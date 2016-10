Saara Aalto hurmasi yleisön ja kaikki tuomarit illan suorassa X Factor -lähetyksessä: ”Elämäni paras hetki”

Laulaja Saara Aalto valloitti yleisönsä ja kaikki tuomarit live-esitysvaiheeseen edenneessä Britannian X Factor -kilpailussa. Yli 25-vuotiaiden ryhmässä kilpaileva Aalto keräsi ylistystä vuorollaan Simon Cowellilta, Sharon Osbournelta, Nicole Sherzingeriltä ja Louis Walshilta esitettyään Disney-elokuva Frozenin tunnuskappaleen Let It Go.

”Sinä olit kuin fantasian suomalainen jääkuningatar. Sinun äänialallasi ei ole rajoja”, Scherzinger sanoi.

Cowell taas esimerkiksi kuvasi korkealta ja kovaa laulettua esitystä ”uskomattomaksi ja ylivoimaiseksi”.

Aalto sanoi tuomareiden kommenttien jälkeen tärisevänsä. Yleisö antoi suomalaistähdelle raikuvat aplodit, ja hän myös keräsi esityksestään sosiaalisessa mediassa loputtomalta tuntuvan määrän kehuja.

”Tuo oli elämäni paras hetki. Ylitin itseni tänä iltana, yleisö antoi minulle niin paljon voimaa. Nautin noista kahdesta minuutista niin paljon. Kaikki rakkaus jonka sain tänään... Ei sanoja. Kiitos!” Aalto kirjoitti show’nsa jälkeen Facebookissa.

Twitterissä Aalto hehkutti olevansa onnellinen ja tyytyväinen.

”Uuvuttavan viikon jälkeen tämä esitys teki tästä kaiken sen arvoista”, Aalto kirjoitti.

So happy and satisfied after the performance! After an exhausting week this performance made it all worth it❤@TheXFactor ##XFactor #XFactor pic.twitter.com/U0lrIFx0J4 — Saara Aalto (@saaraaalto) 8. lokakuuta 2016

Aallon esitys keräsi Twitterissä kehuja myös poplaulaja, megatähti Robbie Williamsilta, joka oli Sharon Osbournen kanssa valitsemassa viime sunnuntaina yli 25-vuotiaiden ryhmästä kolme jatkoon menijää.

”Saara Aalto oli päällikkö (’just bossed it’)”, Williams kirjoitti.

Saara Aalto just bossed it on @TheXFactor x @saaraaalto — Robbie Williams (@robbiewilliams) 8. lokakuuta 2016

Viime viikon jaksossa Williams kertoi vielä tylsistyneensä Aallon The Winner Takes It All -esityksen aikana, mutta nyt hänenkin päänsä kääntyi.

Aallon tuore esitys on katsottavissa Britannian X Factorin Youtube-tilillä.