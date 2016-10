Lauantaina suomalaisessa elokuvassa puhkesi poikkeuksellinen sanasota. Apulanta-elokuvan Teit meistä kauniin ohjannut Tuukka Temonen syytti elokuvateattereita kovasanaisesti elokuvansa boikotoinnista.

Elokuvateatteriliitto taas syytti sapekkaassa vastauksessaan Temosta valehtelusta.

Mistä on kyse? Vähän boikotista ja myös valehtelusta, mutta ennen kaikkea rahasta. Eli siitä, miten paljon Temosen ohjaama ja suosituksi noussut Apulanta-elokuva voi tuottaa euroja ja siitä, miten rahat jaetaan.

Ensin taustaa.

Temonen on kertonut julkisuudessa moneen kertaan, miten Apulanta-yhtyeestä kertovan elokuvan tekoa oli vaikea rahoittaa. Julkista tukea elokuva on saanut Suomen elokuvasäätiöltä noin 400 000 euroa, mutta sillä elokuvaa ei vielä saatu valmiiksi. Temonen on kertonut ottaneensa elokuvaa varten myös henkilökohtaista lainaa.

Hankala tilanne siis, ja tuttu elokuva-alalla. Elokuvan rahoittamisessa on aina vaikeinta kerätä miljoonabudjettiin ne viimeiset eurot. Silloin elokuvantekijä saattaa joutua pakkoraossa myymään oikeuksia halvalla ja tekemään itselleen epäedullisia sopimuksia. Elokuvantekijä saa rahaa ja vastapuoli jonkinlaisen siivun elokuvan tuotosta. Vaihtoehtona on, että elokuva jää kokonaan tekemättä, kuten kävi esimerkiksi surullisenkuuluisan Mannerheim-elokuvan kohdalla.

Apulanta-elokuvaan rahoja kerätessään Temonen on tehnyt sopimuksen Elisa Viihteen kanssa. Sen perusteella Teit meistä kauniin tuli katseltavaksi lauantaina teleyhtiön omassa suoratoistopalvelussa.

Temosen ja elokuvateattereiden riita osuu kansainvälisen elokuvabisneksen solmukohtaan.

Yleensä elokuva tulee teattereiden ulkopuolella katseltavaksi Suomessa noin neljä kuukautta ensi-illan jälkeen. Temosen tapauksessa tätä niin sanottua julkaisuikkunaa oli vain kuukausi. Sopimus Temosen elokuvan ja Elisan välillä poikkeaa siis alan käytänteistä ja rikkoo elokuvabisneksen perinteistä ravintoketjua.

Ei siis ihme, että elokuvateatteriliitto pillastui. Teatterit eivät tienneet tästä sopimuksesta.

Julkaisuikkunat ovat kuuma peruna elokuva-alalla kansainvälisesti, sillä digitalisaatio myllertää elokuvabisnestä. Netflixin, HBO:n ja Elisa Viihteen kaltaiset digitaaliset suoratoistopalvelut haluavat teattereiden kanssa samalle viivalle jakamaan ensi-iltaelokuvien miljoonatuottoja.

Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings väitti sattuvasti juuri tämän viikon alussa, että elokuvastudioiden tulot kasvaisivat, jos elokuvat tulisivat ensi-iltaan yhtä aikaa teattereissa ja digipalveluissa.

Yhdysvaltain elokuvateatteriliiton mukaan kävisi päinvastoin: tulot vähenisivät sekä teattereissa että digiyhtiöissä. Elokuvateattereilla on hyvä neuvotteluasema: tallennemyynnin eli dvd-kaupan romahdettua suurimmat tuotot elokuvista kerätään elokuvateattereista.

Niinpä elokuvateatterit Yhdysvalloissa ja myös Suomessa puolustavat ensiyön oikeutta, usein hyvinkin aggressiivisesti. Temonen kutsuu sitä ”boikotiksi”, elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja Tero Koistinen kirjoituksessaan ”markkinatilannearvioksi”.

Maanantaina elokuvateatterit ympäri Suomea päättävät, antavatko ne Temosen elokuvalle jatkossa esitysaikoja. Heinolassa, Apulanta-yhtyeen kotipitäjässä, elokuvaa varmaan yhä esitetään, mutta selvää on, että esimerkiksi markkinajohtaja Finnkinon tulevasta ohjelmistosta se pudotetaan pois.

Ei nimittäin ole ensimmäinen kerta, kun elokuva putoaa teatterivalkokankaiden ulkopuolelle siksi, että se on saatavilla muualta. Vuonna 2011 Trust-niminen elokuva jäi tulematta Finnkinon elokuvateattereihin, kun se oli saatavilla Elisa Viihde -palvelussa. Samanlainen kohtalo oli toimintaelokuvalla Maggie, joka tuotiin Suomeen teattereihin ja verkkopalveluihin yhtä aikaa. Schwarzeneggerin elokuvaa esitti vain kymmenkunta teatteria ja katsojia kertyi hyvin vähän.

Tunnetuin esimerkki on Bond-elokuva Skyfall, joka katosi Finnkinon teatterisaleista samalla hetkellä kun se tuli myyntiin myös dvd-tallenteena. Tänä syksynä teattereihin odoteltiin elokuvaa Eye in The Sky, mutta nyt sekin on kadonnut ensi-iltaohjelmistonsa ja löytyy suoratoistopalveluista.

Ei ole myöskään ensimmäinen kerta, että elokuvantekijä joutuu tekemään pakkoraossa itselleen epäedullisia sopimuksia. Sopimus, joka auttoi Temosta elokuvan teossa, näyttää nyt kääntyvän elokuvaa vastaan.

Teit meistä kauniin on ollut monien, myös Temosen itsensä, yllätykseksi hyvin suosittu. Kriitikoiden pääosin murjoma elokuva oli torstaihin mennessä saanut teattereissa 94 000 katsojaa, mikä tekee siitä yhden vuoden katsotuimmista kotimaisista elokuvista. Lokakuun lopussa se olisi helposti noussut yli sadantuhannen teatterikatsojan. Lipputuloja on kertynyt vajaa miljoona euroa, pelkästään viime viikolla noin satatuhatta euroa. Elokuvateatterit vievät tuloista noin puolet. Loput jakavat Temonen ja hänen käyttämänsä levitysyhtiö.

Voi arvioida että Apulanta-yhtyeen tarinalle olisi löytynyt teattereihin vielä jopa 20 000 katsojaa lisää.

Nyt julkitullut Elisa-sopimus tulee katkaisemaan elokuvan hyvän lennon teattereissa.

Elokuvateatterit buukkaavat saleihin Apulanta-elokuvan tilalle toisia elokuvia, ja Temosen elokuvayhtiöltä jää iso summa lipputuloja saamatta. Suoratoistopalvelusta saatavat tulot tuskin niitä paikkaavat, vaikka lauantaina syntynyt kohu hyvästä mainoksesta kävisikin.