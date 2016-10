Saara Aalto eteni täpärästi jatkoon Britannian X Factorissa – ”kuin marsu vastaan kisahevonen”

Laajasti kehuttu laulaja Saara Aalto, 29, selviytyi jatkoon Britannian X Factorissa ensimmäisen livelähetyksen jälkeen.

Aallon jatkoon pääsy meni täpärälle, sillä sunnuntain tuloslähetyksessä selvisi, että suomalainen oli yllättäen kahden vähiten yleisöääniä saaneen joukossa.

Aalto joutui siten pudotushaasteeseen yhdessä Bratavio-yhtyeen kanssa. Molemmat saivat tuloslähetyksessä yrittää vakuuttaa tuomarit valitsemallaan kappaleella.

Aalto esitti Sian kappaleen Alive, ja tuomarit pitivät hänen esitystään Yazzin kappaleen The Only Way Is Up esittänyttä Bratavioa parempana. Näin suomalaisen kilpailutaival sai vielä jatkoa.

Louis Walsh äänesti jatkoon valmentamansa ryhmän Bratavioa. Sharon Osbourne taas äänesti jatkoon mentoroitavaansa Aaltoa. Nicole Scherzinger äänesti niin ikään Aaltoa jatkoon, ja ratkaiseva ääni jäi Simon Cowellille.

”Se oli kuin marsu vastaan kisahevonen”, Cowell perusteli päätöstään Aallon jatkamisesta.

Yli 25-vuotiaiden ryhmässä kilpaileva Aalto lauloi lauantain livelähetyksessä korkeaäänisesti Disney-elokuva Frozenin tunnuskappaleen Let It Go ja keräsi esityksestään suitsutusta kaikilta tuomareilta.

Aallon seuraava live-esiintymisensä on heti ensi viikonloppuna.

Aalto on sijoittunut The Voice of Finland -laulukilpailussa vuonna 2012 toiseksi. Hän on ollut toinen niin ikään Suomen euroviisukarsinnoissa vuonna 2011 ja viime keväänä.

Julkisuuteen Aalto nousi ensimmäisen kerran vuonna 2007 sijoituttuaan jaetulle toiselle sijalle Talent Suomi -kilpailussa.