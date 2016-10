Minna Canthin klassikkonäytelmä Anna Liisa (1895) on saanut hätkähdyttävän ja tiiviin tulkinnan teatteri Avoimissa ovissa. Sen sovittanut ja ohjannut Heini Tola leikkasi tekstistä kaikki liiat rönsyt, ja jäljelle jäi täysin moderni trilleri, jossa nuori nainen koettaa selvitä menneisyyden tragediansa kanssa. Loppujen lopuksi häntä eivät auta sen enempää vanhemmat kuin rakkautta vannovat miehetkään.

Mihin kaikkeen kuusi näyttelijää voikaan riittää! Lavalla rakkaus vaihtuu vinhasti vihaan, kateus kostoon ja hyvä tahto kaunaan. Synkintä tuskaa pehmentää Suvi Isotalon musiikki.

Anna Liisa, Teatteri Avoimet ovet, esityksiä 13.12. asti.

Koko karmiva tarina korvanapeissa

Nuoren amerikkalaiskirjailija Emma Clinen Tytöt on ollut vuoden kirjatapauksia. Sen tarina perustui löyhästi Charles Mansonin hippikultin Los Angelesissa kesällä 1969 tekemiin murhiin.

Mutta miten tarina meni alun perin? Karina Longworthin 12-osainen podcast-sarja on koukuttava historian oppitunti.

You Must Remember This: Charles Manson’s Hollywood.

Kiitos levy(i)stä, Paul Simon

Loistava laulaja-lauluntekijä Paul Simon täyttää ensi torstaina 75 vuotta. Onnittelut!

Viikko sitten perjantaina Simon vieraili Ruotsin tv:n suositussa Skavlan-show’ssa ja 17.10. lähtien hän kiertää Eurooppaa. Konsertteja on myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Suomeen asti turnee ei ulotu. Lohtua voi hakea kuuntelemalla kesällä ilmestynyttä levyä. Words and melodies/ Easy harmony/ Old-time remedies, tiivistää Simon osan olennaisesta nimiraidalla. Stranger to Stranger kestää vaivatta jatkuvaakin soittoa, sen verran monipuolisesti siinä on tyylejä ja kokeilua.

Ja sitten on se vuosikymmenten takaa tuttu ääni, edelleen kuulas kuin syksyinen maisema.

Paul Simon: Stranger to Stranger (Concord).

Nobelina pohjalla kirjallisuus

Päättyvä viikko oli Nobel-palkintojen juhlaa. Mutta yksi puuttuu vielä: kuka saa kirjallisuuden Nobelin 2016? Asia selviää tulevana torstaina 13. lokakuuta, jolloin Ruotsin Akatemian pysyvä sihteeri Sara Danius raottaa pörssitalon kuulua ovea ja kertoo, keneen valinta on osunut.

Kirjallisuuden Nobel, aiheesta lisää huomisilla kulttuurisivuilla ja www.nobel.org.

Aavikkorockia Ruotsista

Miten ne ruotsalaiset tämänkin osaavat? Truckfighters on örebrolainen rocktrio, joka soittaa tyylipuhdasta aavikko- tai stoner- rockia. Sähkökitara jumittaa ja pörisee raa’anherkästi, jylhiä panoraamakuvia maalaillen. Vasta ilmestynyt V on Truckfightersin viides studioalbumi.

Truckfighters: V

Suosittelijat: Suvi Ahola, Aino Frilander, Pirkko Kotirinta, Mikko-Pekka Heikkinen