Näyttelijä Erkki Saarela on esittänyt Dario Fon teosta jo 34 vuotta: ”Asettuu pienen ihmisen puolelle”

Näyttelijä Erkki Saarela on varsinainen Dario Fo -veteraani, sillä hän on esittänyt Fon tunnetuinta teosta Mysterio Buffoa 34 vuotta ympäri Suomen. Fo itse on pitänyt Saarelaa maailman parhaana Fo-tulkkina – heti itsensä jälkeen.

Tieto maailmankuulun näytelmäkirjailijan kuolemasta oli tavoittanut Erkki Saarelan torstaina kesken työpäivän.

Artikkeliin liittyvät Nobel-voittaja Dario Fo on kuollut 13:23

”Mysterio Buffo on paras juttu, mitä minulla on koko urani aikana ollut. Viimeksi viime keväänä oli Buffosta näytöksiä”, puhelimitse kesken näytelmäharjoitusten tavoitettu näyttelijä kertoo.

Mysterio Buffo on Dario Fon käsikirjoittama monologinäytelmien sarja. Riemukkaat näytelmät perustuvat keskiajan kiertäviin ilveilyihin. Aiheet tulivat Raamatusta, mutta Fo lisäsi mukaan viittauksia nykyaikaan.

Saarela on myös halunnut siirtää Fo-tietämystään eteenpäin uusille sukupolville. Ensi vuonna hän pitää Teatterikorkeakoulussa taas kurssin Dario Fon tekemisen tavasta.

Mysterio Buffon kestävyyden salaisuus on yksinkertainen, Saarela samoo.

”Se stoori on niin hyvä. Aika ei pysty sitä syömään. Sehän käsittelee farisealaisuutta, vallan mädännäisyyttä ja kirkon irtautumista alkuperäisestä tehtävästään. Ja asettuu aina pienen ihmisen puolelle.”

Saarela tapasi kuulun näytelmäkirjailijan kahdesti vuonna 1985. Ensimmäinen kerta oli Havannassa Kuubassa. Siellä Saarela kuuli yllättäen, että Dario Fo esiintyy.

”Minulla oli vain tunti aikaa ehtiä teatterille. Mikään bussi ei kulkenut, takseja ei ollut. Yritin pysäyttää poliisiauton, että viekää sinne. Eiväthän ne vieneet. Lopuksi juoksin kuin hullu tropiikin helteessä.”

Lopulta Saarela tunkeutui puoliväkisin ilman lippua teatteriin.

”Puhuin vain suomea, että minähän menen tästä, ei ole lippua, Dario Fo esiintyy.”

Aitioon istahtaessaan Saarela ”koki pyhän hengen laskeutuvan päälleen”.

”Ymmärsin, että olen ymmärtänyt kaiken oikein.”

Saman vuoden kesällä Tampereen Teatterikesässä Saarela ja Fo tapasivat uudelleen.

”Hän näki mun esitykseni ja tuli kehumaan. Meillä oli hyvin lämmin keskustelu, jossa hän pyysi jatkamaan muidenkin monologiensa tekemistä.”

Suomessa ohjaajat ovat Saarelan mukaan usein unohtaneet Fon töiden ytimen, Saarela sanoo.

”Hän käsittelee kaikki aiheet, ongelmatkin, komiikan kautta. Hän haluaa sanoa vakavampaa ja tärkeämpää, mutta ei niin, ettei se olisi poimittavissa.”

Lopuksi Saarela kertoo hauskasti, miten Fo oli kuullut omasta kirjallisuuden Nobelistaan vuonna 1997. Saarela ei ollut itse paikalla, vaan hän kuuli tapahtumien kulun myöhemmin.

Saarelan mukaan Fo oli ollut ajamassa Milanossa moottoritiellä, kun viereen oli ajanut auto. Sieltä huudettiin Fo’ta avaamaan ikkuna. Kun hän avasi, autosta huudettiin: ”Olet saanut Nobelin!”

Saarela oli itse tuona päivänä Helsingissä pitämässä teatteriharjoituksia. Hänelle oli tultu kuiskimaan Dario Fon palkinnosta, mutta hän ei ollut voinut keskeyttää harjoituksia.

Harjoitusten jälkeen Saarela päätyi toimittajien kysymysten ristituleen. Hän antoi haastatteluja koko iltapäivän.

”Se tuntui naurettavalta”, Saarela naurahtaa.