Dylan-faneilta kiitosvyöry Nobel-komitealle – Twitterissä jaettiin myös lempilauluja

Bob Dylanin fanit ympäri maailman ovat riemuinneet laulaja-runoilijan saamasta Nobel-palkinnosta sanoin ja kuvin sosiaalisessa mediassa.

Dylania onniteltiin torstaina muun muassa Mr. Tambourine man ja Blowin’ in the wind -kappaleen sanoin.

”Tyytyväinen, että Bob Dylan sai kirjallisuuden Nobelin. Tämä ei ole kuvainraastoa, päinvastoin. Tämä on nykyaikaa”, totesi ranskankielinen Emmanuel Taffarelli.

Fanit halusivat osallistua maailmanlaajuiseen riemuun muun muassa kuuntelemalla voittajan musiikkia.

”Pakko etsiä meidän levyistä ja tässä on yksi. Kaunis musiikki-iltapäivä,” tunnelmoi Alain Chollon ranskaksi.

”Mahtava Bob! Bob Dylan voitti Nobelin kirjallisuudesta. Arvokas levy, ja superhieno kansi,” italialainen Luca Devigili iloitsi.

Tämän vuoden Nobel-valinnassa ilahdutti erityisesti, että palkitun teokset ovat tuttuja, toisin kuin muutamina aiempina vuosina, jolloin palkitut olivat Suomessa tuntemattomampia nimiä kuten Patrick Modiano.

Susanna Kaaja painotti ajatustaan häshtägillä #tämänmätunnen.

Sarah Lutman

Already looking forward to Bob Dylan's #Nobel speech. Maybe he'll sing it.