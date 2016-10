Osa kirjailijoista pöyristyi Dylanin palkinnosta: ”Häthätäinen nostalgiapalkinto”

Bob Dylanille tänään myönnetty kirjallisuuden Nobel-palkinto on herättänyt voimakkaita tuntemuksia kirjailijoiden keskuudessa.

Toistaiseksi kärkevin mielipide tuli skottilaiselta Trainspotting-kirjailijalta Irvine Welshiltä, joka kommentoi Dylanin valintaa erittäin kitkerään sävyyn.

I'm a Dylan fan, but this is an ill conceived nostalgia award wrenched from the rancid prostates of senile, gibbering hippies. — Irvine Welsh (@IrvineWelsh) October 13, 2016

”Olen Dylan-fani, mutta tämä on häthätäinen nostalgiapalkinto, joka on kiskaistu pölöttävien seniilihippien härskiintyneistä eturauhasista”, Welsh totesi.

Welsh löysi hengenheimolaisen Pienen suklaapuodin kirjoittajasta Joanne Harrisista, jonka ensi reaktio oli kysyä, onko tämä ensimmäinen kerta, kun jonkun vanhaa viisutuotantoa on edes harkittu kirjallisuuspalkinnon voittajaksi.

Is this the first time that a back catalogue of song lyrics has been judged eligible for a literary prize? — Joanne Harris (@Joannechocolat) October 13, 2016

Kaikki kirjailijat eivät järkyttyneet komitean valinnasta. Moni on onnitellut Dylania vilpittömästi.

Suomessa kirjailija Jari Tervo näytti Twitterissä, että Bob Dylanin lyriikkaa löytyy omasta kirjahyllystä.

Ensimmäisten onnittelijoiden joukossa oli kirjailija Salman Rushdie. Rushdie sai tänä vuonna Nobel-komitealta huomiota, kun komitea paheksui hänen 27 vuotta sitten saamaansa fatwaa, uskonnollista kuolemantuomiota.

From Orpheus to Faiz,song & poetry have been closely linked. Dylan is the brilliant inheritor of the bardic tradition.Great choice. #Nobel — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) October 13, 2016

Osa kirjailijoista suhtautui laulaja-runoilijan valintaan ristiriitaisin tuntein. Twitterissä pohdittiin varsinkin sitä, mitä voidaan palkita kirjallisuutena.

Yhdysvaltalaista kirjailijaa Joyce Carol Oatesia on itseäänkin veikattu Nobel-palkinnon saajaksi. Hän huomautti twiitissään, että jos haluttiin palkita juuri lyriikkaa, myös Leonard Cohen olisi voitu palkita sen uudistajana.

Leonard Cohen next time? True, much deserving. https://t.co/iVVlTUOr1z — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) October 13, 2016

Norjan dekkarikuningattaren Anne Holtin kommentti oli lyhyt ja ytimekäs. Se jättää myös arvailemaan, kuinka innoissaan dekkaristi Dylanin voitosta on.