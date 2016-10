Time-lehti julisti kymmenen tulevaisuuden toivoa, ja suomalainen skeittipuistojen suunnittelija on yksi heistä

Ranskalainen pop-tähti, thaimaalainen muotisuunnittelija, kiinalainen biolääketieteen tutkija, espanjalainen Youtube-tähti... ja suomalainen maisema-arkkitehti.

Helsinkiläinen Janne Saario, 33, on yksi niistä kymmenestä nuoresta, jotka yhdysvaltalainen Time-viikkolehti nostaa esiin listatessaan uusimmassa numerossaan ”seuraavan sukupolven johtajia”, next generation leaders.

”Heidän työnsä vaikuttaa uusiin sukupolviin. Heidän elämänsä heijastavat tulevaisuuden lupauksia”, artikkelin ingressissä sanotaan.

Janne Saario itse yllättyi artikkelista.

”Vähän absurdia, että suomalainen skeittari ja maisema-arkkitehti nostetaan esiin maailmalla. Onhan tämä yllätys”, Saario vähättelee.

Saarion mainitsemaan yhdistelmään hänen saamansa huomio liittyykin.

Hän on entinen ammattirullalautailija ja nykyinen maisema-arkkitehti, joka on suunnitellut varsinkin skeittipuistoja.

Hän tuli alalle suunnittelemalla ensimmäisenä työnään Helsingin Eläintarhassa sijaitsevan Micropolis-skeittipuiston vuonna 2006. Sittemmin hän on suunnitellut lukuisia puistoja etupäässä Suomeen, mutta myös muualle Eurooppaan.

Time on merkittävä viikkolehti, ja sen levikki on noin kolme miljoonaa. Onko Saarion puhelimeen alkanut tulvia työtarjouksia Timen artikkelin jälkeen?

”Ei nyt vielä suoranaisesti. Somessa on tullut positiivista palautetta. En ole itsekään nähnyt vielä juttua painettuna, nettiversion kyllä”, Saario sanoo.

Kansainvälinen medianäkyvyys voi hyvinkin poikia lisätöitä. Suomessakin töitä on riittänyt Micropoliksen valmistumisen jälkeen, vaikka julkinen talous on vuosien aikana yskinyt.

”Sitä suuremmalla syyllä pitää tarjota nuorille mielekästä tekemistä, jos talous on taantumassa. Sen näkee Pohjois-Norjan Altassa, jonne olen tekemässä seuraavaksi skeittipuistoa. Siellä on vuodessa vain kolme kuukautta ulkona vietettävää aikaa, mutta skeittipuistolle on silti tilausta.”

Saarion tuorein työ on Hollannin Rotterdamiin tänä vuonna valmistunut Westblaak, ja Altan skeittipuiston lisäksi tekeillä on tällä hetkellä uusi skeittipuisto Espooseen.

Oltuaan alalla kymmenen vuotta Saario on huomannut muutoksen yleisissä asenteissa.

”Oikeastaan se yleinen suhtautuminen skeittipuistoja kohtaan on muuttunut paljon. Kun vuonna 2005 aloin suunnitella Micropolista, kaikki skeittasivat kaduilla ja pitivät skeittipuistoja lälläripaikkoina, jonne kunnan virkamiehet halusivat siivota nuoret, pois kaduilta”, Saario sanoo.

Nykyään ei enää ole niin, mistä kertoo myös Saarion menestys puistojen suunnittelijana.

Myös rakennustekniikka on kehittynyt. Saarion mukaan Suomessa on nyt kolme skeittipuistoihin erikoistunutta rakennusyritystä, kun niitä ei ennen ollut yhtään.

”Aika vähän niitä rakennustekniikoita vielä käytetään hyväksi muissa kohteissa. Näen kyllä potentiaalia. Esimerkiksi Amerikassa niitä on käytetty uima-altaiden rakentamisessa.”

Saario seuraa vanhojen puistojensa käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi Instagram on osoittautunut hyväksi välineeksi Rotterdamin puiston tapahtumien seuraamiseen.

Välillä nuorten skeittaajien temput yllättävät puiston suunnittelijan.

”Skeittaus on mennyt teknisemmäksi ja hurjemmaksi. Joskus alkaa naurattaa kyllä, kun näkee, että tuoltakin voi hypätä tuonne”, Saario, vanha skeittiammattilainen sanoo.

Skeittausta hän ei itsekään ole jättänyt. ”Ainakin kerran viikossa yritän käydä.”