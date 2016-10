Brittipopin veteraanit uudessa dokumentissa: Meidänlaisiamme ei enää tule, koska musiikkibisnes on riekaleina

Lontoo

Pienen hetken ajan, noin 1990-luvun puolivälissä, englantilainen Oasis-yhtye tuntui olevan kaikkialla.

Lehdet kirjoittivat yhtyeen skandaalinkäryisistä kiertueista suurin otsikoin. Laulaja Liam Gallagherin pukeutumistyyli ja moppitukka levisivät katukuvaan. Velipoika ja yhtyeen pomo Noel Gallagher hengaili Britannian pääministerin Tony Blairin kanssa.

Kaikki huipentui Knebworthin niitylle, jossa Oasis esiintyi kahtena iltana yhteensä puolelle miljoonalle kuulijalle vuonna 1995. Siihen päättyy myös uunituore Oasis: Supersonic -dokumentti.

Oasis ei koskaan toipunut uransa suurimmasta viikonlopusta, mutta dokumentti antaa ymmärtää, että tuolloin päättyi paljon muutakin. Ohjaaja Mat Whitecrossin mukaan yhtyeen tarina piti kertoa, koska vastaavaa ei ehkä enää koskaan tule.

”Mielestäni Noel Gallagher on oikeilla jäljillä, kun hän elokuvan loppupuolella epäilee, että tällaista ei voi enää tapahtua”, uskoo Whitecross.

”Pienen hetken ajan kaikki tuntuivat puhuvan Oasiksesta, erityisesti täällä Britanniassa mutta myös muualla. Sellaista ei tapahdu enää. Myöhemmin on tullut isoja yhtyeitä, kuten Arctic Monkeys tai Libertines, mutta yksikään ei ole tehnyt yhtä kokonaisvaltaista vaikutusta. Oasis oli viimeinen yhtye, joka pystyi kulkemaan The Beatlesin pohjustamaa polkua.”

”Noelin mielestä musiikkiteollisuus on nykyään riekaleina, mistä johtuen uusille yhtyeille ei ole elintilaa, etenkään työväenluokkaisille. Hän halusi tehdä tästä dokumentista taisteluhuudon ja muistuttaa, mitä olemme menettämässä.”

Dokumentti sivuuttaa kokonaan Knebworthiä seuranneen vuodet, joiden aikana Oasiksen ura hiipui hiljalleen ja päättyi lopulta 2009. Whitecrossin mukaan rajaus oli tehtävä, koska dokumentista uhkasi tulla ”8–9 tuntia pitkä”.

”Halusimme keskittyä ensimmäisiin vuosiin, koska tuolloin Oasis vasta haki itseään. Kun yhtyeestä tuli suuri, siitä tuli brändi. Alkuperäinen henki ja energia katosivat. Siitä tuli työ, jota yhtyeen jäsenet alkoivat vältellä. Vaikka dokumentti keskittyy varhaisvuosiin, pyrimme samalla nostamaan esille niitä jännitteitä, jotka johtivat yhtyeen tuhoon.”

Mikä sinun mielestäsi oli suurin syy yhtyeen hajoamiseen?

”Jännite Gallagherin veljesten välillä tuhosi heidät lopulta. Liam ei välittänyt huomisesta, kun taas Noel ajatteli isompaa kuvaa, yhtyeen paikkaa historiassa. Sen on täytynyt olla todella turhauttavaa Noelille: Liam oli valmis heittämään pois kaiken, minkä he olivat saavuttaneet.”

”Kun tähän lisätään valtavan nopeasti kasvanut suosio ja siitä seuranneet paineet, on suorastaan ihme, että yhtye jatkoi niinkin pitkään.”

Whitecross, 39, kertoo olleensa yksi tuhansista Oasis-faneista 1990-luvulla, mutta Gallagherin veljeksiin hän tutustui vasta koostaessaan dokumenttia. Vastasivatko odotukset todellisuutta: onko Liam niin kuriton ja Noel niin tiukka kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää?

”Kumpi Liam?” ohjaaja nauraa. ”Hän osaa olla todella päällekäyvä, mutta toisaalta hänessä on myös fiksu ja hauska, jopa nöyrä, puolensa. Se on totta, että Liam aiheuttaa kaaosta, mihin vain hän meneekin. Noelissa puolestaan on, kuten hän itsekin sanoo, kontrollifriikin vikaa.”

”Ilman tuota yhdistelmää yhtyeestä ei olisi koskaan tullut niin suurta. Monien mielestä Noel oli vastuussa kaikesta ja Liamin osuus sivuutetaan kokonaan, mutta yhtye ei olisi menestynyt ilman Liamin vangitsevaa karismaa.”

Gallagherin veljesten riitely saavutti eeppiset mittasuhteet jo Oasiksen elinaikana, kun Noel ja Liam vuorotellen jättivät yhtyeen. Esimerkiksi Suomessa Oasis esiintyi ainoan kerran vuoden 2000 Ruisrockissa, mutta ilman Noel Gallagheria, joka oli väliaikaisesti jättänyt yhtyeen riidan päätteeksi.

Jotain veljesten tulehtuneista väleistä kertoo se, että edes Whitecross ei tavannut heitä kertaakaan samaan aikaan dokumentin pitkän valmistusprosessin aikana.

Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta seitsemään vuoteen, kun molemmat ovat osallistuneet samaan projektiin. Voisiko tämä toimia lähtölaukauksena Oasiksen paluulle?

”Se olisi ihanaa, ja kukaan ei olisi paluusta onnellisempi kuin minä”, Whitecross sanoo. ”Toiveikkuuttani vahvistaa se, että Liam vaikuttaa innokkaalta. Hän uskoo, että yhtye voisi vielä soittaa upeita keikkoja. Noelin suhteen olen epävarmempi. Hänen mielestään Oasis saavutti kaiken jo elinaikanaan eikä pystyisi enää ylittämään sitä. Yhtye jahtaisi vain omaa häntäänsä.”

Whitecrossin mukaan päätökseen ei pysty vaikuttamaan kukaan muu kuin veljekset itse. Heidän on saatava välinsä kuntoon, ja se ei tule olemaan helppoa.

”Me emme puhu muutaman vuoden riitelystä, vaan yli neljästä vuosikymmenestä. Puhelimeen tarttuminen ei ole veljeksille helppoa.”

”Aina voi tietysti tapahtua jotain yllättävää. Stone Rosesin paluu alkoi siitä, kun yhtye joutui pakon edessä samaan huoneeseen basisti Manin äidin kuoltua. Toivottavasti veljekset löytävät toisensa, kun he ovat vielä voimissaan.”