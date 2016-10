HS todisti amerikkalaisten Nobel-onnea washingtonilaisessa kirjakaupassa – ”Ruotsalaiset ovat yleensä valinneet jonkun tosi oudon kirjailijan”

Washington Politics & Prose on Yhdysvaltain pääkaupungin Washington DC:n kuuluisin kirjakauppa. Se on fiksu, laadukas ja särmikäs juuri niin kuin tämän vuoden kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittaja Bob Dylan.

Dylanin musiikki tervehtiikin tulijaa kirjakaupan ovella: ”Though I know that evening’s empire has returned into sand / Vanished from my hand…”

Jos Mr. Tambourine Manin riimit eivät ole runoutta, mikä on? Siitä huolimatta Bob Dylanin kotimaassa kaikki eivät ole innostuneita muusikon saamasta kirjallisuuden Nobelista.

The New York Timesissa kirjailija ja kriitikko Anna North valitti, että valitessaan muusikon Ruotsin Nobel-komitea menetti mahdollisuuden antaa palkinnon kirjailijalle.

Northin mielestä musiikki saa tarpeeksi huomiota muutenkin, mutta kirjallisuus tarvitsee vuosittaisen tunnustuksensa.

Ihan eri linjoilla oli The Washington Postissa kirjoittanut professori Adam Bradley, mutta se ei ole ihme, onhan hän juuri julkaisemassa teoksen The Poetry of Pop eli Pop-musiikin runous.

”Oli jo aikakin”, Bradley kirjoitti ja sanoi Bob Dylanin päässeen ansaitusti sellaisten kirjailijoiden seuraan kuin William Butler Yeats, T. S. Eliot ja Toni Morrison.

”Kun näin uutisen aamulla, menin ihan sekaisin onnesta”, kuvailee tunteitaan kirjakaupan asiakas Katie McDonald, joka kertoo olevansa ”vähän Bobia nuorempi”.

”Kun olin 15–16-vuotias, Bob Dylanin laulut avasivat minulle maailman itseni ja oman lähipiirini ympärillä.”

Saska Saarikoski / HS

”Dylan puhui rakkaudesta, matkaanlähdöstä, kauneudesta, taiteesta – asioista, jotka tuntuivat tärkeiltä. Vaikka en ole kuunnellut Dylanin lauluja moneen vuoteen, voisin vieläkin siteerata monta niistä ulkoa, niin tärkeitä ne olivat.”

”Tämän päivän nuoret joutuvat kohtaan ihan samoja ongelmia kuin me aikanaan: sotaa, rasismia ja suvaitsemattomuutta. Siksi tuntui niin hyvältä kuulla tämä uutinen. Kerrankin jotain hyvää meille idealisteille.”

”Nobel-päivä on meille joka vuosi tosi kutkuttava”, kertoo kirjakaupan musiikkiosastosta vastaava Andras Goldinger.

”Aika usein ruotsalaiset palkitsevat jonkin tosi oudon kirjailijan, ja silloin meillä alkaa hirmuinen etsiminen, mistä hänen kirjojaan voi saada.”

Tällä kertaa kirjamyyjillä oli hiukan helpompaa, sillä varastosta löytyi pari cd-kokoelmaa ja kirja Bob Dylan Chronicles, jotka on nyt aseteltu tiskille.

Vuonna 1955 syntyneelle Goldingerille Dylan on enemmän kuin myyntiartikkeli.

”Ensimmäinen Dylan-lauluni oli varmaan Like a Rolling Stone FM-radiossa”, Goldinger muistelee.

”Somessa jokaisella näyttää olevan Dylanin palkinnosta jokin mielipide, mutta eivätköhän useimmat sentään ole siihen tyytyväisiä.”

”Jotkut valittavat, että Dylanin runous perustuu enemmän esittämiseen kuin tekstiin, mutta Nobel-komitea perusteli minusta valintaa hyvin Homeroksella ja muulla laulurunoudella. Eikö teillä Pohjoismaissakin ollut sellaista?”

Saska Saarikoski

Saattoi kai muissakin Pohjoismaissa jotain olla, mutta meillä oli kuuluisa Väinämöinen, huomautan Goldingerille vain hiukan arrogantisti.

Bob Dylan voi olla 75-vuotias äijänkäppyrä, mutta hänen musiikkinsa on yhä samanikäistä kuin syntyessään.

Uutinen Dylanin palkinnosta tuli samana päivänä, kun presidenttiehdokas Donald Trump kutsui kannattajansa taisteluun, jossa ratkaistaan hänen mukaansa maan ja sivilisaation tulevaisuus.

Ajat, ne taitavat taas olla muuttumassa.

Ja silloin, Nobel-runoilija Bob Dylan opetti laulussaan The Times They Are a-Changin’, kannattaa alkaa uida tai uppoaa kuin kivi.