Helsingissä lauantai-iltana esiintyvä Veronica Maggio: ”Kappaleeni tuntuvat vetoavan itseäni nuorempaan yleisöön”

Helsingin jäähallissa lauantaina esiintyvän Veronica Maggion vetovoima perustuu yhdistelmään hienoja popkappaleita ja harvinaista kykyä tulkita nuoruuden ristiriitaisia tunteita

Ruotsalainen Veronica Maggio, 35, aloitti uransa kymmenen vuotta sitten. Silloin häntä oli tapana kuvailla soullaulajaksi, ja hänen kaksi ensimmäistä levyään olivatkin soulhenkisesti tuotettuja poplevyjä, joihin oli ripoteltu klubimusiikin estetiikkaa juuri sopivasti.

Kumpikaan niistä ei olisi nostanut häntä siihen asemaan, jossa hän on nyt.

Tänään häntä pidetään sukupolvensa äänenä. Nuorten kaupunkilaisnaisten tulkkina. Eikä vain yhden ikäryhmän, vaan teineistä kolmekymppisiin, miksei vanhempiinkin. Hänen emotionaalinen henkilökohtainen tyyliinsä näyttää vetoavan. Siitä on näyttöäkin. Elokuussa hän esiintyi soolokeikalla Tukholman Stadionilla, joka vetää 14 000 katsojaa. Lauantaina hän esiintyy Helsingissäkin hallikeikalla.

Veronica Maggion suuri läpimurto oli viiden vuoden takainen Satan i gatan -levy. Se oli hänen kolmas albuminsa, mutta ensimmäinen, jossa hän avautui itse, kirjoitti todella siitä miltä tuntuu. Se ei tunnu vallankumoukselliselta, mutta levyn vetovoima oli niin suuri, että seuraavassa Grammis-gaalassa hänet palkittiin kolmella pystillä, muun muassa teksteistä ja sävellyksistä, yhdessä lauluntekijä-tuottaja Christian Walzin kanssa.

Nyt, kaksi levyä ja viisi vuotta myöhemmin, Maggio on monella tapaa kuin naispuolinen Håkan Hellström, Ruotsin suosituin sooloartisti, joka selkeästi yleisöään vanhempana onnistuu edelleen tavoittamaan jotain nuoruuden idealismista, toivosta ja pettymyksistä, mutta myös itsevarmuudesta. Kappaleet kuten Femton Maggion uudelta levyltä Den första är alltid gratis puhuttelevat sekä nuoruuden nostalgian tasolla että julistuksina: 15-vuotiaana Maggio ymmärsi selkeämmin mikä on oikein. Niinhän se usein on.

Hänen sanoituksiensa henkilökohtaisuus tuntuukin melko luontevalta, laskelmoimattomalta. Se saattaa olla myös syy siihen miksi hän on onnistunut pitämään niin laajan, ja laajalti itseään nuoremman fanipohjan.

”Se olisi luultavasti ollut mahdotonta, jos olisin pyrkinyt kappaleita tehdessäni pitämään jokaisen mahdollisen fanin tyytyväisenä. Mutta minun kappaleeni tuntuvat vetoavan itseäni nuorempaan yleisöön, ehkä osittain siksi, että ne antavat minusta kuvan ikuisena teininä. Kuuntelijat kuulevat kyllä, jos se mitä kirjoittaa vaikuttaa falskilta”, Maggio sanoo puhelimessa kiertueeltaan Karlskronasta.

Todellisuudessahan Maggiolla on hyvin vähän mahdollisuuksia olla ikuinen teini, muun muassa siksi, että hänellä on vuonna 2010 syntynyt poika. Eikä kyse olekaan siitä. Kyse on eläytymisestä, tekstinkirjoittajan empatiasta.

”Kirjoitan ristiriitaisista tunteista ja tavasta tarkastella maailmaa ilman kyynisyyttä, ja sehän ei varsinaisesti vaikuta mitenkään vanhemmuuteeni”, hän analysoi.

Satan i gatan -albumi (joka saa nimensä miedosta ruotsalaisesta sadattelusta) lanseerasi Maggion ruotsalaisen emotionaalisen popin tähtenä ja sitä seuranneet kaksi levyä ovat kuin täydentäneet kolmen suoran. Jokainen niistä käsittelee rakkautta urbaanissa miljöössä tavalla, joka on vetoava ja raikas myös niille kuulijoille, jotka eivät koe kuuluvansa selkeimpään kohdeyleisöön.

”Satan i gatan oli selkeästi emotionaalisempi kuin kaksi ensimmäistä levyä, koska silloin pääsin kirjoittamaan ensimmäistä kertaa puhtaasti omasta perspektiivistäni”, Maggio sanoo.

”Mutta ehkä siinä miten siitä tuli niin suosittu levy, oli vähän onneakin. Ruotsinkielisen musiikin suosiohan kulkee sykleissä. Varmasti se oli yhdistelmä hyviä kappaleita, minun tekstejäni, Christian Walzin tuotantoa. Sen reseptin yksityiskohdat kun tietäisi”, hän lisää.

”Minulle kolme viimeistä levyäni tuntuvat kaikista tärkeimmiltä, ne tuntuvat liittyvän selkeimmin yhteen. Se johtuu siitä, että ensimmäiselle levylle en kirjoittanut mitään ja toinen levyni tuntui enemmän oppimisprosessilta, ja hiukan sattumanvaraiselta.”

Tuoreimmalla Den första är alltid gratis -levyllä nuoruudennostalgiakaan ei ole enää yhtä alleviivattua. Se tuntuu olevan enemmän ajassa kiinni kuin aikaisemmat levyt.

”Suurin ero tällä levyllä on minulle juuri se, että tämä levy tapahtuu nyt, eikä katso taaksepäin. Tekstit eivät tarkastele maailmaa elokuvakameran kautta, vaan juuri minä olen kirjoittanut ne”, Maggio sanoo mietteliäästi.

Veronica Maggio lauantaina 8.10. Helsingin Jäähallin Black Boxissa (Nordenskiöldinkatu 11-13) klo 19.00. Liput 45,50 €.