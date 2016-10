Suomalaisohjaajan eroista kertova dokumentti pääsi kilpailemaan merkittävälle festivaalille Saksaan

Ohjaaja-käsikirjoittaja Mia Halmeen dokumenttielokuva Joka toinen pari on päässyt kilpailemaan Dok Leipzig -festivaalin pääsarjaan Saksaan. Samalla elokuva saa festivaalilla maailmanensi-iltansa.

Festivaali on yksi maailman vanhimmista dokumenttielokuvafestivaaleista ja Amsterdamin festivaalin ohella myös Euroopan tärkeimpiä. Nykyään mukana ovat myös animaatioelokuvat ja -dokumentit.

Halme kisaa pitkille dokumenttielokuville ja animaatioelokuville tarkoitetussa pääsarjassa yhdessä 11 muun kanssa. Voittaja kuittaa palkinnosta 10 000 euroa.

Halmeen dokumentti Joka toinen pari (Every Other Couple) kuvaa pariskuntien eroja ja perheiden hajoamisia. Festivaalikatalogissa dokumenttia kuvataan ”universaaliksi draamaksi”, jonka Halme on koostanut ”muistikuvista ja kohtauksista trauman ja selviytymisen välillä”.

Halmeen aiempiin töihin kuuluu huostaan otetuista lapsista kertova dokumentti Ikuisesti sinun, joka sai parhaan dokumentin Jussi-palkinnon vuonna 2012.

Leipzigin festivaali järjestetään loka–marraskuun vaihteessa jo 59. kerran.