Kanava tarvitsee uuden ohjelman syksyksi.

Tuottaja pyytää ”tiimiä” heittelemään ”idiksiä”.

” Niemis-Riku.”

”Ei.”

”Arman & Munamies.”

”Ei.”

”Nina Lahtinen Show & Arman goes Nieminen.”

”Ei.”

”Enbuske, Nieminen ja Cristal Snow goes Vegas & Show.”

”Ei.”

”Tuhat ja yksi syytä olla Roope Salminen.”

”Ei.”

”Haluatko Jaajoksi?”

”Ei.”

”Pitääkö olla Jaajo.”

”Ei.”

”Haapasaolo comes and goes live talk show.”

”Okei, tuossa oli jotain.”

”Ensi-Jaajo alttarilla ja ex-Haapasaloja rannalla.”

”Ei.”

”Pitäiskö olla joku duudsoni?”

”Ei.”

”Se oli kysymys.”

”Ai! Pitää.”

”Se lyhyt?”

”Se!”

”Ex-Haapasalo ja lyhyt duudsoni goes Putous meets Arman ja Nieminen & Salminen-Lahtinen goes Jaajo talk night Cristal Live. Annetaan jengille 300 euroa ja mopo ja tehtäväksi käydä kaikilla Suomen huoltoasemilla ja kuvata se ja räjäyttää studiovieras.

Mutta ei ennen kuin on katsottu yhdessä videoita ja itketty ja/tai itkubailattu ja tehty sketsejä tai muu perus hahmokilpailu.”

”Kyllä! Kyllä! Se on siinä.”

”Käsis?”

”Ei.”