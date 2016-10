Tiesitkö tämän Bob Dylanista? Suomalaisnainen uskoo innoittaneensa Dylania 60-luvulla ja nuorisopapit innoistuvat hänestä 1980-luvulla

Bob Dylan tunnetaan uskomattoman pitkästä urastaan ja hengästyttävästä määrästä hittejä kuten Blowin’ in the Wind, Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone, Knockin’ on Heaven’s Door ja niin edelleen.

75-vuotias legenda on kiertänyt esiintymislavoja vuosikymmenet ja esiintynyt Suomessakin kahdeksan kertaa. Mutta musiikkinsa lisäksi hänet muistetaan monesta muustakin asiasta.

Dylan pidätettiin ”outona hiipparina”

Vuonna 2009 Long Branchin asukkaat New Jerseyssä tekivät ilmoituksen oudosta hiipparista, joka käveli yksinään rankkasateessa. Kyse oli Bob Dylanista, joka oli poliisin mukaan tähyillyt myytävänä olevan talon ikkunoista sisään.

Poliisit ottivat Dylanin kiinni, eivätkä aluksi uskoneet hänen vastaustaan kysyttyään hänen nimeään. Dylan oli tuolloin kiertueella Willie Nelsonin ja John Mellencampin kanssa, ja sanoi poliiseille olleensa vain kävelyllä.

Tuliko Dylan uskoon?

Bob Dylan (alkuperäiseltä nimeltään Robert Allen Zimmerman) syntyi juutalaiseen perheeseen ja sai perinteisen juutalaisen kasvatuksen bar mizvoineen.

1980-luvun alussa Dylan hämmensi vanhaa kuulijakuntaansa tekemässä tunnustuksellista hengellistä musiikkia. Uskoa kesti peräti kolmen albumin ajan, ja gospel-piireissä iloittiin Dylanin löydettyä Kristuksen. Suomessakin nuorisopastorit pääsivät kerrankin soittamaan rippileireillä nuorille rocklevyjä.

Vaikka todistaminen katosi Dylanin lauluista, niin kristillinen media on arvioinut myös Dylanin myöhempiä levyjä ja peilannut tekstejä 1980-luvun gospel-kauden tuotantoon.

Dylanin levynkansi innoittaa monia

The Freewheelin’ Bob Dylan -albumin kansi on rockhistorian tunnetuimpia.

Kuvassa Dylan ja hänen silloinen tyttöystävänsä Suze Rotolo kävelevät kadulla New Yorkin Greenwich Villagessa.

Kuva on otettu West 4th Streetin ja Jones Streetin risteyksessä lähellä Washington Squaren puistoa. Kansikuvaa on jäljitelty useasti. Suomessa tunnetuin ja tuorein tulkinta on Samuli Putron Taitekohdassa-levyn kansikuva, jossa Putro tallaa alas Pengerkatua Helsingin Kalliossa.

Inspiroituiko Dylan suomalaisnaisen hatusta?

Suomalaisgalleristi Eeva Pinomaa kertoi taannoin HS:n toimittajalle käyneensä nuoren Dylanin keikalla 1960-luvulla Minneapolisin Dinkytownissa. Tuolloin hänellä oli päässään 1960-luvun alussa ostamansa hattu, joka oli aitoa leopardinnahkaa.

”Uskon, että minä olen tuo nainen, jonka hatusta hän laulaa kappaleessaan Leopard-Skin Pill-Box Hat”, Pinomaa kertoi HS:lle pari vuotta sitten. Kappale on 1966 julkaistulla Blonde on Blonde -levyllä.

Leif Rosas

Dylan on uraauurtava myös musiikkivideoissa

Dylania voi pitää uranuurtajana myös musiikkivideoiden saralla. Hänen Subterranean Homesick Blues -nimisestä kappaleestaan tehtiin filmiklippi D. A. Pennebakerin vuonna 1965 valmistuneeseen Dont Look Back -nimiseen dokumenttiin, joka kertoi Dylanin Englannin-kiertueesta vuonna 1965.

Filmillä on yksinkertainen idea: Dylan pudottelee lakonisesti maahan papereita, joihin on tussilla kirjoitettu kappaleen sanoitusta.

Filmillä voi bongata myös runoilija Allen Ginsbergin, jonka kanssa Dylan oli ystävystynyt.

Dylanin nimikirjoitusta ei saanut helposti

Edesmennyt suomalainen nimikirjoitusten kerääjä Erkki ”Eki-setä” Rapo onnistui uransa aikana saamaan henkilökohtaisesti nimikirjoitukset muun muassa The Beatlesin jäseniltä, Jimi Hendrixiltä, Bob Marleylta ja Jim Morrisonilta, mutta ei Bob Dylanilta.

Nico Backström

Rapo yritti kahdesti: ensimmäisellä kerralla vuonna 1978 Dylanin turvamiehet tulivat väliin, mutta vuonna 1987 Helsingissä Rapo pääsi puheisiin Dylanin kanssa ja onnistui antamaan tälle muistoksi Helsinki-viirin, mutta jäi ilman nimikirjoitusta. Rapon mukaan Dylan sanoi antavansa nimikirjoituksia vain lapsille.