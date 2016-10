Mauritania kartalle

Euroopan radiotoimittajien maailmanmusiikkilistan World Music Charts Europen ykkösenä on lokakuussa mauritanialainen Noura Mint Seymali toisella levyllään Arbina. Hänestä on kirjoitettu laulajana, joka nostaa länsiafrikkalaisen Mauritanian maailmankartalle. Yksi nimi tulee mieleen häntä ennen: Dimi Mint Abba (1958–2011), Noura Mint Seymalin äiti.

Lista kokonaisuudessaan:

1. Noura Mint Seymali: Arbina (Mauritania); 2. Elsa Soares: The Woman at the End of the World (Brasilia); 3. Kristi Stassinopoulou & Stathis Kalyviotis: Nyn (Kreikka); 4. Richard Bona & Mandekan Kubano: Heritage (Kamerun/USA); 5. Eri esittäjiä Urgent Jumping (Itä-Afrikka, eri maita); 6. Bitori: Legend of Funana (Kap Verde); 7. Zomba Prison Project: I Will Not Stop Singing (Malawi); 8. Dzambo Agusevi Orchestra: Brass Like It Hot; 9. Söndörgö: Live Wires (Unkari) ja sokerina pohjalla sijalla 10 Tuuletar: Tules Maas Vedes Taivaal (Suomi).