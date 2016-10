Hector riemastui Dylanin Nobelista: ”Rocklyriikka on nyt kirjallisuuden osa”

Bob Dylanin Nobel-palkinto oli uutinen, jota laulaja ja lauluntekijä Heikki ”Hector” Harma oli vähän odottanutkin.

”Ai se sai sen, se on jees!”, Hector innostuu kuultuaan tiedon palkinnosta kesken kahvitauon.

Hectorin mielestä Dylanin kulttuurihistoriallinen merkitys saa nyt ansaitsemansa tunnustuksen.

”Dylan on tehnyt elämäntyönsä modernin amerikkalaisen lyriikan puolesta. Myös kaikki me eri maissa samaa työtä tekevät ihmiset voimme tuntea pientä kiitollisuutta palkinnosta. En minäkään olisi tässä kommentoimassa, ellen olisi aikoinaan inspiroitunut Dylanin töistä.”

Nobel-komitea ei ole varsinaisesti hätiköinyt myöntäessään kirjallisuuspalkinnon ensi kertaa rocklyyrikkona tunnetulle kirjoittajalle. Dylanin ura on kestänyt jo yli 55 vuotta.

”Tähän asti kaunokirjallisuus on määritellyt sen mitä Nobelin kirjallisuuspalkinto on”, Hector sanoo.

”Se on konservatiivinen instituutio, mutta ehkä valintakomiteassa puhaltavat nyt uudet tuulet. On mielenkiintoista nähdä, millaiset seurannaisvaikutukset Dylanin palkinnolla on. Tätä alaa [rocklyriikkaa] aletaan nyt pitää helpommin kirjallisuuden osana.”