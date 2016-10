It Never rains in Southern California, lauloi Albert Hammond esikoisalbumillaan vuonna 1972.

Oletettavasti myös tuo megahitti kuullaan uutena versiona, kun lokakuun loppupuolella ilmestyy uusi Hammond-levy, In Symphony.

Abbey Road -studiossa Lontoossa äänitetty albumi sisältää joukon herra Hammondin hitteja. Niitä riittää, sillä Hammondin levymyynnin kerrotaan ylittävän 360 miljoonaa. Lisäksi hän on tehnyt hittejä muille.