Olisi tietysti eri asia, jos minulla olisi esimerkiksi Wagner-ääni – silloinhan ura aukeaisi siitä. Minun äänityypilläni on pakko olla monipuolisuutta.”

Joonas Brandt

Sitä monipuolisuutta Luttinen on tällä viikolla tarvinnut. Los Elementos on perinteistä barokkilaulua, Bollywood Kaboom taas monen eri genren yhdistelyä ja Tähdet, tähdet -esitys rock-laulua, ilman oopperamaista äänenmuodostusta. ”Ei sitä voi muuten esittää”, Luttinen kertoo.

Kehityskaari edm-Vivaldista Uuden musiikin kilpailuun ja Bollywood-musikaaliin näyttää ainakin ulkopuolelta katsoen jatkuvalta näköalojen kasvattamiselta. Joten mitä luvassa on seuraavaksi? Millaisena Luttinen näkee uransa viiden vuoden kuluttua?

”Olisi mukavaa, jos ulkomainen musiikkielämä avautuisi vaikkapa Ooppera Skaalalle, jonka kanssa teemme kuitenkin melko yleismaailmallista musiikkia, tai jos pääsisi tekemään barokkia vaikkapa Ranskaan. Mutta muuten tämä työnkirjo alkaa olla tässä, ainakaan uusia genrejä ei tarvitse tulla.”

Hollywood Kaboomin ensi-ilta lauantaina 8. lokakuuta kello 19 Kaapelitehtaan Turbiinisalissa. Esityksiä 15. lokakuuta asti Kaapelitehtaalla ja 1. joulukuuta Savoy-teatterissa.

Joonas Brandt