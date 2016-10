Sammakkopiiraita ja meriankeriaita: Salvador Dalín villistä ja eroottisesta keittokirjasta tuli joulun yllättävä hitti

Tuhatvuotiset munat, ”nousevan auringon meriankeriaat” ja sammakkopiiraat kuulostavat melko eksoottisilta ruokalajeilta suomalaiskodin lounaspöydässä. Varsinkin jos ne huuhdellaan alas vielä brandysta, inkivääristä ja cayennepippurista sekoitetun cocktailin avustuksella.

Mutta jos ottaa huomioon reseptien laatijan, niissä ei ole mitään outoa.

Nämäkin ruokalajit löytyvät surrealistimaalari Salvador Dalín kokoamasta keittokirjasta Les Diners des Gala.

Lehtikuva

Eksoottinen, kaunis, eroottinen, hullu ja runsas kirja näki päivänvalon alun perin vuonna 1973. The Guardian kertoo, että nyt teoksesta on otettu uusi painos, ja näyttää siltä, että ihmiset todella halajavat jotakin uutta ideaa illallisiinsa: Kirjasta on sukeutumassa Britanniassa joulun ajan myyntihitti, vaikka sitä ei ole virallisesti vielä edes julkaistu.

Julkaisupäivä on 20. marraskuuta, mutta silti se komeilee jo nyt Britannian Amazonin viihdeosion kärjessä.

Les Diners de Gala sisältää kaikkiaan 136 mielikuvituksellista reseptiä, jotka Dalí on koonnut yhdessä vaimonsa Galan kanssa.

Ohjeiden lomassa nähdään runsaasti Dalín piirustuksia ja sekä valokuvia, joissa kuvataiteilija poseeraa ruokia pursuilevien pöytien luona. Ruokia on ollut loihtimassa kuvia varten joukko ranskalaisia huippukokkeja.

Piirustukset ja maalaukset ovat dalimaisen surrealistisia. Esimerkiksi yhdessä kuvassa on tarjottimella ihmispää, jonka hiukset on tehty kekseistä. Vieressä on suuri sinihomejuustokuutio, jonka kyljessä näkyy suuri ihmisjoukko ja vuoristomaisema.

Taschen

Eri luvut on omistettu eri ainesosille. Esimerkiksi luku ”deoksiribonukleiinihappoinen atavismi” kokoaa yhteen kasvisruuat. Luku 10 on otsikoltaan ”Syön GALAn”, ja se on omistettu sukupuoliviettiä kiihdyttäville aineille.

Kirjan kustantavan Taschenin mukaan kokit ja taiteenharrastajat ovat tienneet kirjasta vuosia. Mutta koska alkuperäistä kirjaa painettiin vain 400 kappaletta, sen on saanut käsiinsä vain pieni joukko varakkaita taiteenkerääjiä.

Nyt kustantaja toivoo tuovansa kirjan nykypäivän keittiöihin.

Kustantajan mukaan kultakantinen kirja on ennen kaikkea taideteos, jota voi huoletta vain selailla. Leikkimielisimmät voivat toki haastaa itsensä keittiössä.

Taschen

Ruoka oli usein tärkeässä osassa Salvador Dalín (1904–1989) taiteessa. Hän myös näki selvän yhteyden ruuan ja seksin välillä.

Dalí teki urallaan esimerkiksi useammankin ”hummeripuhelimen”, eli taideteoksen, jossa hän korvasi puhelimen luurin muovisella hummerilla. Näitä teoksia löytyy nykyään taidemuseoista ympäri maailmaa, esimerkiksi Australiasta ja Lontoon Tate Modernista.

Omakuvaansa hän liitti paistettua pekonia, vaimonsa Galan kuvaan taas päätyi lampaankyljyksiä.

Taschen