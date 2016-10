Jouluradio joukkoistaa Hoosiannan – kuuntelijoiden laulusuorituksista syntyy verkkovideo

Luvassa ei ole Hoosianna-karaoke eikä jouluaiheinen Idols-kilpailu, kun Jouluradio kutsuu kaikki kuuntelijat videoimaan omat tulkintansa tutustua virrestä. Tavoitteena on koota musiikkivideo, joka saa ensiesityksensä ensimmäisenä adventtina 27. marraskuuta.

Jo 14. kauteensa virittyvä Jouluradio on kaikki nämä vuodet aloittanut Hoosiannalla. Alkuvuosina Hoosianna tarjoiltiin levyiltä, mutta 10-vuotisjuhliinsa Jouluradio tilasi Rajaton-yhtyeeltä uuden tulkinnan.

Siitä lähtien omaa sisäistä Hoosiannaansa ovat etsineet Kerkko Koskinen, Lenni-Kalle Taipale ja Jesse Kaikuranta, sekä Sointi Jazz Orchestra.

”Tämä on jännittävää, pelottavaa ja inspiroivaa. Yhtään ei tiedetä, mikä on lopputulos. Meillä on kuitenkin vahva usko siihen, että etenkin Jouluradion Facebook-sivujen 100 000 fanista syntyy Hoosianna-videoita”, arvioi Jouluradion toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne.

Jotta laulajat lähtisivät samasta sävelestä, ja tempo pysyisi yhtenäisenä, projektiin palkattu tuotantoyhtiö on tehnyt ihmisten avuksi taustanauhan. Taustanauha ei saa kuulua lopullisella tallenteella, mutta sen avulla pääsee alkuun.

Tavoitteena on tavallisten ihmisten näköinen kokonaisuus, jossa näkyisi Hoosiannan viesti. Hoosianna on hepreaa ja tarkoittaa ”Auta”, ”Pelasta”.

Viestiä voi laulamisen lisäksi ryydittää soittamalla, tanssimalla tai kuvittamalla virttä joko yksin tai ystävien kanssa.

Enintään minuutin pituisten videoiden tekijöiltä toivotaan persoonallista otetta ja omaperäistä kuvauspaikkaa. Kalliorinne olettaa, että suurin osa tekee videonsa kännykkäkameralla. Myös järjestelmäkameralla tai videokameralla tehdyt tallenteet otetaan vastaan.

”Jos videoita tulee paljon, tuotantoyhtiö voi olla vielä lirissä. Mutta eivätköhän he selviä”, Kalliorinne hymyilee.

Tarkat ohjeet Hoosiannan tekoon löytyvät Jouluradion FB-sivulta tai verkkosivulta www.jouluradio.fi.

Jouluradio on koko olemassa olonsa aikana kasvattanut suosiotaan. Finnpanelin tekemän Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Jouluradiolla oli viime vuonna 664 000 kuulijaa viikossa. Jouluradion verkkosivuilla kuuntelukertoja oli yli kuusi miljoonaa.

Jouluradio soi adventista loppiaiseen.